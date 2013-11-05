XX съезд КПСС. Доклад Хрущева о культе личности Сталина Возложение Хрущевым на Сталина личной ответственности за преступления и репрессии 1930-40 гг. Начало «оттепели». Реабилитация политических заключенных. На чтение: 5 минут

«СЕКРЕТНЫЙ» ДОКЛАД

Хрущевский период истории СССР (в том числе «оттепель») невозможно отделить от выступления руководителя партии на ХХ съезде КПСС. Во многом именно этот съезд стал поворотным в жизни советского общества, поменял акценты в политической жизни всего государства.

До сих пор вокруг истории доклада Хрущева в феврале 1956 г. вызывают многочисленные дискуссии среди историков. Известно, что стенограммы его выступления не велось. Сам доклад был зачитан уже после окончания основной работы ХХ съезда, когда Хрущева переизбрали секретарем партии. То есть снять его с высшего поста было в ближайшее время невозможно. На закрытое заседание не пригласили иностранных гостей. За время выступления никто из присутствующих не проронил ни слова. По свидетельству очевидцев стояла такая тишина, что слышно было, как пролетает муха. Никаких прений по докладу не открывали. Несмотря на такую «секретность» сразу же после ХХ съезда с информацией об основных тезисах выступления Хрущева делегаты выступали на заводах, в райкомах и обкомах партии. Практически сразу о докладе и его содержании стало известно и за границей. Как же готовился доклад? Почему Хрущев пошел на такой шаг как «разоблачение культа личности Сталина »? Выделим основные моменты в истории этого события.

ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ

Хрущев первоначально осторожно подходил к развенчанию культа личности Сталина, сосредотачивая главное внимание на осуждении проступков своих политических противниках в борьбе за власть. Но с 1953 г., несмотря на то, что тело Сталина было помещено в мавзолей рядом с телом Ленина, восхваление его личности происходило более по инерции. Новым руководителям было понятно, что автоматически перенести традицию почитания первого лица на кого либо из них практически невозможно. Народ просто бы этого не воспринял. Но как Маленкову, так и Хрущеву хотелось поскорее выйти из тени вождя, а следовательно, нужно было сделать что то, что «выделило» бы их из «коллективного руководства». И если Маленков сосредоточился на популярных мерах в сфере экономики, то для Хрущева главным делом стала политическая сфера. Однако любое решение здесь затрагивало личность Сталина, созданную им систему власти и, конечно же, вопрос о репрессиях предыдущих лет. Сами события подталкивали Хрущева к все более активным действиям - то есть к процессу, который часто называют «десталинизацией».

Кроме МГБ в КГБ произошли и другие изменения в карательных органах. В сентябре 1953 г. было ликвидировано Особое совещание при НКВД. В уголовном законодательстве устанавливалось, что наказание может быть назначено только по приговору суда. К середине 50-х годов начинает свертываться система ГУЛАГа и вся лагерная экономика как особый хозяйственный механизм. В 1956 г. ГУЛАГ был ликвидирован

В 1953-54 гг. были пересмотрены основные политические дела, связанные с послевоенными репрессиями. В связи с частичной реабилитацией, амнистией, после истечения срока заключения на волю стали постепенно выходить и политические заключенные. Пусть их количество было пока невелико, но сам факт их освобождения заставлял задумываться о том, что произойдет в последствии. Когда поток отсидевших по 58-й статье увеличится, они начнут говорить, как и за что их посадили, доказывать свою невиновность и, скорее всего, справедливо обвинять в своей трагедии не только Сталина, но и тех руководителей, которые стояли рядом с ним в 1930-40-е годы. Могли возникнуть серьезные вопросы к причастности к репрессиям членов «коллективного руководства», в т.ч. самого Хрущева, - в частности за период, когда он возглавлял партийные организации в Москве и на Украине. Но и оставлять политических заключенных в лагерях для лидеров страны было также опасно - в обществе мог создастся негативный для них климат и распространиться слух, что они и есть главные зачинщики незаконных репрессий, боящиеся расплаты. В то же время, в 1953-54 гг. во многих лагерях прошли массовые акции неповиновения заключенных.

Эта ситуация могла грозить Хрущеву как политической, так и физической смертью и вынуждала его брать инициативу в свои руки, возглавив кампанию по обвинению Сталина в организации всех беззаконий. Хрущев в случае выигрыша получал двойной приз. Обеспечивал алиби в отношении причастности к репрессиям (не мог же человек, организовавший столь громкий процесс не чувствовать за собой невиновность, а компрометирующие документы можно затем и уничтожить!). Обходил благодаря своей смелости и активности своих политических конкурентов в борьбе за единоличную власть в Кремле.

Во многих исторических трудах рассматривается и те версии причин разоблачения культа личности, в которых подчеркивается усталость самого общества от жесткого мобилизационного режима, который господствовал при Сталине, учет подобных настроений советскими руководителями, и прежде всего Хрущевым. Кроме того, говорится о личностных качествах Хрущева, его твердой убежденности в правоте линии партии, с одной стороны, и приверженности справедливым идеалам коммунизма, с другой. Природный гуманизм и крестьянская смекалка помогли ему преодолеть нерешительность и выступить против несправедливости, существовавшей в предыдущие годы.

Рассматривая все возможные версии по поводу начавшейся в середине 50-х годов широкой реабилитации и разоблачения культа личности, отметим, что в поведении Хрущева можно заметить как корыстные, так и искренние мотивы, и видимо, истинные причины его решений (если мы о них когда либо узнаем) заключаются в переплетении целого ряда обстоятельств, влиявших на эту неординарную личность.

ДОКЛАД О КУЛЬТЕ ЛИЧНОСТИ

Обратимся к самому выступлению Хрущева 25 февраля 1956 г. В конце 1955 г. по поручению Хрущева была создана комиссия по вопросам реабилитации во главе с одним из секретарей ЦК П.Н. Поспеловым. Ей были просмотрены многие дела на политических заключенных и вынесены рекомендации к их пересмотру. Одновременно встал вопрос о сообщении ХХ съезду результатов работы комиссии в виде доклада. Хрущев, Маленков, А. Аристов были за это решение. Молотов, Ворошилов, Каганович - против. К подготовке ХХ съезда Хрущев привлек и некоторых старых большевиков, возвратившихся из лагерей, с чьей помощью он надеялся переломить настроения делегатов.

Хрущева не удовлетворил первоначальный вариант доклада «О культе личности и его последствиях» и в результате его редакции получился фактически новый - более жесткое и разоблачающее выступление. В докладе о культе личности были признаны многочисленные беззакония предыдущих лет, масштабы репрессий. Хрущев говорил о полном пренебрежении Сталина принципам коллективного руководства, о личной причастности к репрессиям. Прозвучали имена тех, кого незаконно осудили и расстреляли накануне войны, в т.ч. Тухачевского. Однако имена политических оппозиционеров (Троцкого, Бухарина, Рыкова, Каменева) не упоминались. Более того, в докладе причины возникновения массовых репрессий объяснялись исключительно личностью Сталина (т.е. субъективными причинами), подчеркивая, что в СССР не могло быть объективных предпосылок для беззаконий, а политический курс с 1917 г. был абсолютно правильным. Причем от репрессий, прежде всего, пострадала сама партия. На Сталина Хрущев возложил и ответственность за неготовность к войне, жестокие поражения 1941 и 1942 гг. Указывалось на то, что вначале войны Сталин впал в растерянность и якобы планировал операции по глобусу, что было явным вымыслом.

ИЗ ДОКЛАДА Н.С. ХРУЩЕВА

Товарищи! Нам нужно решительно, раз и навсегда развенчать культ личности, сделать надлежащие выводы как в области идейно-теоретической, так и в области практической работы.

Для этого необходимо:

Во-первых, по-большевистски осудить и искоренить как чуждый духу марксизма-ленинизма и несовместимый с принципами партийного руководства и нормами партийной жизни культ личности, вести беспощадную борьбу против всех и всяческих попыток возродить его в той или иной форме. Восстановить и последовательно проводить во всей нашей идеологической работе важнейшие положения учения марксизма-ленинизма о народе, как творце истории, создателе всех материальных и духовных богатств человечества, о решающей роли марксистской партии в революционной борьбе за преобразование общества, за победу коммунизма. В связи с этим нам предстоит провести большую работу над тем, чтобы с позиций марксизма-ленинизма критически рассмотреть и поправить получившие широкое хождение ошибочные взгляды, связанные с культом личности, в области исторической, философской, экономической и других наук, а также в области литературы и искусства. В частности, необходимо в ближайшее время провести работу по созданию полноценного, составленного с научной объективностью марксистского учебника по истории нашей партии, учебников по истории советского общества, книг по истории гражданской войны и Великой Отечественной войны.

Во-вторых, последовательно и настойчиво продолжать проводимую в последние годы Центральным Комитетом партии работу по строжайшему соблюдению во всех партийных организациях, сверху донизу, ленинских принципов партийного руководства и прежде всего высшего принципа - коллективности руководства, по соблюдению норм партийной жизни, закрепленных Уставом нашей партии, по развертыванию критики и самокритики.

В-третьих, полностью восстановить ленинские принципы советского социалистического демократизма, выраженные в Конституции Советского Союза, вести борьбу против произвола лиц, злоупотребляющих властью. Необходимо до конца исправить нарушения революционной социалистической законности, которые накопились за длительный период в результате отрицательных последствий культа личности.

Очевидец событий А.Н Яковлев: «В зале стояла тишина. Не слышно было ни скрипа кресел, ни кашля, ни шепота. Никто не смотрел друг на друга - то ли от неожиданности случившегося, то ли от смятения и страха. Шок был невероятно глубоким».

ПОСЛЕДСТВИЯ ХХ СЪЕЗДА

Многие делегаты съезда, а вслед за ними и советские люди, которые узнали основное содержание доклада Хрущева, несомненно, были потрясены. В одночасье рушилась стройна и цельная концепция роли Сталина как в жизни всего государства, так и в судьбе каждого конкретного человека. Массового протеста по всему СССР вслед за этим не последовало. Тем не менее люди все больше задавались вопросом, как все это произошло и почему об этом не говорили раньше. Общество разделилось на тех, кто желал дальнейшего развенчания культа, и тех, кто видел в этом грубейшую ошибку руководства. Начались сносы памятников «вождю» по всей стране, но в Грузии это натолкнулось на широкий протест и митинги, на которых слышались уже и националистические лозунги. Хрущев и его соратники стали опасаться новых волнений. Тогда 30 июня 1956 г. было опубликовано уже открытое постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствиях». Оно было менее радикальным. В нем подчеркивались заслуги Сталина в борьбе против враждебных группировок, в защите социалистического государства. Среди причин его культа личности назывались острота борьбы против враждебных классов (кулаков, помещиков, капиталистов), сложность международной обстановки, угроза войны, что требовало максимальной централизации и жесткости управления. В то же время указывалось на грубость Сталина, нежелание считаться с чужим мнением, о чем говорилось в обнародованных последних работах Ленина (в т.ч. «Письме к съезду»). В заключение делался вывод, что культ личности не мог изменить характера Советского государства и компартии.

Итогом ХХ съезда стали важнейшие изменения в жизни СССР, которые затронули его внутреннюю жизнь и внешнюю политику. На волю после реабилитации стали выходить сотни тысяч людей. Если с 1953 до начала 1956 г. было реабилитировано лишь около 8 тыс. чел., то с 1956 по 1957 - свыше 500 тыс.

Другим ближайшим последствием ХХ съезда стала окончательная победа Хрущева над группой своих конкурентов во власти. Она проходил в острой борьбе. Противники самого первого секретаря партии, среди которых были Г. Маленков, В. Молотов, Л. Каганович, Д. Шепилов, в 1957 г. предприняли попытку отстранить Хрущева от власти. На заседании Президиума ЦК 18-19 июня 1957 г. 7 из 11 членов Президиума подвергли деятельность Хрущева резкой критике, обвинив его в поспешной реорганизации промышленности, нарушении принципов коллективного руководства, что в известной мере отвечало действительности. Хотя самую главную опасность они видели в дальнейшем разоблачении культа личности, что угрожало и им самим и авторитету страны за рубежом. Молотов в конфиденциальной беседе отмечал впоследствии, что если до ХХ съезда как минимум большая половина мира могла поддерживать СССР, то после съезда об этом говорить уже не приходилось. Несмотря на осуждение Президиумом ЦК, Хрущев сдаваться не собирался. У него был запасной вариант - созвать Пленум ЦК, где и принять окончательное решение. Благодаря поддержке председателя КГБ И. Серова и министра обороны Г. Жукова удалось организовать срочную доставку в Москву (в т.ч. силами авиации) весь многочисленный состав членов ЦК партии, который в большинстве своем выступил за Хрущева. Пленум осудил «антипартийную группу Молотова, Маленкова, Кагановича» и «примкнувшего к ним» Шепилова и вывел их из состава руководства партии.

Единоличное лидерство Хрущева окрепло, но усилились и позиции маршала Жукова, личность которого объективно противостояла власти партаппарата. Жуков был чрезвычайно популярен в армии, и Хрущев, боясь, что военные в какой-то момент могут пойти против него, решил избавиться теперь и от того человека, который уже дважды выручал его - в 1953 г. во время ареста Берии и в в июне 1957 г. - во время пленума ЦК. Во время визита маршала в Югославию в октябре 1957 г. в Президиум ЦК вывел его из своего состава и снял с должности министра обороны, обвинив в «бонапартизме». Новым министром обороны стал Р. Малиновский. Такова была «благодарность» Жукову со стороны Хрущева. Следует отметить, что разгром т.н. «антипартийной группы» и отставка Жукова объективно способствовали как усилению волюнтаристских тенденций в действиях Хрущева (который с 1958 г. совмещал уже два поста - первого секретаря ЦК и председателя правительства), так и его зависимость от партийного аппарата, который осознавал свою роль в происходивших событиях. Влияние партийно-государственной номенклатуры в центре и на местах в последствии продолжало только усиливаться.

Обложка: Снос скульптуры Сталина. 1962 год. Автор неизвестен. Архив М.И.Буланова.

Источник: https://wikimapia.org