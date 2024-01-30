11 класс | История России

РАСПАД СССР. ДОКУМЕНТЫ

Шубин Александр Евгеньевич

Ничто не вечно. Рано или поздно система, сложившаяся в СССР к концу 70-х гг., канула бы в прошлое. Но произойти это могло по-разному и в разное время, в различном мировом контексте. После крушения СССР обычными стали рассуждения о мировом опыте, который "свидетельствует, что многонациональные государственные образования, подобные СССР, рано или поздно разрушались..." Однако слова "рано или поздно" лишают подобные выводы познавательной ценности, так как многие империи существовали по несколько веков, и подобные ссылки на "мировой опыт" могут с тем же успехом доказывать, что СССР умер в десять раз раньше "положенного" для империи срока. Может быть, это была какая-то исключительно нежизнеспособная империя? Но советская система пережила несколько исторических этапов, выдержала множество потрясений, в том числе Вторую мировую войну, в ходе и вследствие которой погибли многочисленные режимы и империи. Эти очевидные факты говорят о том, что гибель СССР обусловлена не столько универсальным "мировым опытом" гибели империй, и не столько "генетическими" пороками, заложенными при рождении и уже значительно трансформировавшимися, а конкретно-историческим обстоятельствами, с которыми система столкнулась в 80-е гг. Поэтому в поисках причин распада СССР мы сосредоточимся на ситуации последней четверти XX в., и прежде всего на этно-национальных, внешнеполитических и социально-политических факторах распада Советского Союза… Так или иначе, СССР не стало. В представленном исследовании автор предлагает читателю самому познакомиться с рядом документов, которые, по его мнению, проливают свет на этот, уже свершившийся факт - распад СССР.