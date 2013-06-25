Расстрелян Л.П. Берия Арестованный в конце июня 1953 г., Берия был обвинен в шпионаже в пользу западных стран. Определением Военной коллегии Верховного суда РФ от 29 мая 2002 г. Берия как организатор политических репрессий был признан не подлежащим реабилитации. На чтение: 4 минуты

ПИСЬМО Н.Т. БЕРИЯ Н. С. ХРУЩЕВУ ОТ 29 ИЮНЯ 1953 Г.

Председателю Совета министров СССР Г.М.Маленкову

Секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущеву

Председателю Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилову

Зам. председателя Совета министров СССР В. М. Молотову

Зам. председателя Совета министров СССР Л. М. Кагановичу

От Нины Теймуразовны Берия

Двадцать шестого числа этого месяца, около 12 часов ночи, забрали моего сына с семьей (беременная жена на 7-м месяце и двое детей), и с тех пор не знаю, где они! Меня оставили дома одну, сказав, что Л.П. Берия задержан по распоряжению правительства. Я, супруга Лаврентия Павловича с 1922 года, т. е. больше тридцати лет, член КПСС, политически грамотна, имею высшее образование (кандидат с/х наук). Как все советские граждане, так и я, считаю, что Лаврентий Павлович — Ваш соратник и друг в деле строительства коммунизма, в деле борьбы против внешних и внутренних врагов Советского государства. Я думаю, все вышесказанное дает мне право обратиться непосредственно ко всем вам — с просьбой уделить мне полчаса с тем, чтобы поговорить со мною. Я Лавр. Павловича знаю очень хорошо и в горе, и радости, знаю его человеческие слабости и, следовательно, и то уязвимое место, откуда враг и клеветник мог к нему подойти, я не глупый человек, я понимаю, что к чему; поэтому, может быть, я сумею пролить свет на какие-либо события, компрометирующие его. Я прошу Вас, вызовите меня к себе, отдайте этому полчаса из Вашего, правда, очень немногого времени отдыха. У меня никого нет. Я не знаю, что мне делать. У вас имеются жены, дети, внучата, вы можете себе представить, что со мною делается. Если я еще дня три останусь в таком неведении, я сойду с ума. Умоляю Вас, позовите меня, спросите что-нибудь, скажите мне что-нибудь!

Если Лаврентий Павлович в чем-либо непоправимо ошибся и нанес ущерб Советскому государству, и, следовательно, незачем меня и вызвать, прошу Вас — разрешить мне разделить его судьбу, какова бы она не была. Я ему преданная, верю ему, как коммунисту, несмотря на всякие мелкие шероховатости в нашей супружеской жизни -я люблю его. Я никогда не поверю в его сознательное злонамерение в отношении партии, не поверю его измене ленинско-сталинским идеям и принципам. Следовательно, я не заслуживаю никакой пощады! Я только прошу пощадить моего сына Сергея. Он молодой, способный, принципиальный, образованный коммунист... Его жена, внучка А. М. Горького, — молодая, не имеющая никакого житейского опыта женщина, и притом слабого здоровья. В силу определенных условий у нее не выработано никакой трудовой дисциплины, она незнакома с правилами советского общежития, и малейшее напряжение в жизни вызывает у нее отвращение. Конечно, со временем она вырастет и станет на высоте, подобающей советской матери и женщине, но пока что создать самостоятельно — для нормального физического и морального воспитания детей условия — она не сможет...

Я воспитана партией, советским обществом и моей семьей в глубоком уважении, любви и преданности вам; это и дает смелость обратиться к вам такого рода письмами.

Нина Т. Берия

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ПИСЬМО Л.П. БЕРИЯ В ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС ОТ [2] ИЮЛЯ 1953 Г.

В Президиум ЦК КПСС Товарищам Маленкову, Хрущеву, Молотову, Ворошилову, Кагановичу, Микояну, Первухину, Булганину и Сабурову.

Дорогие товарищи, со мной хотят расправиться без суда и следствия после 5-дневного заключения, без единого допроса. Умоляю вас всех, чтобы этого не допустили, прошу немедленного вмешательства, иначе будет поздно. Прямо по телефону надо предупредить.

Дорогие т-щи, настоятельно умоляю вас назначить самую ответственную и строгую комиссию для строгого расследования моего дела, возглавить т. Молотовым или т. Ворошиловым. Неужели член Президиума ЦК не заслуживает того, чтобы его дело тщательно разобрали, предъявили обвинения, потребовали бы объяснения, допросили свидетелей. Это со всех точек зрения хорошо для дела и для ЦК. Почему делать так, как сейчас делается: посадили в подвал, и никто ничего не выясняет и не спрашивает. Дорогие товарищи, разве только единственный и правильный способ решения — без суда и выяснения дела в отношении члена ЦК и своего товарища после 5 суток отсидки в подвале казнить его.

Еще раз умоляю вас всех, особенно тт., работавших с т. Лениным и т. Сталиным , обогащенных большим опытом и умудренных в разрешении сложных дел т-щей Молотова, Ворошилова, Кагановича и Микояна. Во имя памяти Ленина и Сталина прошу, умоляю вмешаться и незамедлительно вмешаться, и вы все убедитесь, что я абсолютно чист, честен, верный ваш друг и товарищ, верный член нашей партии.

Кроме укрепления мощи нашей страны и единства нашей великой партии, у меня не было никаких мыслей.

Свой ЦК и свое правительство я не меньше любых т-щей поддерживал и делал все, что мог. Утверждаю, что все обвинения будут сняты, если только это захотите расследовать. Что за спешка, и притом очень подозрительная.

Т. Маленкова и т. Хрущева прошу не упорствовать, разве будет плохо, если т-ща реабилитируют.

Еще и еще раз умоляю вас вмешаться и невинного своего старого друга не губить.

Ваш Лаврентий Берия

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ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 2-7 ИЮЛЯ 1953 ГОДА

СТРОГО СЕКРЕТНО

Председательствующий т. Хрущев. По поручению Президиума Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза объявляю Пленум открытым... Есть предложение завтра, 4 июля, дневного заседания Пленума не проводить, а сейчас создать Комиссию по разработке резолюции Пленума. Возражений не будет?

Голоса. Нет.

Председательствующий тов. Хрущев. Есть предложение создать Комиссию в составе 13 человек. Другие предложения есть?

Голоса. Нет.

Председательствующий тов. Хрущев. Назову товарищей, рекомендуемых в состав Комиссии по разработке резолюции — О преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берия: т. Маленков Г.М., т. Молотов В.М., т. Хрущев Н.С., т. Булганин Н.А., т. Каганович Л.М., т. Кириченко А.И., т. Михайлов Н.А., т. Патоличев Н.С., т. Бакрадзе В.М., т. Юсупов У.Ю., т. Поспелов П.H., т. Суслов М.А., т. Шепилов Д.Т.... Будут другие предложения?

Голоса с мест. Принять.

Председательствующий тов. Хрущев. Считать принятым.

...

Председательствующий тов. Булганин. Товарищи, нет возражений продолжить работу Пленума? Розданный вам проект резолюции прочли?

Голоса. Прочитали.

Председательствующий тов. Булганин. Приступаем к третьему вопросу порядка дня. Слово имеет товарищ Хрущев...

Тов. Хрущев. Вносится предложение вывести из состава кандидатов в члены ЦК КПСС и исключить из рядов КПСС за вражескую деятельность против Коммунистической партии и Советского государства Гоглидзе С. А. и Кобулова Б. 3.

Голоса. Правильно.

Председательствующий тов. Булганин. Голосую предложение Президиума ЦК:О Гоглидзе С.А. и Кобулове Б.3. Вывести Гоглидзе С.А. и Кобулова Б.3. из состава кандидатов в члены ЦК КПСС и исключить их из рядов КПСС за вражескую деятельность против Коммунистической партии и Советского государства.

Председательствующий тов. Булганин. Кто за это предложение, прошу поднять руки. Прошу опустить. Кто против? Нет. Воздержавшиеся? Нет. Принимается единогласно.

Председательствующий тов. Булганин. Итак, третий вопрос исчерпан... Товарищи, переходим к рассмотрению проекта резолюции — О преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берия, подготовленного Комиссией Пленума ЦК. Текст резолюции роздан. Имеются ли товарищи, желающие выступить, высказаться по проекту резолюции?

Голоса. Нет.

Председательствующий тов. Булганин. Есть предложение проголосовать проект резолюции за основу. Нет возражений?

Голоса. Нет.

Председательствующий тов. Булганин. Голосую. Кто за то, чтобы выработанный Комиссией Пленума проект резолюции принять за основу, прошу поднять руки. Прошу опустить. Кто против? Нет. Есть ли воздерживающиеся? Нет. Принимается единогласно. (Аплодисменты.)

Председательствующий тов. Булганин. Имеются ли какие поправки? Голоса. Нет. Голосую резолюцию в целом. Кто за то, чтобы принять постановление Пленума ЦК КПСС — О преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берия — в целом, прошу поднять руки. Прошу опустить. Кто против? Нет. Есть ли воздерживающиеся? Нет. Постановление принято единогласно. (Аплодисменты.)

Председательствующий тов. Булганин. На этом, товарищи, работа Пленума заканчивается. Объявляю заседание Пленума закрытым.

СЕКРЕТАРЬ ЦК КПСС Н. Хрущев

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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК КПСС О ПРЕСТУПНЫХ АНТИПАРТИЙНЫХ И АНТИГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ БЕРИЯ

(Принято единогласно на заседании Пленума ЦК КПСС 7 июля 1953 года).

Заслушав и обсудив доклад тов. Маленкова Г. М. о преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берия, Пленум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза устанавливает:

1. В связи со смертью И. В. Сталина весь буржуазный мир делал ставку на ослабление Советского государства, на раскол и разброд в руководстве нашей партии и государства, на ослабление связи партии с народом. Но эти расчеты врагов оказались опрокинутыми...

5. ...монопольное положение партии имеет и свои теневые стороны, когда ослабляется революционная бдительность в наших рядах в отношении классового врага. Мы часто забываем, что враги, ловко маскируясь под коммунистов, пытались и будут пытаться проникать в ряды партии ради своих вражеских целей, ради карьеры и для проведения подрывной работы в качестве агентов империалистических держав и их разведок.

6. В этой связи Пленум ЦК считает необходимым обратить внимание партии на дело Берия, разоблаченного Президиумом ЦК как агента международного империализма.

Как теперь видно, Берия, ловко маскируясь, различными карьеристскими махинациями втерся в доверие к И. В. Сталину. Преступная антипартийная и антигосударственная деятельность Берия, глубоко скрытая и замаскированная при жизни И. В. Сталина, после его кончины, когда враги Советского государства активизировали свою подрывную антисоветскую деятельность, начала раскрываться шаг за шагом. Обнаглев и распоясавшись, Берия в последнее время стал раскрывать свое подлинное лицо врага партии и советского народа.

В чем состояли преступные действия и вероломные замыслы Берия?

После смерти И. В. Сталина главной заботой Центрального комитета и его Президиума была задача обеспечить единство в руководстве партии и правительства на основе марксистско-ленинских принципов для успешного решения коренных задач строительства коммунистического общества.

Коварными интриганскими действиями Берия пытался разобщить и расколоть ленинско-сталинское руководящее ядро нашей партии, дискредитировать руководящих деятелей партии и правительства каждого по отдельности, чтобы повысить свой собственный «авторитет» и осуществить свои преступные антисоветские замыслы.

Добившись поста министра внутренних дел СССР, Берия пытался использовать аппарат Министерства внутренних дел для того, чтобы развернуть свои преступные махинации по захвату власти. Как подлый провокатор и враг партии он начал с того, что пытался поставить Министерство внутренних дел над партией и правительством, использовать органы МВД в центре и на местах против партии и ее руководства, против Правительства СССР. Берия использовал охрану членов Президиума ЦК для шпионажа за руководителями партии и правительства. Им был установлен порядок обязательных докладов его агентов о том, где бывают руководители партии и правительства, с кем они встречаются; были организованы подслушивание и запись их телефонных разговоров и т. д.

Как теперь доказано, Берия восстанавливал работников МВД против партии, требовал от них, чтобы они считали себя независимыми от партии. Тем самым Берия преступно нарушил Постановление ЦК КПСС от 4 декабря 1952 года «О положении в МГБ», принятое при жизни И. В. Сталина и с его участием, в котором указывалось на необходимость «решительно покончить с бесконтрольностью в деятельности органов Министерства госбезопасности и поставить их работу в центре и на местах под систематический и постоянный контроль партии».

Более того, Берия тайно от ЦК и правительства давал задания местным органам МВД, чтобы они контролировали партийные организации, фабриковали лживые материалы на партийных работников, а также на партийные и советские организации. Тех же честных коммунистов, работников МВД, которые считали неправильными эти антипартийные установки, Берия подвергал репрессиям. Так, например, начальника Управления МВД Львовской области тов. Строкача только за то, что тот сообщил секретарю Львовского обкома партии о полученной им установке собирать, выискивать отрицательные данные о работе партийных организаций и о партийных кадрах, Берия в июне 1953 г. снял с работы, угрожал арестовать его, сослать в лагерь и «превратить в лагерную пыль».

Преступно попирая требования Устава партии о подборе кадров по их политическим и деловым качествам, Берия выдвигал работников в Министерстве внутренних дел по признаку личной преданности ему, подбирал чуждых партии и подозрительных людей, в то же время изгонял из органов МВД работников, ранее посланных туда Центральным комитетом и местными партийными организациями.

Как установлено фактами, Берия еще при жизни И. В. Сталина, и в особенности после его кончины, под разными вымышленными предлогами всячески тормозил решение важнейших неотложных вопросов по укреплению и развитию сельского хозяйства. Теперь несомненно, что этот подлый враг народа ставил своей целью подрыв колхозов и создание трудностей в продовольственном снабжении страны.

Берия стремился различными коварными приемами подорвать дружбу народов СССР — основу основ многонационального социалистического государства и главное условие всех успехов братских советских республик. Под фальшивым предлогом борьбы с нарушениями национальной политики партии он пытался посеять рознь и вражду между народами СССР, активизировать буржуазно-националистические элементы в союзных республиках.

Вражеское политическое лицо Берия особенно наглядно выявилось при обсуждении германского вопроса в конце мая этого года. Предложения Берия по этому вопросу сводились к тому, чтобы отказаться от курса на строительство социализма в Германской Демократической Республике и взять курс на превращение ГДР в буржуазное государство, что означало бы прямую капитуляцию перед империалистическими силами. Вместе с тем в последнее время Берия настолько распоясался, что под флагом борьбы с недостатками и с перегибами в колхозном строительстве в странах народной демократии и в ГДР у него стали открыто прорываться анти-колхозные взгляды, вплоть до предложения о роспуске колхозов в этих странах. В свете разоблаченных преступлений Берия становится ясным, что он скатывался на враждебные позиции и в отношении колхозного строя СССР.

В самые последние дни обнаружились преступные замыслы Берия установить через свою агентуру личную связь с Тито и Ранковичем в Югославии.

Как выяснилось, Берия еще в 1919 году, в период английской оккупация Баку, служил в Азербайджане в белогвардейской мусаватистской разведке и скрыл свою предательскую деятельность от партии.

Пленум Центрального комитета КПСС считает установленным, что Берия потерял облик коммуниста, превратившись в буржуазного перерожденца, и на деле стал агентом международного империализма, вынашивал планы захвата руководства партией и государством в целях фактического разрушения нашей коммунистической партии и замены политики, выработанной партией за многие годы, капитулянтской политикой, которая привела бы в конечном счете к реставрации капитализма.

7. Пленум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза постановляет:

а) Полностью одобрить своевременные и решительные меры, принятые Президиумом Центрального комитета КПСС для ликвидации преступных антипартийных и антигосударственных действий Берия, как единственно правильные.

б) За предательские действия, направленные на подрыв Советского государства, исключить Л. П. Берия как врага партии и советского народа из членов Коммунистической партии Советского Союза и предать суду.

Наша партия должна извлечь из дела Берия политические уроки и сделать необходимые выводы для своей дальнейшей деятельности...

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Обложка: Лаврентий Берия (1899-1953), советский политический деятель и начальник НКВД. Автор фото неизвестен. CC BY-SA 4.0 Источник: https://commons.wikimedia.org