Н.С. Хрущев – первый секретарь ЦК КПСС В сентябре 1953 г. Хрущёв был избран первым секретарём ЦК КПСС. Восстановил регулярность созывов съездов партии и пленумов ЦК.

Никита Сергеевич Хрущёв (1894–1971) вошёл в историю как один из самых противоречивых советских лидеров. В 1953 году, после смерти И. В. Сталина, он постепенно сосредоточил власть в своих руках и в сентябре 1953‑го был избран первым секретарём ЦК КПСС — фактически главой Советского Союза. Период его правления (1953–1964) получил название «оттепели» и ознаменовался масштабными реформами.

Путь к власти

Хрущёв начал карьеру как рабочий, затем стал партийным функционером. В 1930‑е годы он занимал высокие посты в Москве и на Украине. Во время Великой Отечественной войны находился на фронте в составе военных советов фронтов. После войны возглавлял Компартию Украины, затем вернулся в Москву.

Борьба за власть после смерти Сталина была сложной: Хрущёв противостоял таким фигурам, как Л. П. Берия и Г. М. Маленков. Опираясь на партийный аппарат и демонстрируя прагматизм, к 1955 году он укрепил свои позиции, а в 1958‑м совместил должности первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР.

Десталинизация и «Оттепель»

Ключевым событием стала речь Хрущёва на XX съезде КПСС (1956) «О культе личности и его последствиях». В закрытом докладе он резко критиковал репрессии сталинских лет, массовые аресты и злоупотребления властью. Это положило начало десталинизации :

освобождению и реабилитации политзаключённых;

ликвидации системы ГУЛАГа;

смягчению цензуры и оживлению культурной жизни.

«Оттепель» отразилась в литературе (изданием произведений И. Эренбурга, А. Солженицына), кино, театре и искусстве. Однако критика сталинизма не означала пересмотра всей системы власти в СССР. Помимо этого, считается, что критика Сталина привела к сворачиванию позитивных инициатив правительства, исходивших от «старой власти» и итоговому ослаблению страны.

Время «оттепели» часто связывают с высоким уровнем общественного оптимизма и надежд. Особо выделяют «поколение шестидесятников» - русской научной и творческой интеллигенции, ставшей символом эпохи. Шестидесятники выступали за либерализацию, демократизацию, гуманизм, очищение искусства от сталинизма и партийного диктата. Они верили в «социализм с человеческим лицом», активно использовали «толстые» журналы (особенно «Новый мир») для выражения своих взглядов.

Внутренние реформы

Хрущёв инициировал ряд преобразований в большом числе сфер:

В с ельском хозяйстве: освоение целинных земель, попытка массового выращивания кукурузы, реорганизация машинно‑тракторных станций и продажа техники колхозам, а также укрупнение самих колхозов и создание совхозов.

В промышленности: переход от отраслевых министерств к территориальным совнархозам как попытка децентрализовать управление, а также акцент на развитие химической промышленности и энергетики.

В социальной сфере: массовое жилищное строительство, сокращение рабочего дня, улучшение пенсионного обеспечения, а также отмена платы за обучение в старших классах и вузах.

Внешняя политика и международные кризисы

На международной арене Хрущёв стремился к мирному сосуществованию с Западом, но его правление сопровождалось острыми конфликтами:

Венгерское восстание (1956) — подавлено советскими войсками;

Берлинский кризис (1961) — возведение Берлинской стены;

Карибский кризис (1962) — пик напряжённости в холодной войне из‑за размещения советских ракет на Кубе; удалось избежать войны благодаря компромиссу с США;

развитие отношений с развивающимися странами (Индия, Египет, Куба и др.).

Научные и технические достижения

Эпоха Хрущёва стала временем прорывов. На нее приходится запуск первого искусственного спутника Земли (1957 год), полёт Юрия Гагарина в космос (1961 год), развитие атомной энергетики, в т. ч. запуск первой в мире АЭС в Обнинске (1954 год).

Противоречия и неудачи

Реформы Хрущёва отличались непоследовательностью и часто давали обратный эффект. Провал «целинной» кампании из‑за эрозии почв и неурожаев, во многом повторил « Пыльный котёл», кризис, постигший центральную часть США в 1930-х годах. Кризис также был вызван сочетанием антропогенных (экстенсивное ведение сельского хозяйства, деградация почв) и природных (засухи) факторов. Нежелание учиться на чужих ошибках часто вменяли Хрущеву как личный просчет. Следом СССР столкнулся с кризисом в сельском хозяйстве, вызвавшем рост цен на мясо и масло. Рост цен вызвал протесты, в том числе подавлявшийся с применением насилия (например, в Новочеркасске).

Непопулярные решения Хрущева, такие как ограничение личных подсобных хозяйств, также вызывали негодование. Не обошлось и без провалов на международной арене: обострение отношений с Китаем и Албанией из‑за критики сталинизма привело к выходу этих стран из проектов сотрудничества .

Отстранение от власти

К началу 1960‑х годов авторитет Хрущёва упал. Партийная элита была недовольна его импульсивностью, кадровой политикой и реформами. В октябре 1964 года на пленуме ЦК КПСС он был смещён со всех постов «по состоянию здоровья» и отправлен на пенсию. Его сменил Л. И. Брежнев.

Личность Хрущёва до сих пор вызывает споры: одни видят в нём реформатора, освободившего страну от страха, другие — волюнтариста, чьи решения нанесли ущерб экономике и стабильности. Тем не менее его эпоха определила вектор развития СССР на десятилетия вперёд.