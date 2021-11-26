ДВАДЦАТЫЙ СЪЕЗД КПСС

Один из поворотных съездов в истории партии, проходил 14-25.02.1956 г.

В докладе первого секретаря ЦК КПСС Н. Хрущева было признано, что социалистическая революция может совершаться не только вооруженным путем. Большое внимание на съезде было уделено социальным вопросам. Съезд одобрил реформы “по наведению надлежащего порядка в оплате труда, по усилению личной материальной заинтересованности работников в результатах своего труда”. Вскоре после съезда было сокращено рабочее время в предвыходные дни, приняты меры к авансированию труда колхозников, упорядочению нормирования зарплаты, что привело к ее постепенному повышению, введению пенсионного обеспечения для рабочих. Главным событием съезда стало выступление Хрущева 25.02.1956 г. «О культе личности Сталина и его последствиях», посвященный разоблачению «культа личности» И. Сталина. Впервые с 20-х гг. Сталин был подвергнут публичной критике в СССР. Хрущев обвинил Сталина в сознательном уничтожении старых большевиков, которые вовсе не были заговорщиками, а на самом деле честно служили партии. Критика в докладе была точно дозирована и согласована с другими членами президиума ЦК КПСС, также ответственными за сталинские репрессии (правда, Хрущев значительно заострил оценки по сравнению с теми, которые готовились заранее под руководством Н. Поспелова). Репрессии рассматривались в докладе как «ошибки», возникшие в результате «культа личности» Сталина. Все важные решения принимал только один человек, которому, как и всем людям, свойственно ошибаться. Как говорил Хрущев, помимо репрессий против коммунистов и интеллигенции, крупнейшей из таких ошибок стало поведение Сталина накануне Великой Отечественной войны, когда он отказался верить в возможность гитлеровского нападения. Это позволило Германии нанести внезапный удар по СССР и привело к огромным жертвам, превосходящим жертвы террора. При этом ни Хрущев, ни другие коммунистические руководители не подвергли сомнению политику Сталина в период индустриализации и коллективизации.

Доклад Хрущева открывал возможность для критики хотя бы части проявлений коммунистического режима, однако вся ответственность возлагалась на Сталина и Л. Берия . На ХХ съезде был обойден молчанием не только вопрос о социальных причинах «культа личности», но и об ответственности высших должностных лиц, руководивших страной вместе со Сталиным. И Хрущев, и другие вожди партии понимали, что разоблачение Сталина как преступника нанесет огромный удар по авторитету коммунистического движения. Но опасность продолжения террора, неразрывно связанного со сталинской системой, заставила старых сталинских соратников согласиться на осуждение “культа личности” Сталина.

После ХХ съезда началась открытая реабилитация людей, казненных или отправленных в лагеря при Сталине. Их восстанавливали в правах и возвращали доброе имя, часто посмертно. Но реабилитация не коснулась политических оппозиционеров, несмотря на то, что они не совершали преступлений. Не были реабилитированы также “ кулаки ” и значительная часть солдат, попавших во время войны в плен и считавшихся “предателями”. Столь же непоследовательными оказались руководители КПСС и в распространении информации о сталинских преступлениях. Доклад первого секретаря ЦК КПСС не был официально опубликован, но изложен на партийных собраниях с привлечением «актива» рабочих и служащих. Таким образом, именно коммунисты стали источником новой истины, постепенно распространявшейся среди населения.

30.6.1956 г. было опубликовано постановление ЦК КПСС “О преодолении культа личности и его последствий”, в которой оценка Сталина была уже не столь резкой, как в докладе Хрущева. Консерваторы добились признания того, что Сталин «активно боролся за претворение в жизнь ленинских заветов». Это двойственное постановление, осуждавшее культ Сталина, но во многом оправдывавшее самого Сталина, привело к дискуссиям в обществе: только ли в Сталине коренится причина отклонения от социалистических принципов, изначально подразумевавших демократизм и социальную справедливость. Советское общество перестало быть политически монолитным, оно раскололось на сталинистов и антисталинистов. Усилились противоречия и в коммунистическом движении. Коммунисты Китая выступили против столь шокирующих разоблачений, а ряд компартий Европы считал необходимым более широко сказать правду о сталинизме. Таким образом, ХХ съезд КПСС стал импульсом « оттепели » в СССР и размежеванию в коммунистическом движении.

Исторические источники:

ХХ съезд КПСС. Стенографический отчет. М., 1956;

Культура и власть от Сталина до Горбачева. Доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина на ХХ съезде КПСС. Документы. М., 2002;

Хрущев Н.С. Воспоминания. М., 1997.

Автор статьи: Шубин А.В.