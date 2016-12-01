Время лечит даже смертельные раны. К годовщине украинского референдума о независимости 1 декабря 1991 года на Украине состоялся референдум: свыше 90% жителей УССР проголосовали за её независимость. Этот факт, собственно, и считается смертельной раной, нанесённой Союзу, после чего беловежский сговор стал уже просто «контрольным выстрелом». Между тем украинский референдум не оказал ровным счётом никакого влияния на распад СССР, поскольку к этому моменту тот уже по факту состоялся. На чтение: 2 минуты

1 декабря 1991 года на Украине состоялся референдум: свыше 90% жителей УССР проголосовали за её независимость. Этот факт, собственно, и считается смертельной раной, нанесённой Союзу, после чего беловежский сговор стал уже просто «контрольным выстрелом».

Между тем украинский референдум не оказал ровным счётом никакого влияния на распад СССР, поскольку к этому моменту тот уже по факту состоялся.

СССР уничтожали централизованно

Основных факторов распада СССР было три.

Во-первых, это экономические реформы, которые были проведены по схеме «снизу-вверх». Были созданы кооперативы и дана необычайная экономическая свобода руководителям государственных предприятий, но не была предложена сколько-нибудь последовательная программа реформ на общегосударственном уровне. Республиканские элиты оказались и расторопнее, и радикальнее.

В результате всё посыпалось. Например, в той же УССР талоны (в форме отрезных купонов) были введены ещё в конце 1990 года, чем заметно ограничили государственную розничную торговлю.

Во-вторых, помимо отказа от управления в сфере экономики, союзные власти отказались и от управления в сфере политики. В первую очередь речь шла об отказе от руководящей и направляющей роли КПСС, которая, собственно, представляла собой реальную власть в стране.

Впрочем, была тут и некоторая объективная справедливость: центральная власть не смогла предотвратить и пресечь межнациональные конфликты, а республиканские компартии нередко сами в них ввязывались (особенно хорошо это было видно на XIX партконференции).

В-третьих, союзные власти начали политику суверенизации. Причем ключевым пунктом тут было создание компартии России и декларация о суверенитете РСФСР (дата принятия которой и сейчас отмечается как праздник). Между тем именно Россия была несущей конструкцией Союза. Создатели СССР (в первую очередь – Сталин ) совершенно сознательно предоставили национальным республикам несколько больше степеней свободы, считая, что общее государство в конечном итоге остаётся российским. А если российским государством является только РСФСР, то каким государством будет СССР? Никаким. Его хоть завтра можно перенести, допустим, в Африку – если нынешние республики из него выйдут, а африканские – вступят.

Ну и точка невозврата – августовский государственный переворот, в ходе которого была помножена на ноль вся центральная власть. КПСС запрещена, вес руководства СССР (по сравнению с руководством РСФСР) сократился чуть ли не до нуля, а силовики были дискредитированы участием в неудавшемся «путче».

Тиха украинская ночь, но сало нужно перепрятать

В этом глобальном кризисе украинцы вели себя более чем осторожно. Что, в общем, и понятно, если учитывать, что в основной массе они к выходу из Союза вовсе не стремились. Собственно, к выходу из СССР никто особо не стремился – даже свободолюбивые прибалты говорили больше о «финляндизации».

В марте 1991 года большинство жителей УССР утвердительно ответили на весьма невнятный вопрос союзного референдума о сохранении СССР. Так же положительно они ответили и на вопрос столь же невнятного республиканского консультативного вопроса. В обоих случаях речь шла о сохранении хоть какого-то Союза.

В августе 1991 года Верховная Рада приняла Акт о независимости, причём никто не скрывал, что смысл акта, по большому счёту, в том, чтобы дистанцироваться от слишком радикального руководства РСФСР. О выходе из СССР в Акте речь не шла, хотя к 24-му числу, когда состоялось голосование, было уже понятно, что от Союза, буде он сохранится, останутся рожки да ножки (в лучшем случае – конфедерация).

1 декабря жителям Украины предложили проголосовать за подтверждение уже принятого акта. Теоретически, конечно, можно было проголосовать и против, но совершенно непонятно, какие это могло иметь последствия в условиях отсутствия достаточно влиятельного субъекта, желающего сохранения Союза. По сути, это был вопрос об отношении к объективной реальности – одобряете ли вы закон всемирного тяготения или настаиваете на своей способности летать аки птицы небесные?

Одновременно прошли выборы президента, на котором в первом же туре победил Леонид Кравчук – представитель старой элиты, пользующийся славой человека крайне осторожного и обвиняемый националистами в готовности подписать новый союзный договор. Юридическая база для таких действий президента Украины, повторюсь, была – ни Акт, ни референдум не предполагали ни выхода из старого Союза, ни запрета учреждения нового (о вступлении в ЕС речь тогда еще не шла).

Кравчук, однако, ничего такого делать не стал. Во-первых, приличного проекта реинтеграции никто не предлагал (кроме Горбачёва, которого всерьёз уже никто не воспринимал). Во-вторых, по-прежнему хотелось дистанцироваться от ельцинских реформ. Впрочем, если бы Ельцин и его окружение надавили, то… В общем, не важно. В конце концов, граждане России не выразили Ельцину недоверия по итогам Беловежских соглашений.

Референдум не запрещает воссоединения

В общем, СССР развалили не украинцы, а союзная элита. А «ледоколом суверенизации» выступила элита российская, которая выдирала власть и собственность из рук элиты союзной.

Граждане же по обе стороны Хутора Михайловского выступали в роли статистов. Просто южным статистам дали видимость возможности порулить сразу, а тем, которые севернее, чуть погодя – в 1993 году, когда была принята Конституция РФ (почти 60% голосов «за» в ходе всенародного голосования), в которой о Союзе ничего не говорилось.

Так что саму возможность реинтеграции референдум четвертьвековой давности отнюдь не отменяет. Были бы объективные условия и субъективное желание. Пока ни того, ни другого не наблюдается, но, похоже, это ненадолго: «русская весна» была не случайностью, а сигналом перехода Большой России в стадию воссоединения. Сопротивление же элит сейчас ломается по всему миру… Апелляции же к 1 декабря – как раз проявление такого сопротивления.