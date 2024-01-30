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18.06.2026
Новое политическое мышление и перемены во внешней политике
М. Горбачёв в рамках нового политического мышления утверждал, что
Общечеловеческие ценности обладают приоритетом над национальными, классовыми и идеологическими
Приоритет должны иметь классовые интересы пролетариата, чтобы обеспечить победу социализма
Международные проблемы следует решать преимущественно военно-политическими методами, опираясь на военную силу
Биполярная система мирового порядка является гарантом мира и должна быть непременно сохранена
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