11 класс | История России

БОЛЬШАЯ ИГРА. ВОЙНА СССР В АФГАНИСТАНЕ

ФЕЙФЕР Г.

Война в Афганистане в конце XX века стала суровым уроком для великих держав. Вмешательство, планировавшееся как краткосрочная операция, переросло в десятилетнюю разрушительную кровопролитную войну, в которой не оказалось победителей. Автор описывает полные драматизма трагические события с точки зрения ее непосредственных участников, на основе их интервью и опубликованных воспоминаний и документов. Фейфер сравнивает войну в Афганистане, которую вел Советский Союз, с антитеррористической операцией США и международных сил, продолжающейся до сих пор, — те же проблемы, те же методы их решения и отсутствие уверенности в его правильности. Живое повествование, по форме приближающееся к жанру боевика, делает книгу еще более интересной.