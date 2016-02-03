М.Ю. Мягков: ХХ съезд сорвал советское общество со стапелей
М.Ю. Мягков: ХХ съезд сорвал советское общество со стапелей
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Журнал «Российская Федерация сегодня» № 02 за 2016 год
60 лет назад, в феврале 1956 года, был зачитан доклад Никиты Хрущева «о культе личности и его последствиях», который и стал отправной точкой окончания эпохи, впоследствии именованной «сталинской». Как мы можем оценить этот поступок Хрущева и предоставленный ХХ съезду материал, сыгравший заметную роль не только в истории нашей страны, но и всего мира? Об этом размышляет научный директор Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук, профессор Михаил Мягков
- Безусловно, нельзя не отметить значимость доклада «О культе личности и его последствиях». Он произвел эффект разорвавшейся бомбы, буквально сорвал советское общество со стапелей, после чего оно пустилось в плавание в неизвестном направлении с эфемерными целями (такими, например, как построение коммунизма к 1980 году). И хотя в истории еще были тихие гавани стабильного развития, но закончилось все бурей, разметавшей в клочья великое социальное государство. А тогда, особенно в среде интеллигенции, пошли процессы, в той или иной степени продолжавшиеся вплоть до середины восьмидесятых годов прошлого столетия, когда Горбачев объявил о начале «перестройки», которая сначала и рассматривалась многими как продолжение «оттепели».
- Как вы рассматриваете этот доклад с точки зрения исторической достоверности приведенных в нем фактов?
- В нем впервые приведены некоторые документы, в частности переписка Каменева и Крупской, а также Ленина и Сталина, раскрывающая подоплеку появления так называемого «Завещания Ленина», которое также используется в качестве аргумента, «порочащего» Сталина как личность, а впоследствии и как государственного деятеля в целом. Однако нельзя не заметить тенденциозность как подбора документов, так и выводов, к которым приходит докладчик.
Например, цитата из письма Н.К. Крупской: «Сталин позволил вчера по отношению ко мне грубейшую выходку. Я в партии не один день. За все 30 лет я не слышала ни от одного товарища ни одного грубого слова, интересы партии и Ильича мне не менее дороги, чем Сталину...» О чем здесь идет речь? Сталин высказал неудовольствие тем, что Крупская нарушает предписание врачей по лечению Ленина. Эти претензии были высказаны в резкой форме, что стало причиной того, что Крупская рассказала об этом не только Каменеву, а через него и всему ЦК, а также больному Ленину, которому врачи категорически запретили волноваться... Разгневанный Ильич послал Сталину письмо с требованием извиниться, что тот и сделал. Казалось бы, инцидент исчерпан. Но Хрущев делает вывод о том, что Сталин имел скверный характер и вследствие этого не способен руководить страной.
Началась борьба за руководство в партии. При этом на чаше политических весов в качестве кандидатов в лидеры оказались Сталин с его «непростым характером» и Троцкий с непомерными амбициями и идеей мировой революции. Победил более умеренный, стратегически дальновидный Сталин. Но и проигравшая сторона не собиралась сдаваться, что показал дальнейший ход событий. Репрессии и кадровая чистка в партии стали во многом следствием этой борьбы... Но мы должны понимать, что вследствие революции и ужасов гражданской войны насилие как способ решения политических проблем, увы, казалось правомерным всем противоборствующим сторонам. Логику тех событий мы должны не оправдывать, но понимать, делая выводы на будущее.
Кстати, сам Хрущев в начале 1920-х годов выступал с троцкистских позиций, о чем впоследствии публично каялся. При этом он не только не пострадал, но и получил повышение.
- Хрущев обвинил Сталина не только в грубости. Он приводит ряд стратегических просчетов, которые сыграли негативную роль, в том числе в поражениях начального периода Великой Отечественной войны.
- Модернизация армии вопреки уверениям Хрущева велась очень активно. Но ее эффективность оставляла желать лучшего. Страна только недавно встала на путь ускоренной индустриализации, надо было еще наладить производство на сотнях новых предприятий военной промышленности, обучить рабочих. Все это не делается вдруг и сразу.
Перевооружение и структурные изменения в армии у нас никогда не происходили безболезненно, а в 1930-х годах к этому добавился фактор сжимающегося времени, угрозы с запада и востока...
Хрущев был прав, когда говорил, что уничтожение военачальников Красной армии нанесло огромный ущерб нашей стране. Войскам недоставало компетентных командиров. Но он недоговаривал важнейшей вещи: в условиях гигантского роста вооруженных сил (с 1,5 миллиона до более чем 5 миллионов) войска в любом случае остро нуждались в новых офицерских кадрах. Где их было взять? Наша армия была обречена в определенный промежуток времени иметь на командных должностях массы неподготовленных должным образом военнослужащих. И это сыграло самую негативную роль на начальном этапе войны. С другой стороны, советское руководство понимало тогда жизненную потребность омоложения руководящего состава армии. На первые позиции вышли молодые командиры, которые в конце концов и выиграли войну...
- В докладе Хрущева есть некоторые логические нестыковки.
В частности, он говорит: «Ленин применял суровые меры в самых необходимых случаях... когда борьба по принципу «кто - кого» неизбежно принимала самые острые формы... Сталин же применял самые крайние меры, массовые репрессии уже тогда, когда революция победила...» Оправдывая один террор, он осуждает другой.
- Хрущев, выступая с докладом на ХХ съезде КПСС, преследовал, помимо прочего, цель устранить с вершины власти сталинские кадры, которые угрожали бы его личной власти. В их числе довольно крупные фигуры: Молотов, Маленков, Каганович, Булганин и другие. Своим докладом он дискредитировал всех скопом, и теперь каждый, кто выступал против Хрущева, объявлялся пособником сталинизма.
- Но ведь он и сам принадлежал к этой когорте. В том числе и его руки были по локоть в крови. Никому другому, а именно Хрущеву, на просьбу к Сталину повысить квоты на количество репрессируемых, последний отправил резолюцию: «Уймись, дурак!»
- Делая доклад, Хрущев автоматически вычеркивал себя из числа виновных в репрессиях. К тому же он позаботился о зачистке архивов. Должен сказать, что ни до него, ни после архивы не подвергались такой люстрации, которая была при Хрущеве.
- Расскажите, какой резонанс получил тогда доклад Хрущева в мире?
- К сожалению, должен заметить, что он, скорее, сыграл негативную роль. Если внутри страны тем не менее появилось ощущение некой свободы, был подъем энтузиазма, который подкреплялся героическими трудовыми свершениями, прорывом первого человека в космосе и прочее (хотя все эти достижения были во многом наследием «сталинизма»), то во внешних делах, в отношениях с социалистическим блоком наступило серьезное похолодание.
Авторитет СССР после Победы во Второй мировой войне был очень высок. Мир помнил, кому принадлежит основная заслуга в освобождении Европы от фашизма. Также были свежи воспоминания европейцев, как наступали на континенте западные союзники. Во Франции люди с ужасом вспоминали высадку союзников в Нормандии. Предварительно англоамериканская авиация ковровыми бомбардировками зачищала побережье...
Поэтому число приверженцев СССР и социализма в 50-е годы было исключительно велико. Но после доклада Хрущева спецслужбы бывших союзников по антигитлеровской коалиции стали активно продвигать этот материал. Заметьте, это не досужие домыслы оппозиции, а заявление главы государства, который разоблачает не просто бывшего руководителя этого государства, а и сам режим, при котором стали возможны такие преступления. Многие компартии выразили свое недовольство.
В частности, компартии Италии, Греции, некоторых других стран, где позиции левых были традиционно сильны. Начались проблемы с Китаем, где были очень тесные личные отношения Сталина и Мао Цзэдуна.
- Какие уроки преподаёт нам эта история?
- Есть ироничная поговорка: «История учит только одному, что она никогда никого ничему не учит». Казалось бы, на протяжении всей истории человечества происходили войны, перевороты, революции. И тем не менее в каждом столетии все повторялось вновь и вновь, перемалывая в этих «мясорубках» миллионы человеческих жизней. Закономерность? Или, может быть, дело в том, что некоторые правители пытались найти в истории лишь те страницы, которые доказывали только их правоту, и, не оглядываясь, ввергали свои народы в новую кровавую вакханалию? Исторические процессы закономерны, но все равно они находятся в наших руках. История сегодня должна не просто учить, но и предостерегать от необдуманных поступков.
А из данной истории, наверное, нужно сделать один вывод: политики должны бережно относиться к истории своей страны, видеть в ней и «черное» и «белое», чтобы не потерять по дороге все то положительное, что было достигнуто предшественниками. Они не должны делать шаги, которые могут навредить государству, даже если, как им кажется, это принесет тактический успех. Интересы государства должны всегда стоять выше собственных интересов.
Беседовал Александр Ржешевский