11 класс | История России

ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕРМАНИИ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕДСТВИЯ

АХТАМЗЯН А.

Очерки профессора А. Ахтамзяна написаны по свежим следам события, имевшего значительные последствия для судеб нашей страны. Уже в первых публикациях автора после завершения процесса объединения Германии наметилась концепция историка. За прошедшее со времени события время стали известны такие факты и документы, свидетельства современников-участников события, которые подтвердили оценки историка. Особенно ценны свидетельства советских дипломатов, таких, как В. Фалин, О. Квицинский, В. Терехов, И. Максимычев, О. Гриневский и другие, мнением которых пренебрегли высшие руководители правившей партии. В данной книге учтены мемуары германских авторов и исследователей, в частности, многотомные документальные публикации, а также публикации «фонда Горбачева». Автор не склонен претендовать на окончательные оценки или тем более выдвигать обвинения против М.С. Горбачева и его сподвижников. Он приглашает читателя ознакомиться с фактами и свидетельствами, чтобы сделать обоснованные объективные выводы относительно обстоятельств и особенно последствий «личной дипломатии» М. Горбачева, Э. Шеварднадзе, выявить упущения и ущерб, нанесенный горе-политиками интересам нашего народа, в ходе «окончательного урегулирования» германского вопроса. Книга адресована новому поколению соотечественников, будущим историкам и юристам, чтобы помочь им извлечь полезные уроки из исторического опыта. Автор считает, что дипломатия - это наука и искусство, это деятельность, которая приносит пользу, а не вред Отечеству.