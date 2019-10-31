Последний удар по культу: как Сталина вынесли из Мавзолея Более полувека назад – 31 октября 1961 года – тело Иосифа Виссарионовича Сталина было убрано из Мавзолея на Красной площади Мы неоднократно касались очень спорной и сложной фигуры Иосифа Сталина, рассказывали о его ранних годах, революционной карьере, участии в Гражданской и Великой Отечественной войнах и других аспектах личности, пожалуй, самого знаменитого генсека СССР. Сегодня мы затронем еще один важный и интересный вопрос: как боролись с телом почившего, некогда всесильного Сталина его наследники? Мы предложим читателю самому ответить на вопросы, почему понадобилось вытаскивать тело вождя под покровом ночи, зачем нужна была такая секретность, и как на эту новость отреагировали советские граждане.... На чтение: 2 минуты

Более полувека назад – 31 октября 1961 года – тело Иосифа Виссарионовича Сталина было убрано из Мавзолея на Красной площади

Мы неоднократно касались очень спорной и сложной фигуры Иосифа Сталина , рассказывали о его ранних годах, революционной карьере, участии в Гражданской и Великой Отечественной войнах и других аспектах личности, пожалуй, самого знаменитого генсека СССР. Сегодня мы затронем еще один важный и интересный вопрос: как боролись с телом почившего, некогда всесильного Сталина его наследники? Мы предложим читателю самому ответить на вопросы, почему понадобилось вытаскивать тело вождя под покровом ночи, зачем нужна была такая секретность, и как на эту новость отреагировали советские граждане.

Смерть Сталина

1 марта 1953 года охранник находит Сталина на даче лежащим на полу. Врачи, прибывшие на следующий день, диагностировали у него паралич правой стороны тела. До 4 марта сообщения о состоянии здоровья Иосифа Виссарионовича печатались в газетах и передавались по радио, а 5 марта он умер.

Тело Сталина заносят в Мавзолей

Источник: navsource.narod.ru

6 марта в Доме Союзов началось прощание, которое продлилось три дня. Сотни тысяч простых людей шли попрощаться со Сталиным. В ночное время на улицах дежурили машины с прожекторами, чтобы освещать путь огромным колоннам народа. Не обошлось и без давки.

Огромные массы народа на похоронах Сталина

Источник: therichest.com

Лишь 9 марта тело Сталина было помещено в Мавзолей, рядом с Лениным. Иосиф Виссарионович лежал в повседневном мундире с наградами. На Красной площади состоялось построение войск и трудящихся, присутствовали высшие руководители СССР, представители братских компартий и иностранные гости. С этого дня усыпальница стала именоваться Мавзолеем В.И. Ленина и И.В. Сталина.

Борьба с телом и культом

Лев сдох от старости. Шакалы

Толпой сбежались тело рвать,

Визжа истошно всем кагалом:

«Лев побежден! Должны все знать:

Что это мы его годами

К позорной гибели вели!

Что это нашими трудами

Он стерт навек с лица земли! ...»

Телу Сталина не суждено было пролежать в Мавзолее долго. Уже в 1956 году во время так называемых дискуссий по развенчанию культа личности Сталина и в ходе судьбоносного ХХ съезда КПСС бывшие соратники и подчиненные Иосифа Виссарионовича стали выдвигать идеи о выносе его тела из Мавзолея. В СССР началась кампания по переписыванию истории.

Посетители Мавзолея Ленина-Сталина

Источник: ru24ru.net

И вот, накануне ХХII съезда, группы ленинградских рабочих Кировского и Невского заводов выступили с письменной инициативой о переносе тела. Перед ЦК их инициативу озвучил глава Ленинградского обкома партии Иван Спиридонов. А делегаты съезда радостно поддержали «нецелесообразность» дальнейшего содержания саркофага с телом Сталина в Мавзолее. Это было 30 октября, а уже 31-го военные стали выполнять задачу.

Ночью, под предлогом подготовки к параду 7 ноября, войска оцепили Красную площадь. В обстановке строжайшей секретности, под прикрытием специальных деревянных щитов у стены Кремля была вырыта могила; путь от Мавзолея к ней также был прикрыт щитами. Конечно, для советских людей, коммунистов, военных и партийных деятелей это был очень серьезный шаг: все чувствовали себя некомфортно, хороня человека, которого еще несколько лет назад называли великим и превозносили, а сейчас под покровом ночи, как воры, вытаскивают его тело.

Для Сталина в Арсенале Кремля сколотили простой деревянный гроб, обтянули его черным и красным драпом, и на плечах 8 офицеров он отправился в свой последний путь. Гроб спустили на веревках в могилу. «По русскому обычаю кое-кто бросил по горсти земли, и солдаты закопали могилу», – вспоминал бывший комендант Мавзолея, полковник К.А. Мошков.

Плита на могиле Сталина после выноса его тела

Источник: moslenta.ru

Скорее всего, новые руководители СССР и делегаты съезда предполагали, что в народе такая новость вызовет волнения и недовольства, ведь так много людей пришло проститься со Сталиным. Этим объясняется то, что простые похороны проводили в обстановке секретности, ночью и в оцеплении. Еще силен был страх перед почившим «страшным» генсеком.

Любопытно, что люди, на следующий день пришедшие на Красную площадь, не увидели на Мавзолее надписи «Сталин», но отнеслись к этому спокойно. В целом рядовые граждане СССР на удивление почти не отреагировали на такую, казалось бы, громкую новость. Не в пример нынешним «сталинистам» (большинству из них и не жившим в ту эпоху), всяческим образом бередящим прошлое Сталина.

Современный бюст

Источник: upload.wikimedia.org

На месте могилы изначально была установлена простая плита из белого мрамора с именем и годами жизни Иосифа Виссарионовича. Позже, в 1970 году, ее заменили на тот бюст, который мы видим и в наши дни.

Скорее всего, споры вокруг фигуры Сталина, его жизни и, как видите, даже смерти еще долго не утихнут. Было бы хорошо, если они велись бы без эмоций, не так, как сейчас, а в уважительном и научном ключе. Быть может, и сам Сталин хотел бы этого.

Обложка: moslenta.ru

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