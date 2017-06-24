Если бы антипартийная группа свергла Хрущёва В нашей новой рубрике мы попытаемся смоделировать ситуации, когда история терпит сослагательное наклонение. О том, что она может его вытерпеть, в декабре 2016 года прямо заявил известный историк академик Александр Чубарьян. Ровно 60 лет назад, в июне 1957 года, Никита Хрущёв с большим трудом удержался у власти, отправив в отставку своих политических противников, названных «антипартийной группой» – Молотова, Маленкова, Кагановича и «примкнувшего к ним» Шепилова. А что было бы, если бы сняли самого Хрущёва? Полетел ли бы в космос Юрий Гагарин? Знакомьтесь: Никита Сергеевич Начнём с того, кого могли свергнуть. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв – фигура крайне... На чтение: 2 минуты

В нашей новой рубрике мы попытаемся смоделировать ситуации, когда история терпит сослагательное наклонение. О том, что она может его вытерпеть, в декабре 2016 года прямо заявил известный историк академик Александр Чубарьян.

Ровно 60 лет назад, в июне 1957 года, Никита Хрущёв с большим трудом удержался у власти, отправив в отставку своих политических противников, названных «антипартийной группой» – Молотова, Маленкова, Кагановича и «примкнувшего к ним» Шепилова. А что было бы, если бы сняли самого Хрущёва? Полетел ли бы в космос Юрий Гагарин?

Знакомьтесь: Никита Сергеевич

Начнём с того, кого могли свергнуть. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв – фигура крайне неоднозначная. В общественном сознании его образ связан прежде всего с эксцентричными акциями: массовыми посадками кукурузы, размахиванием ботинком в ООН, угрозами «кузькиной матерью». Красноречивую оценку даёт душа народа – анекдоты той эпохи. В них образ Хрущёва существенно отличался от предыдущих вождей: если Ленин изображался чудаком, но неизменно положительным персонажем, Сталин – очень жёстким политиком, то Хрущёв – откровенно глупым, практически идиотом, одним словом, «треплом кукурузным». Для такой оценки вроде бы есть основания. По слухам, Никита Сергеевич был малограмотным – его выступления почти всегда были импровизациями, а свои воспоминания после отставки он не записывал, а надиктовывал на магнитофон.

Тем не менее, простофилей Хрущёв не был точно: этот лысый и толстый большевик после смерти вождя смог расправиться почти со всей старой сталинской гвардией, не говоря уже о том, что он просто сумел пережить все волны репрессий на высоких должностях. Одной из самых ярких побед Хрущева над оппонентами в КПСС стало разоблачение в июне 1957 года «антипартийной группы», в которую входили Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов, Булганин, Первухин, Сабуров и Шепилов.

Вполне партийная группа

После смерти Сталина его преемники договорились о «коллективном руководстве». Публично этот курс в феврале 1956 года закрепил XX съезд партии, осудивший «культ личности» покойного вождя. Однако на деле возобладала авторитарная тенденция, и после свержения Берии в 1953-м и отставки Маленкова с поста главы правительства рычаги власти фактически оказались под контролем одного Хрущёва.

Такой поворот раздражал и страшил старых сталинских соратников. Хрущёв теснил их позиции шаг за шагом. Второй человек в государстве при Сталине Молотов в 1956 году был снят с поста министра иностранных дел СССР. Но Маленков и Молотов по-прежнему входили в высшее партийное руководство, реально управлявшее страной, оставались членами Президиума ЦК КПСС. Ничего антипартийного во взглядах и деятельности этих советских вождей на самом деле не было.

Противники Никиты Сергеевича были недовольны нежеланием Хрущёва советоваться с ними при принятии важных решений, в том числе опрометчивых, таких как перевод управления экономикой в совнархозы (советы народного хозяйства) и хвастливые заявления в мае 1957 года о том, что СССР запросто обставит США по производству молока и мяса на душу населения. В то время обычные советские граждане нечасто видели в магазинах мясо, да и с молоком бывали перебои, поэтому хрущёвские речи особого энтузиазма не вызывали.

Почти свергли

Момент для снятия Хрущёва в июне 1957 года был очень благоприятный – миллионы советских граждан с радостью поддержали бы эту акцию. Оппозиция в партии попыталась убрать его из политики на заседании Президиума ЦК, на котором противники первого секретаря ЦК оказались в большинстве. Однако сторонникам Хрущёва удалось затянуть заседание. В Москву при содействии министра обороны маршала Жукова на военных самолётах были переброшены лояльные Хрущёву члены ЦК, на созванном пленуме ЦК Никите Сергеевичу удалось заручиться поддержкой большинства и осудить «антипартийную группу». Её участники были сняты с постов и назначены на второстепенные должности, а впоследствии исключены из партии и отправлены на пенсию. Заговорщикам не хватило решительности – они пытались буквально соблюсти предписанные уставом партии процедуры, Хрущёв же защищал свою власть всеми возможными средствами и выиграл.

Не было бы Брежнева

Если бы решение об отставке Хрущёва было принято, то у руля государства оказались его противники: Маленков, Молотов, Каганович и другие. Неясно, как повели бы себя сторонники Никиты Сергеевича, особенно Жуков и лояльные ему генералы. Допуская уход Хрущёва из политики, спрогнозируем три самых вероятных варианта:

1. Появление нового вождя сталинского типа. Маловероятно в силу начавшейся «оттепели» и отсутствия реальных кандидатов на эту роль.

2. Режим коллективного управления, в ходе которого власть могла бы быть по олигархическому принципу распределена между членами «антипартийной группы».

3. Приход на смену Хрущёву другого авторитарного лидера из рядов «группы».

В любом из случаев, скорее всего, продолжилась бы «оттепель» – только теперь её никто не называл бы хрущёвской. «Культ личности», осуждённый не лично Хрущёвым, а ХХ съездом партии наверное тоже оставили бы среди газетных лозунгов, но о заслугах Сталина перед страной упоминали бы гораздо чаще. Выноса тела Сталина из Мавзолея, как это случилось в 1961 году, точно бы не было.

Власть вела бы себя спокойнее. Коммунизм к 1980 году никто бы объявлять не стал. Пришёл бы конец массовым посадкам кукурузы, не было бы усиления борьбы с религией и расстрелов за экономические преступления. Расстрела рабочих в Новочеркасске тоже можно было бы спокойно избежать. Наконец, можно было бы избежать Карибского кризиса и разрыва отношений с Китаем – Молотов и его соратники вели бы более продуманную внешнюю политику.

Гагарин же полетел бы в космос совершенно точно. А вот Брежнева, в 1957-м горячо поддержавшего линию Хрущёва, во главе партии и государства не было бы точно.

Но это всё прогнозы при благоприятном исходе событий. Но победители Хрущёва могли и переругаться между собой сразу после его отставки…