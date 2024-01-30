11 класс | История России

КРАХ СССР. КТО ВИНОВАТ

КАРА-МУРЗА С.

С.Г. Кара-Мурза - самый известный исследователь советского периода, его книги охватывают все стороны жизни Советского Союза и строятся на огромном количестве фактического материала. В исследовании, представленном вашему вниманию, С.Г. Кара-Мурза разбирает внутренние и внешние факторы, которые ослабили СССР и привели его к кризису 1980-х годов. Главный вопрос, рассматриваемый автором, - был ли крах Советского Союза неизбежной катастрофой, следствием грубых просчетов советского руководства, или это результат широкого заговора, в котором участвовали представители мировой и отечественной "элиты". Это знание необходимо нам и потому, пишет С.Г. Кара-Мурза, что мы и впредь будем двигаться вслепую, если не поймем советского строя, включая опыт его гибели.