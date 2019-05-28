Немецкий самолет на Красной площади: пять случайностей Матиаса Руста 28 мая 1987 года в самом центре Москвы, на Красной площади, появился немецкий легкомоторный самолет «Сессна-172 Скайхок» Его пилотировал немецкий пилот-любитель Матиас Руст. Сегодня мы постараемся разобраться, был ли полет Руста его личной инициативой, ставшей возможной благодаря цепи случайностей, или это была спланированная акция, подразумевавшая дестабилизацию политической обстановки в Советском Союзе. 1. Случайность первая: подготовка В 1987 году юному Матиасу было всего 18 лет, но у него уже была лицензия пилота. Что, впрочем, неудивительно, так как его отец был владельцем бизнеса по продаже легкомоторных самолетов марки «Сессна». Но случайность (или спланированная закономерность) кроется совсем в другом. Маршрут Руста. Источник: https://upload.wikimedia.org... На чтение: 2 минуты

28 мая 1987 года в самом центре Москвы, на Красной площади, появился немецкий легкомоторный самолет «Сессна-172 Скайхок»

Его пилотировал немецкий пилот-любитель Матиас Руст. Сегодня мы постараемся разобраться, был ли полет Руста его личной инициативой, ставшей возможной благодаря цепи случайностей, или это была спланированная акция, подразумевавшая дестабилизацию политической обстановки в Советском Союзе.

1. Случайность первая: подготовка

В 1987 году юному Матиасу было всего 18 лет, но у него уже была лицензия пилота. Что, впрочем, неудивительно, так как его отец был владельцем бизнеса по продаже легкомоторных самолетов марки «Сессна». Но случайность (или спланированная закономерность) кроется совсем в другом.

Маршрут Руста. Источник: https://upload.wikimedia.org

Каким образом молодой и неопытный пилот в сложных погодных условиях, при которых и опытные боевые летчики-истребители летают не всегда, смог достичь границы СССР?

Ответ прост: перед вылетом Матиас тщательно подготовился. Сначала он облетел почти всю Северную Европу, включая Исландию. За более чем 2600 миль полета, из которых большая часть проходила над морем, Руст приобрел необходимый опыт. Более того, вместо заднего ряда сидений, он предусмотрительно смонтировал дополнительные топливные баки, что существенно повысило радиус полета легкой «Сессны».

Впрочем, есть вопросы, которые остались открытыми: мог ли 18-летний парень придумать всё это сам; или же его кто-то надоумил?

2. Случайность вторая: вылет

Находившийся в своей стартовой точке – финском Хельсинки, Руст заправился под пробку, обозначил диспетчеру свой маршрут на Стокгольм, и в 13.10 28 мая 1987 года произвел взлет. Первые 20 минут он летел строго по маршруту, но затем произвел резкий разворот в сторону советской границы. Выключив радиостанцию, он пропал со связи с диспетчером.

Матиас Руст у самолета. Источник: https://redsearch.org

Причем пилот действовал по всем правилам военной науки, снизившись до 80-100 метров, чтобы как можно дольше быть невидимым для советских РЛС ПВО. И подозрительно случайно его путь совпадал с авиатрассой гражданских лайнеров.

Пропавший самолет сразу начали искать финские спасатели и обнаружили в последней точке: где самолет Руста пропал с радаров – масляное пятно на воде. Спасатели сделали вывод, что «легкомоторник» разбился, и даже вызвали водолазов для поиска обломков. Откуда взялось то пятно, до сих пор остается загадкой, но оно обрубило за Рустом возможный «хвост».

3. Случайность третья: граница

Руст «наводился» на крупный ориентир – сланцевый комбинат в Кохтла-Ярве, дым из труб которого был хорошо заметен на дистанции до 100 км.

Над Красной площадью. Источник: https://www.gazeta.ru

Тем не менее уже через час полета – в 14.10 самолет был взят на сопровождение советской РЛС П-15, 14-й дивизии ПВО. Расчёты ЗРК были подняты по тревоге, информация постоянно поступала на КП 6 ОА ПВО генерала Г. В. Кромина, командующего в то время Лениградской армией ПВО. Цели присвоили боевой номер 8255, но не сбивали. Дело в том, что после инцидента с корейским «Боингом» в 1984 году, существовал строгий приказ не сбивать гражданские самолеты. Знал ли об этом Руст, неизвестно, но этот факт ему определенно помог.

Между тем погода начала ухудшаться, как раз в том месте, где летел маленький самолет, низкая облачность и дождь не дали двум поднятым дежурным МиГам-23, обнаружить «Сессну» визуально. А потом Руст и вовсе пропал с радара, пройдя в аккурат между зонами ответственности 14-й дивизии ПВО и 54-го корпуса ПВО ВС СССР. В итоге военные списали цель 8255 как плотную стаю птиц, не обнаружив ни следа нарушителя. Случаен ли был его маршрут? Не слишком ли много совпадений?

4. Случайность четвертая: путь к Москве

Достигнув станции Дно, Матиас более не менял прямого курса к Москве. И опять (случайно ли или нет) судьба благоволила ему. Попав уже в зону ответственности ПВО Москвы, «Сессна» появилась на экранах радаров, но в этот момент один из авиаполков производил учебные полеты, в воздухе находилось 12 машин. Ровно в 15.00 происходила смена кода опознания: «Я – свой самолет», под которую попал и Руст, «легализовавшись в воздушном пространстве СССР.

«Сессна-172 Скайхок» у Покровского собора. Источник: https://www.gazeta.ru

Чуть позже, когда метка в связи с выходом «Сессны» в другой район пропала, происходит ещё одна случайность. Накануне в районе Торжка произошла авиакатастрофа (столкнулись два наших боевых самолета), и к месту падения подходили вертолеты и самолеты, доставлявшие специалистов к месту происшествия. За один из них и приняли легкий самолет Руста.

На подходе к Москве, он опять попал на экраны радаров, но был принят за метеорологический зонд. Тем не менее двойка МиГов-23, поднятая на проверку сигнала, прочесала территорию, опять упустив нарушителя.

5. Случайность пятая: Москва и Шереметьево

К 17.40 самолет Руста уже находился в зоне московского аэроузла. В аэропорту Шереметьево забили тревогу и даже закрыли прием и вылет гражданских авиалайнеров. Кстати, в прессе чуть позже активно муссировались слухи о сговоре руководства аэропорта Шереметьево и Руста. Но они не подтверждены.

Руст на суде. Источник: https://www.kp.ru

На радиозапросы гражданского аэропорта Руст не отвечал, а когда поняли, что гражданские сами не справятся, устраивать погоню с истребителями в небе Москвы было уже поздно.

После трех неудачных попыток сесть на брусчатку Красной площади Руст принял решение садиться на Москворецкий мост. Сотрудники ГАИ в последний момент успели включить светофоры, чтобы избежать катастрофы. И здесь в очередной раз удача была на стороне пилота. Он смог посадить «Сессну» в просвет между нитями троллейбусных электросетей с запасом менее метра. Мог ли это сделать молодой и неопытный пилот, – большой вопрос.

Последствия

В 18.55 Руст подрулил к Покровскому собору и более 10 минут раздавал зевакам автографы. Вскоре его арестовали.

Руст на суде. Источник: https://www.kp.ru

За этот эксцесс должности лишился министр обороны СССР маршал Соколов и главком войск ПВО Колдунов. Должности потеряли еще свыше 300 офицеров. Многие связывают это с оппозицией потерявших должности высших военных чинов к тогдашнему лидеру СССР Михаилу Горбачёву. Теперь Горбачев получил лояльное командование вооруженными силами, шедшее на все возможные уступки НАТОвским планам по сокращению вооруженных сил СССР. Результат этих уступок известен.

Руст провел более года под следствием и был выдворен из Советского Союза. Но вопрос о том, насколько спонтанным был его полет, окутан тайной до сих пор.

Обложка: Руст у самолета сразу после посадки. Источник: https://www.gazeta.ru