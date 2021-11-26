КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР (КГБ СССР, КГБ)

Центральный орган государственного управления СССР в области обеспечения государственной безопасности СССР, действовавший в 1954-1991 гг.

КГБ выполнял задачи обеспечения безопасности СССР, которые прежде выполняли ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ. В 1953 г. было решено ослабить органы государственной безопасности, непомерно усилившиеся при И. Сталине . Сначала они вошли в объединенный МВД, но в после «дела Берия» и эта структура была признана опасной для руководства страны, и 13 марта 1954 г. был создан КГБ при совете министров, отвечающий за обеспечение государственной безопасности. Первым председателем КГБ стал И. Серов. В 1958-1961 гг. КГБ руководил А. Шелепин, затем В. Семичастный.

КГБ занимался разведкой и контрразведкой, охраной государственной границы, контролем над общественными настроениями, подавлением оппозиционных настроений и организаций, охраной партийно-государственных деятелей, важных государственных и промышленных объектов, проведением секретных силовых операций за рубежом, обеспечением правительственной связи. В составе КГБ существовало 21 управление и главное управление. В советских учреждениях и на предприятиях действовали «первые отделы» КГБ.

В 1964 г. структуры КГБ приняли участие в подготовке отстранения от власти Н. Хрущева на Октябрьском пленуме ЦК КПСС 1964 г. Л. Брежнев опасался, что КГБ может быть использовано против него, и в 1967 г. отстранил от должности его председателя В. Семичастного. Снова значение КГБ возросло после того, как в 1967 г. его председателем стал Ю. Андропов . В 1978 г. из названия КГБ исчезло «при Совете министров СССР». 5-й отдел КГБ осуществлял политические репрессии, прежде всего против диссидентского движения. Их разоблачение в период Перестройки привело к резкому падению авторитета КГБ. После перехода Андропова на работу в ЦК КПСС в мае 1982 г. председателем КГБ был назначен В. Федорчук. Генеральный секретарь Андропов в декабре 1982 г. заменил Федорчука на преданного ему В. Чебрикова, который руководил КГБ до 1988 г. После поражения ГКЧП председатель КГБ В. Крючков был арестован. Новый председатель КГБ В. Бакатин начал коренную трансформацию КГБ, стремясь лишить ее репрессивных функций. Структуры КГБ на местах перешли в ведение республиканских органов власти. В процессе распада СССР 22 октября 1991 г. КГБ был распущен, его функции в России выполняют Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки, Федеральная служба охраны и др. структуры.

Исторические источники:

Бакатин В. Избавление от КГБ. М., 1992; ФСБ России: сборник документов. М., 1997.

Автор статьи: Шубин А.В.