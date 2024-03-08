УЗБЕКИСТАН

Узбекистáн (Республика Узбекистаy) — государство в Центральной Азии . Граничит на севере с Казахстаном , на западе — с Туркменистаном , на востоке — с Кыргызстаном , на юго-востоке — с Таджикистаном , на юге — с Афганистаном . Площадь — 447,4 тыс. кв. км. Численность населения — 35,64 млн человек (оценка 2022): узбеки (84,4 %), таджики (4,9 %), казахи (2,4 %), каракалпаки (2,2 %), русские (2,1 %), киргизы (1 %) (оценка 2021). Столица — Ташкент (население — 2,572 млн человек, 2020). Крупнейшие города (тысяч жителей, оценка ООН на 2020): Самарканд — 546, Наманган — 626, Андижан — 441, Нукус — 320, Фергана — 289, Бухара – 289. Государственный язык — узбекский. Господствующая религия — ислам (подавляющее большинство — 94 % — исповедует суннизм ханафитского мазхаба , незначительное меньшинство — шиизм толка имамитов ); представлены также христианство (у большинства — православие , у меньшинства протестантизм — баптисты, пятидесятники, адвентисты седьмого дня — и католицизм ) и иудаизм . Административное деление — 12 областей (вилоятов), город центрального подчинения (столица) и автономная республика Каракалпакстан .

Территория У. в древности (до начала VII в.) . Древнейшие следы гоминидов в регионе — чоппинги в слоях с костями южного мамонта на северных склонах Кураминского хребта (1,6–1,8 млн лет назад). Нижнепалеолитические орудия ашельского типа обнаружены в Бухарской и Ферганской областях. Мустьерские памятники найдены в горах Байсунтау (грот Амир-Темир), близ Самарканда (пещерная стоянка Аман-Кутан), Ферганской и Ангрено-Чирчикской долинах (в том числе близ Ташкента — стоянка Колбулак и пещера Оби­Рахмат), мастерская по обработке кремня — в Учтуте (отроги Нуратинского хребта) и др. В числе уникальных объектов среднего палео­лита — пещера Тешик-Таш с черепом и отдельными костями мальчика-«неандертальца». Верхний палеолит иллюстрирует Самаркандская стоянка, мезолит и/или неолит — наскальные росписи в Зараут-Сае. Нео­лит представлен кельтеминарской культурой.

Для бронзового века У. характерны сложные архитектурные комплексы, широкое применение гончарного круга, развитие металлургии (переход от плавки меди к изготовлению бронзы). На юге (Сурхандарьинская и Кашкадарьинская области) старейшая земледельческая культура Сапалли-тепе и Кучук-тепе близка ранним цивилизациям Ближнего Востока. На востоке (Ферганская и Наманганская области) — чустская культура (с конца II тысячелетия до н. э.). В центре (Бухарская и Навоийская область) скотоводческо-земледельческая культура Заман-Баба (конец III — 1-я половина II тысячелетия до н. э.) стала предшественницей андроновской. На западе (Хорезмская область и Каракалпакстан) кельтеминарскую культуру сменила тазабагьябская (2-я половина II — начало I тысячелетия до н. э.), на основе которой сформировалась амирабадская (IX — начало VII в. до н. э.).

В раннем железном веке на значительной части бассейна Зеравшана ( Согдиана ) и Сурхандарьи и Шерабаддарьи ( Бактрия ) распространились памятники типа Яз-депе. Протогосударственные образования с центрами на городищах Афрасиаб (Самаркандская область), Ер-Курган и Узункыр (Кашкадарьинская область), Бандыхан и Кызыл-Тепе (Сурхандарьинская область) и другие после 539 до н. э. поглотило Ахеменидов государство . Интенсификация контактов с Юго-Зап. Азией проявилась, помимо прочего, в проникновении сюда арамейской письменности, которая легла в основу всех местных алфавитов. В долине Ангрена и Чирчика (Ташкентская область) выделялась бургулюкская культура земледельцев, скотоводов и металлургов (IX–III вв. до н. э.). В Ферганской долине на смену чустской пришла эйлатанская культура.

В 329–327 до н. э. Бактрию и Согдиану захватил Александр Македонский , а в 280–270-е до н. э. — Селевкиды . С 240–230-х до н. э. эти области удерживало Греко-Бактрийское царство , а со 130–120-х до н. э. — так называемые этео-тохары ( кит . юэчжи), одна из групп которых основала Кушанское царство . В стороне от этих сдвигов находилось Вост. Приаралье, которое еще в начале IV в. до н. э. освободилось от Ахеменидов.

В I–II вв. н. э. среднее течение Сыр­дарьи и основная часть Зеравшанской оазисной зоны входили в Кангюй ; материальные следы оставили и соседние общества скотоводов и земледельцев (Афрасиаб, Ер-Курган, могильники Орлат, Лявандак и др.). В Ташкентском оазисе в конце I тысячелетия до н. э. на основе бургулюкской сложилась каунчинская культура с главным очагом — городищем Канка. Ферганская долина, согласно династийным хроникам Хань , подчинялась государству Давань (Даюань), со столицей Эрши (предположительно комплекс Мархамат в нынешней Андижанской области). Китайские источники сообщают о возделывании в Фергане пшеницы, риса, винограда и люцерны, процветающем садоводстве. Самобытная культура Хорезма достигла расцвета в I–III вв. (Кой-Крылган-кала, Топрак-кала и др.).

В начале I тысячелетия н. э. на территории будущего У., наряду с зороастризмом , получают распространение сначала буддизм , а затем христианство и манихейство . Встреча столь различных религиозных учений породила яркий синкретизм в культовом зодчестве и иконографии. К концу IV — началу V в. натиск кочевников (хиониты и др.) с севера и Сасанидов с юга нарушил политическое равновесие, сложившееся при Кушанах , чье наследие пытались удержать кидариты. В 1-й половине V в. свою гегемонию здесь (кроме Хорезмского оазиса) установили эфталиты , которых в 560-е разгромили Ануширван Хосров и Тюркский каганат , разделившие их земли по Амударье.

Царство хорезмшахов династии Афригидов, согдийские, бактрийские, сакские княжества (порядка 15 к началу VIII в.), признавая верховенство каганов , активизировали торгово-дипломатическую деятельность на Великом шелковом пути . Купцы-согдийцы играли важную роль при дворах тюркских и китайских властелинов как агенты и послы в контактах с Византией , через Иран и через Кавказ. Все это стимулировало оживленный культурный обмен между цивилизациями Средиземноморья и Вост. Азии в бассейне Сырдарьи и Амударьи, куда с середины VI в. через Семиречье все чаще перемещались с предгорий Алтая и Тянь-Шаня прототюркские (позднегуннские), а затем и собственно тюркские племенные союзы.

В социальной структуре Согдианы позднейшие арабо-персидские источники выделяют земледельцев-крестьян (кадивар), зависимых от крупных и родовитых землевладельцев ( дехкан ); отношения между ними могли быть конфликтны (восстание Абруя ). В сельском хозяйстве важное место занимали хлопководство и шелководство; немаловажную роль играло горное дело (добыча драгоценных руд, железа, меди, свинца). В сельской местности (укрепленные поселения Балалык-Тепе, Тавка и др.) строились замки-кушки с башнями типа донжона, в городах (Самарканд, Варахша, Нахшаб, Байкенд, Термез и др.) — дворцы и святилища.

Земли У. под властью Халифата и тюрко-монгольских империй (середина VII — начало XVI в.). После крушения Сасанидского Ирана волна арабских завоеваний докатилась до правобережья Амударьи, которое стало отныне известно как Мавераннахр . В 712 вой­ска Омейядов халифата взяли Самарканд. Последовало восстание 720–721, при подавлении которого пал в 722 Деваштич, притязавший на трон самаркандского ихшида — верховного правителя Согдианы. Крупные антиарабские выступления повторились в 728 и 736–737, как в согдийских, так и в бактрийских землях. В 737 силы Омейядов разгромили союзное тюрко-согдийское вой­ско.

Торжество ислама в 751 закрепила победа при Таласе над армией Тан, пленные солдаты которой, поселенные в Самарканде, наладили там производство бумаги — впервые за пределами Китая. В 747–748 арабы и иранцы Мавераннахра поддержали Абу Муслима , но разочарование, вызванное победой Аббасидов , стимулировало мощные восстания, сотрясавшие регион до конца VIII в. (в 755 — Исхак ат-Турк, в 776 — Муканна ).

В рамках Аббасидов халифата ускорилась культурно-экономическая трансформация обществ Мавераннахра, Хорезма и Ферганы и инкорпорация местной элиты в правящие круги общемусульманской державы. Регион интенсивнее втягивался в западноазиатское цивилизационное пространство, хотя миграции тюркских племен, ранее находившихся в контакте с Китаем, усиливали и восточноазиатское влияние. Тем не менее, пространственная организация городов (Самарканд, Бухара, Варахша и др.) во многом воспроизводила доисламскую ирано-центральноазиатскую модель, сочетавшую цитадель (кухандиз) или укрепленную усадьбу (кушк) владетеля (или наместника), обнесенные стеной кварталы, где проживали влиятельные семьи и правящая элита (шахристан), и торгово-ремесленные предместья (рабад).

В 806–810 большую часть Мавераннахра охватило восстание Рафи ибн аль-Лайса, сумевшего взять Самарканд. После его подавления Мамун предоставил широкое самоуправление областной знати, представители которой, Саманиды , в 819 получили власть над главными городами области. В 892 Исмаил Самани , преодолев сопротивление родственников, объединил под своей эгидой весь Мавераннахр и Фергану.

Заметные успехи исламизации сопровождались оформлением суннизма в борьбе с различными направлениями шиизма (в частности, исмаилитами ). Арабский превратился в язык управления и бурно развивавшейся науки: на нем уже в середине — конце IX в. писали математик Абу Джафар аль-Хорезми и астроном Абу-ль-Аббас аль-Фергани, составлялись энциклопедические труды Абу Абдаллаха аль-Хорезми, Бируни и Ибн Сины . Однако при дворе и в изящной словесности все громче заявлял о себе новоперсидский язык (фарси-йи дари), постепенно вытеснявший из обихода согдийские и бактрийские диалекты.

В X в. огузы , кочевавшие в приаральских и прибалхашских степях, постепенно оседали в оазисах по среднему течению Сырдарьи. С конца века часть их, сельджуки, втянулись в противоборство Саманидов с Караханидами , которые в 999 овладели Бухарой, а затем и всем Мавераннахром. Хорезмское царство досталось Махмуду Газневи , но его потомков в середине XI в. разгромили Сельджукиды . Их обширная держава притязала и на Мавераннахр, которым из Самарканда правила западная ветвь караханидской династии. В конце XI в. Алп-Арслан поставил своего служителя Ануш­тегина хорезмшахом. В начале XII в. западные Караханиды признали верховенство сельджукского султана Санджара, но в 1137 потерпели поражение от каракитаев государства . В 1141 каракитаи разбили объединенные караханидско-сельджукидские силы при Катване, а в 1156 способствовали переходу Самарканда к восточной ветви караханидского дома. В середине XII в. с опорой на кипчаков в Гургандже ( Ургенч ) усилились потомки Ануш-тегина — хорезмшахи, которые в конце XII — начале XIII в. подчинили обширные земли от Аральского моря на севере до Аравийского на юге и от Памира на востоке до Каспия на западе.

Начавшийся при Саманидах рост земледелия (особенно в долине Зеравшана), горного дела (в Чаче и Фергане, с применением рабского труда), ремесла (особенно стеклодувного и бумагоделательного в Самарканде) и оживление караванной торговли в целом продолжились в государстве Газневидов и Караханидов . В зодчестве с распространением обожженного кирпича получили развитие сводчато-купольные конструкции, в декоре — наряду с резьбой, фигурная кирпичная кладка, в керамике — цветная глазурь, а затем — подглазурная роспись. На протяжении X–XI вв. выработалась типология культового строительства: мечеть колонная, купольная (Чор-сутун в Термезе, Деггарон в Хазара, XI в.) и портальная (Магоки-Аттори в Бухаре), открытая молельня-мусалла/намазгах, круглоствольные минареты с узорной кирпичной кладкой (Калян в Бухаре, 1127). К ним по типу примыкают купольные мавзолеи — центрические (Араб-ата в Тиме, 977–978) и парные (Султан-Саадат в Термезе). В гражданском строительстве распространилась планировка, преду­сматривавшая обширный внутренний двор и портал (правительский дворец в Термезе и караван-сарай Рабат-и Малик близ Навои, XI в.).

В 1219–1220 держава Ануштегинидов рухнула под ударами монгольских завоеваний . В феврале–марте 1220 пали Бухара и Самарканд. Упорное сопротивление оказал Гургандж, который Джучи после 4–5-месячной осады сровнял с землей. После смерти Чингис­хана территорию современного У. разделили между собой Угэдэй и Джагатай .

Мавераннахр монголы доверили хорезмскому купцу Махмуду Ялавачу, который, стремясь преодолеть послевоенную разруху, правил до 1238, когда, в связи с восстанием Махмуда Тараби в Бухаре, его сменил сын Масуд-бек. В 1251 улус Угэдэя разделили Мункэ и Бату , который получил север Хорезма, а около 1260 Джагатайский улус унаследовал Алгу — внук Джагатая, который, однако, в 1268 вынужден был уступить мятежному хану Хайду. Последний вел вой­ны с Джучи улусом , прежде всего с Синей Ордой, ханам которой удалось закрепиться в устье Сырдарьи, и с потомками Хулагу : в 1273 ильхан Абага взял Бухару, а в ответ Джагатаид Дува-хан не раз нападал на Хорасан. Со смертью Хайду в 1301 джагатаидские ханы восстановили свой улус: сын Дувы, Кебек, перенес свою столицу в Нахшаб (ныне Карши), а приведенные им с собой тюрко-монгольские роды, получившие общее наименование чагатайцев, постепенно перешли к оседлости и исламизировались.

В середине XIV в. улус распался на две части — Мавераннахр и Моголистан . В Хорезме около 1360 от Джучидов обособились эмиры кунгратов из рода Суфи, со столицей в Ургенче, а в прилегающих к нему степях усилилась Синяя Орда: с конца XIV в. она часто именовалась Узбекской (в честь Узбека ), так что с начала XV в. персидские источники начинают обозначать кочевников этой орды как «узбаки».

В 1360 моголистанский хан Тоглук-Тэмур ненадолго захватил Мавераннахр и передал управление им местным эмирам. Один из них, Тимур , в 1370 объединил страну под своей властью и в 1372 двинулся на Хорезм, покорил его в 1379, а в 1388 вторичным взятием и разрушением Ургенча положил конец династии Суфи. Целенаправленное уничтожение им крупных торговых городов При­азовья и Поволжья способствовало сосредоточению караванных маршрутов через Центральную Евразию на территории современного У. и стимулировало дальнейший рост здесь городов, которые служили главной площадкой для товарообмена.

В 1411–1447 Мавераннахр, под управлением Улугбека , пребывал в относительной безопасности от смут, бушевавших в остальных уделах Тимуридов . На Сев. Хорезм не раз совершал набеги Абулхайр , который в 1451 помог захватить власть в Самарканде Абу-Саиду, ставшему последним тимуридским султаном, правившим и в Хорасане, и в Мавераннахре.

Тимуридская эпоха ознаменовалась расцветом материальной и духовной культуры. Центральный тип монументальной архитектуры, представленной прежде всего грандиозными ансамблями мечетей, медресе и мавзолеев Самарканда (Регистан и Шах-и Зинда), Бухары и Шахрисябза, — здание с двором, обрамленным 2–4 порталами (айван), и пышно декорированным парадным входом (пештак). Беспрецедентно усовершенствовалось декоративно-прикладное искусство.

В словесности, наряду с персидским, упрочил свои позиции чагатайский язык (восточный тюрки). Его литература, главными колыбелями которой были Самарканд и Герат , восприняла жанровую основу и формы персидской и рано прониклась мотивами суфизма . Ее ранний период связан с именами эпиков и лириков Дурбека (конец XIV в.), Атаи (начало XV в.), Саккаки (1400–1410-е), Юсуфа Амири (1420–1430-е), Лутфи (1366/67–1463/64), более поздний — Гадаи (середина XV в.) и Мухаммада Салиха (конец XV в.). Навои (1441–1501) и Бабур (1483–1530) выступили систематизаторами восточнотюркской поэтики.

На протяжении XIV–XV вв. шла интенсивная тюркизация населения Мавераннахра и Хорезма (особенно северного), где, среди земледельцев (мавераннахрских «таджиков», говоривших по-персидски, и хорезмских «татов», пользовавшихся особым североиранским языком), оседали бывшие номады (карлуки и огузы). Если в XI–XIII вв. тюрку как кочевнику противопоставлялся таджик как оседлый, то с XV в. кочевой «узбек» (как правило, носитель кыпчакских диалектов, близких к тем, что звучали в Поволжье и Приазовье) противополагается оседлому «сарту» (пре­имущественно носителю огузо-карлукских диалектов, испытавших сильное персидско-таджикское влияние в лексике и фонетике).

Узбекские ханства (середина XVI — середина XIX в.). В 1488 Мухаммад Шейбани , оставив тимуридскую службу, получил от ханов Моголистана право на управление правым берегом Сырдарьи, откуда, собрав рассеявшуюся со смертью Абулхайра Узбекскую орду, напал на Тимуридов. Несмотря на временные успехи Исмаила I после гибели Мухаммада в 1510, уже в 1511 его гарнизоны изгнали узбеки. После 1513 Шейбаниды , которыми в Хорезме руководили потомки хана Ядгара (или Арабшахиды), а в Мавераннахре — родственники Шейбани-хана (или Абулхайриды), поделили свою державу на несколько уделов, формально подчинявшихся верховному государю, но на деле нередко враждовавших между собой.

Арабшахиды стремились подчинить туркменские племена к югу и западу от Хорезмского оазиса; после смерти Исмаила их влияние достигло северного Хорасана. Абулхайридов в 1583 объединил Абдулла-хан II , который в 1590-х ненадолго покорил и Хорезм. Денежная реформа, нормализовавшая обращение серебра и меди в регионе до XVIII в., и административная централизация благотворно сказались на культурно-экономической ситуации: строились дороги, мечети и медресе, ирригационные сооружения, выросла роль международной торговли, в том числе с Русским государством — через Астрахань и Тобольск (главный товар — хлопок).

В XVII в. Мавераннахр вступил с новой династией Аштарханидов : на престол по избранию взошел Баки-Мухаммад (1601/02–1605), чьи преемники объединили под своей эгидой Бухару, Самарканд, Фергану и Бадахшан, а также Балх. Лишь Хорезм остался независимым под властью Арабшахидов. Племянник Баки и его брата и наследника Вали-Мухаммада (1605–1611), Имам-кули (1611–1642), опираясь на поддержку влиятельных суфийских братств, способствовал экономическому подъему своих владений, оказав отпор кочевой экспансии в борьбе за Ташкент с Казахским ханством. Его брат, Надир-Мухаммад (1642–1645), и сыновья, Абд-аль-Азиз (1645–1681) и Субхан-кули (1681–1702) воевали с Могольской империей (бадахшанский поход Шах-Джахана ) и Хивинским ханством (вой­на 1688) и покровительствовали суннитскому религиозному образованию в противовес усилению влияния Сефевидов . Хищническая фискальная политика и изменение караванных маршрутов привели, в конечном итоге, к истощению казны.

При сыновьях Субхан-кули, Убайдаллахе (1702–1711) и Абуль-Файзе (1711–1747), разложение военно-административной системы уже грозило державе дезинтеграцией, и второй из них оказался в полной зависимости от эмиров. Ключевая должность аталыка (главнокомандующего вой­сками и первого министра) оказалась в руках Мангытов. В 1709 на востоке Ферганской долины обособились Минги , которые с 1740 обосновались в Эски-Кургане, переименованном в Коканд . Городское население сокращалось, земледелие деградировало из-за обветшания ирригационной системы и нападений Казахского (опустошение долины Зеравшана в 1720–1730) и Джунгарского ханства . В 1740 Надир-шах обложил Бухарское и Хивинское ханства данью, но после его смерти вой­ска Афшаров покинули регион.

Бухарой до 1752 полновластно правил мангытский бий Мухаммад Рахим . Его преемник, Мир-Масум Шах-Мурад, подавив восстание горожан (1758), легитимировал свои притязания на ханство через брак с дочерью одного из Джанидов и, приняв титул эмира, низложил последнего представителя династии — Абуль-Гази (1758–1789/90).

В Хиве, после пресечения к середине XVIII в. династии Арабшахидов, на престол приглашали различных Чингисидов . В 1767 город захватило турк­менское племя йомуд, которое в 1770 разбил бий Мухаммад Амин инак, чьи внуки, Эльтузар и Мухаммад Рахим, приняв ханский титул, основали новую династию — Кунгратов . С 1811 в борьбе против кочевых племен хивинцы одновременно привлекали их представителей, прежде всего турк­мен, на военную службу. Важным элементом экономики ханства стала работорговля.

Кокандские Минги в 1774 стали платить дань империи Цин, но в начале XIX в. сбросили с себя эту зависимость. Алим (1798–1809) около 1805 принял ханский титул, в 1809 подчинил Ташкент и вступил в ожесточенное противоборство с Мангытами, которое продолжили его братья, Мухаммад Умар (1809–1822) и Мухаммад Али (1822–1842), с трудом подавивший восстание казахов (с 1821). Гибель Мухаммада Али (Мадали) при вторжении бухарцев ослабила Кокандское ханство , которое восстановило независимость только с помощью племени кипчак. Тем не менее, Ташкент в 1847 снова обрел утраченную ранее самостоятельность.

Относительная стабилизация всех трех ханств в конце XVIII — начале XIX в. сопровождалась активизацией внешней торговли, особенно с Российской империей. Предлогом для продвижения сюда последней стало обеспечение безопасности казахских Старшего и Среднего жузов, перешедших под ее протекцию. В 1812–1813 Александр I обменялся послами с Мухаммад Умар-ханом. В задачи безуспешного похода В. А. Перовского в 1839–1840, наряду с прекращением нападений хивинцев, входило и исследование Арала. В 1847 началось возведение Сырдарьинской линии — серии крепостей, призванной закрыть кокандцам выход в казахские («киргизские») степи. После взятия Перовским стратегически важной кокандской крепости Ак-Мечеть в 1853 участились и рейды русских вой­ск в глубь ханства.

С начала 1860-х экономической подоплекой российского наступления на узбекские ханства послужил хлопковый голод, порожденный Гражданской вой­ной в США 1861–1865. В результате кокандского похода 1863–1866 отряд М. Г. Черняева весной 1864 овладел Аулие-Ата и крепостью Хазрет (переименованной в Туркестан), осенью — Чимкентом, в мае 1865 штурмовал Ташкент, а затем разбил двигавшиеся к нему войска мангытского эмира Бухары. В августе 1866 Россия официально включила в свой состав Ташкентский оазис и Зачирчикский край в качестве Туркестанской области, с центром в Ташкенте, а осенью заняла бухарскую крепость Янги-Курган, оторвав тем самым ханства друг от друга. В 1867 было учреждено Туркестанское генерал-губернаторство (до 1882 им правил К. П. Кауфман) с Сырдарьинской областью в составе. По соглашению 1868 Худаяр признал своим государем Александра II. Следующий поход 1875–1876 повлек ликвидацию ханства Мингов и образование на его территории Ферганской области. Бухарские походы 1866–1868 и 1870 привели к присоединению к империи Джизака (1866) и Самарканда (1868), а договоры Самаркандский 1868 и Шаарский 1873 превратили Бухарский эмират в российский протекторат, на отчужденной территории которого учреждался Зеравшанский округ (1868), преобразованный в Самаркандскую область (1887). Хивинский поход 1873 завершился Гендумянским миром, по которому Хива повторяла судьбу Бухары. Все земли, непосредственно включенные в имперское административно-территориальное деление, вошли в Турке­станское генерал-губернаторство.

В шейбанидскую и аштарханидскую эпоху продолжилось крупномасштабное строительство в Бухаре и Самарканде, где были завершены парадные культово-мемориальные ансамбли. Развивались объемно-планировочные решения тимуридского времени, в частности сводчато-купольные конструкции, а также традиции миниатюрной живописи, продолжившие достижения гератской школы XV в. С конца XVIII в. на передний план, с точки зрения зодчества, выдвигаются ханские резиденции Хорезма и Ферганы — Хива и Коканд.

Хотя в делопроизводстве и придворной словесности Бухарского эмирата и Кокандского ханства продолжал господствовать персидский язык, чагатайская словесность получила дальнейшее развитие в творчестве Маджлиси (начало XVI в.), Турды (ум. около 1700), Машраба (1657–1711), Аллахъяра (1644–1721), Сайкали (1730–1798). Она осваивала и новые жанры, например историописание («Родословие тюрков» Абулгази-багадура ).

Поэтические кружки процветали при дворах государей, которые нередко сами увлекались стихотворством. Так, в Коканде при Умар-хане жили Фазли, Надира и Увайси. В Хиве их современниками был Нишати, Андалиб, Равнак, а также дядя и племянник Мунис и Агахи, прославившиеся и как дееписатели кунгратских владык.

В XVIII–XIX вв. придворные мелодисты (бастакары) Мангытов и Кунгратов кодифицировали ладовые системы (макамат), с попытками их письменной нотации. Помимо Хорезмской и Бухаро-Самаркандской зоны, особым ареалом традиционной музыки Центральной Азии стала Ферганская долина с Ташкентским оазисом.

Узбекские земли — часть Российской империи (1870–1910-е). Экономическое освоение Сырдарьинской, Ферганской и Самаркандской областей основывалось на производстве и обработке хлопка, преимущественно силами мелкокрестьянских хозяйств. С 1884 здесь начали сеять американские сорта, превосходившие по качеству местный. Соотношение между ними за 1890–1900-е оставалось на уровне 3 к 1, причем 80 % сырца давала Фергана, где его сборы за 1892–1900 выросли почти в четыре раза. За 1907–1915 сбор хлопка-сырца в трех областях увеличился более чем в два раза (на 1914 хлопок составлял 80 % общего вывоза из Туркестана и ханств).

Важное значение имело строительство Закаспийской (с 1899 — Среднеазиатской) железной дороги: в 1888 — участка Чарджуй — Самарканд, в 1899 продолженного до Андижана через Ташкент и Коканд, от которого в 1912 ветка доведена до Намангана. В 1906 железная дорога связала Ташкент с Оренбургом. Железнодорожное строительство (наряду с хлопкоочистительными и маслобойными заводами, которые к 1913 давали 96 % всей промышленной продукции) стимулировало рождение индустриального пролетариата. Фабрично-заводским очагом Туркестанского края стала Фергана, где предприятия принадлежали в основном частному капиталу из Европейской России; местные баи («богачи») выходили почти исключительно из торгово-ростовщической и землевладельческой среды.

Вдоль железных дорог росли города, превращавшиеся в очаги индустриализации, начался приток русского населения (в 1868 в Ташкенте русские составляли около 2 %, к 1910 — более 1/4 жителей), почти не смешивавшегося с «туземцами». Новый Ташкент и Новая Бухара (ныне Каган) находились поодаль от старых городов и разительно отличались от них экономикой, планировкой и архитектурой. Аналогичные или сходные изменения происходили и в других центрах, в частности Самарканде и Андижане. В Ферганской долине, по инициативе М. Д. Скобелева, стремительно (1876–1899) вырос Новый Маргилан (с 1907 переименованный в честь основателя), призванный сменить Коканд в качестве военно-административного центра края. Земельный массив Сырдарьинской области между Ташкентом и Аулие-Ата стал зоной крупномасштабной аграрной колонизации.

Социальная напряженность выливалась в многочисленные восстания. В 1881, 1891 и 1895 шли волнения среди крестьян Наманганского, Андижанского и Ошского уездов, а в целом по Ферганской области за 1899 было отмечено 37 крестьянских выступлений, в 1901 — 55, а в 1904 — 74. В 1892 в Ташкенте поднялся «холерный бунт», а в 1898 вспыхнуло Андижанское восстание . Протесты происходили и в переселенческой среде.

Хотя в общем составе населения территорий, вошедших впоследствии в У. (Самаркандской, части Ферганской и Сырдарьинской областей), русские составляли не более 5 %, они стимулировали серьезные сдвиги в культуре повседневности края. В 1884 в Ташкенте возникло музыкальное общество, в 1897 состоялся первый киносеанс.

Бухарский эмират и Хивинское ханство русское влияние затронуло меньше. Окружение их государей отличалось большим консерватизмом в культурно-религиозном плане. Немногие из местных интеллектуалов разделяли идеалы джадидизма с элементами пантюркизма и стремлением к модернизации, которые обычно преследовались. Тем не менее, в конце 1900-х именно при покровительстве ханского двора первый фото- и кинооператор-узбек Х. Н. Деванов, обучавшийся в Санкт-Петербурге и Москве, оборудовал в Хиве студию и снял несколько короткометражных документальных лент.

После Манифеста 17 октября 1905, по которому «европейцы» в Туркестане были выделены в особую избирательную курию и получили 2/3 мандатов, составляя около 10 % населения, началось сближение джадидов с революционными партиями, первоначально представленными в крае ссыльными большевиками и меньшевиками: первые нелегальные кружки образовались в Ташкенте в 1903, в Самарканде — в 1904, и в том же году ташкентские социал-демократы и социалисты-революционеры образовали «Союзную группу», но уже через год размежевались.

Резкой политизации способствовала, как и по всей периферии империи, Русская революция 1905–1907: в феврале 1905 бастовали ташкентские мастерские Среднеазиатской железной дороги, затем волнения охватили Ферганскую долину, к осени в Ташкенте действовало 15 рабочих и 3 солдатских кружка эсдеков, а несколько позднее — Туркестанский военный комитет РСДРП. В сентябре начали издаваться газеты «Рабочий» и «Самарканд», а в октябре стачечное движение парализовало железнодорожное сообщение в крае (участвовали не только рабочие и служащие, но и охранные батальоны) и Амударьинскую флотилию. Расстрел митинга в Ташкенте накалил ситуацию, и в ноябре взбунтовался гарнизон крепости, но был подавлен.

В феврале 1906 I Туркестанская конференция РСДРП учредила Союз туркестанских организаций партии (числом 17), а в июле по инициативе большевиков состоялся 1-й Турке­станский объединенный съезд железнодорожников Среднеазиатской и Ташкент-Оренбургской магистралей, создавший узловой комитет в Ташкенте. В ответ на попытку солдатского восстания летом правительство в сентябре ввело положение «чрезвычайной охраны» (до 1909). За 1907 состав Ташкентского комитета арестовывался трижды. После Третьеиюньского переворота 1907 новое законодательство лишило жителей Туркестана избирательных прав и представительства в Думе. В 1910 III Дума приняла законопроект об «изъятии земельных излишков у кочевников», что узаконило экспроприацию не только казахов, но и узбеков Сырдарьинской области.

Начало 1910-х в целом ознаменовалось поляризацией политически активных групп в крае. Большевики усилили агитационную работу к весне 1912, а в июле произошло Туркестанское восстание саперов. Летом 1913 образовалась Ташкентская группа РСДРП во главе с Я. Я. Упмалем, вскоре ликвидированная охранкой.

Вступление в Первую мировую вой­ну поначалу принесло сырьевой экономике Самаркандской и Ферганской областей подъем, обусловленный расширением посевных площадей под хлопок, строительством новых очистительных заводов, появлением новых рабочих мест. Однако к 1916 четырехкратный рост цен на хлеб и последовавшее снижение стоимости хлопка повлекло массовое разорение занимавшихся его выращиванием крестьян. Весной начались голодные бунты. На этом фоне мятежный предводитель йомудов Джунайд-хан (1858–1938) взял Хиву, казнил нескольких министров и оставил город только под давлением российских вой­ск. Это послужило прологом к Среднеазиатскому восстанию 1916 .

После Февральской революции 1917 власть в Туркестанском генерал-губернаторстве перешла к краевому комитету Временного правительства под председательством Н. Н. Щепкина (от партии кадетов). В марте ташкентские джадиды учредили «Исламский совет» (Шура-йи исламийа), который в апреле созвал I Всетуркестанский съезд мусульман. В июне сложился схожий по составу и целям «Совет богословов» (Шура-йи ‘улама’). В сентябре II съезд мусульман принял резолюцию о необходимости создания Туркестанской федеративной республики в составе России. Было достигнуто соглашение об объединении всех исламских движений в «Союз мусульман» (Иттифак ал-муслимин). В ноябре 1917 в Ташкенте, а за ним в Самарканде и других городах с «европейским» населением советы, опиравшиеся на красногвардейские отряды, в основном из русских рабочих, взяли власть в свои руки, отвергнув предложение исламских партий об образовании коалиции: в первое правительство нового Туркестана не вошел ни один «туземец». В Коканде было избрано временное правительство Туркестанской автономии во главе с членом II Думы М. Тынышпаевым, для управления краем до созыва туркестанского учредительного собрания.

В феврале 1918 красногвардейцы К. П. Осипова покончили с Кокандской автономией после уличных боев. В Новую Бухару по приглашению революционной группы младобухарцев во главе с Файзуллой Ходжаевым для установления советской власти прибыл красногвардейский отряд председателя Туркестанского СНК Ф. И. Колесова. В марте Кызылтепинское соглашение обязало эмира Сайида Алима в обмен на признание его независимости сократить армию. Предполагаемые сторонники младо­бухарцев подверглись резне, а выжившие бежали в Ташкент, где в апреле была провозглашена Туркестанская советская федеративная республика (ТСФР), и летом учредили Бухарскую коммунистическую партию. Хиву весной вторично взял Джунайд, принявший звание главнокомандующего (сердар). С июня издавалась на чагатайском («тюрки») газета «Иштирокиюн» (с 1922 — «Туркистон»), которая, в дополнение к русской «Нашей газете» (с 1922 — «Туркестанская правда»), стала главным печатным органом новой власти в Туркестане. Осенью в Ташкенте открылось отделение «Окон РОСТА».

В ноябре 1919 восстание под руководством малочисленной Хорезмской коммунистический партии поддержала Красная армия (РККА), которая в феврале 1920 разгромила сердара Джунайда. В апреле была провозглашена Хорезмская Народная Советская Республика (ХНСР). Тем временем ТСФР была преобразована в Туркестанскую автономную советскую социалистическую республику в составе РСФСР (ТАССР). В августе съезд Бухарской компартии в Чарджуе призвал на помощь РККА, которая в сентябре силами Турке­станского фронта под командованием М. В. Фрунзе взяла Бухару. Сайид Алим бежал в Душанбе, откуда в феврале 1921 перебрался в Афганистан. После окончательного разгрома его вой­ск в марте была провозглашена Бухарская народная советская республика (БНСР).

Несмотря на низкий в целом уровень грамотности в мусульманском социуме Туркестанского края и ханств (по данным переписи 1897 — 4 %), начало XX в. ознаменовалось в чагатайской литературе быстрой модернизацией. Общественно-критические мотивы заметно усилились уже в творчестве Мукими (1850–1903) и Фурката (1858–1909), но основные сдвиги связаны с джадидизмом, к которому примыкали создатели среднеазиатско-тюркской журналистики, драматургии, фельетона и т. д.: язык Абдуррауфа Фитрата (1886–1938), Абдулхамида Чулпана (1893–1938), Абдуллы Кадыри (1894–1938), демократизируясь, постепенно принимал те формы, которые будут ассоциироваться с литературной нормой. Ключевую роль в зарождении сценического искусства сыграли Хамза Ниязи (1889–1929) и Махмуд-ходжа Бехбуди (1875–1919).

Советский У. (1920–1980-е). В октябре 1923 ХНСР была преобразована в Хорезмскую ССР. В сентябре 1924 5-й Всебухарский курултай Советов принял решение о вхождении БНСР в состав СССР. В октябре 5-й Всехорезмский съезд Советов объявил о самоликвидации Хорезмской ССР. В результате национально-государственного размежевания в Средней Азии большая часть Бухарской ССР и южные районы Хорезма, а также часть Туркестанской АССР (ранее — в составе РСФСР) вошли в состав Узбекской Советской Социалистической Республики (УзССР), в которой выделялась Таджикская АССР. Столица ее до 1930 размещалась в Самарканде, затем перенесена в Ташкент (здесь же выходила и пресса на таджикском языке — газета «Овози тоджик» с 1924, с 1931 — «Хакикати Узбекистон»). Революционный комитет возглавил Ф. Ходжаев. В мае 1925 III съезд Советов СССР постановил распространить на УзССР действие Договора об образовании Союза ССР 1922. В октябре 1929 Таджикская АССР, преобразованная в Таджикскую ССР, выведена из состава УзССР, в который, напротив, в декабре 1936 включена Кара-Калпакская АССР. В 1926 население новообразованной республики насчитывало 4,8 млн человек (71 % — узбеки, 7,4 % — таджики, 5,2 % — русские; как узбеки зачастую регистрировались таджики, проживавшие в крупных городах, прежде всего в Самарканде и Бухаре, где они составляли большинство населения).

1920–1930-е в УзССР стали временем бурных перемен как в социально-экономической, так и особенно в культурно-интеллектуальной сфере. Антисоветское сопротивление на территории У. ( басмачество ) продолжалось до конца 1920-х. Одной из первых мер, принятых новой, большевистской властью, стали земельно-водные реформы 1921–1922.

Активно развернувшееся градостроительство вырабатывало доминирующий стиль, сочетавший эклектику и историзм (при преобладании неоклассических мотивов) с конструктивизмом и элементами традиционной архитектуры, особенно в декоре (генпланы реконструкции Ташкента, Самарканда, Андижана). Закладывались новые (преимущественно промышленные) центры (1930-е — Чирчик, 1940-е — Ангрен, Алмалык, 1950-е — Бекабад, Навои).

С конца 1920-х развернулась кампания по ликвидации неграмотности, в ходе которой остро встал вопрос о литературном стандарте языка. В 1928 арабский алфавит был заменен на латинский, в 1940 — на кириллицу. К 1939 грамотность составила 79 %. Чагатайский был объявлен достоянием прошлого, попытки создания общетюркского языка — отброшены. Новая норма разрабатывалась на базе ферганского диалекта первым поколением узбекских советских писателей (прозаики Абдулла Каххар, Хамид Гулям, Айбек, поэты Хамид Алимджан, Гафур Гулям, Миртемир; драматурги Уйгун, Иззат Султан, Камиль Яшен). Развивались средства массовой информации. Было создано Узбекское телеграфное агентство (УзТАг) в составе ТАСС. Помимо «Туркестанской правды» (с 1924 — «Правда Востока») выходила «Туркистон» (с 1924 — «Кизил Узбекистон»). С 1927 работало радиовещание на русском, узбекском, таджикском, казахском, каракалпакском языках. В 1933 учрежден Комитет радиофикации и радиовещания Совнаркома УзССР.

В феврале 1937 была утверждена республиканская конституция, а в сентябре Ходжаев был арестован по делу «антисоветского правотроцкистского блока» и расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР в марте 1938; репрессиям подверглась значительная часть руководства Узбекской ССР. С конца 1930-х был взят курс на резкое увеличение посевов хлопка, ставшего основой экономики У.

В Великую Отечественную вой­ну в У. было эвакуировано более 100 промышленных предприятий, 22 НИИ, 16 вузов, около 1 млн человек (в том числе 200 тыс. детей). В республике сформировано 14 национальных дивизий, около 120 тыс. человек погибли на фронте, 338 человек удостоены звания Героя Советского Союза. В послевоенные годы в экономической структуре резко выросла роль промышленности, изменился этнический состав: помимо русских, многие из которых после вой­ны остались в У., сюда были депортированы десятки тысяч крымских татар, греков, корейцев, турок-месхетинцев.

В 1959 в общем населении 62 % составляли узбеки, 14 % — русские. В Ташкенте доля русских достигла около 40 % и продолжала расти вплоть до 1970-х, превосходя узбеков. С начала 1960-х медленно снижался естественный прирост населения, до того весьма быстрый (1950 — около 6,3 млн человек, 1959 — около 8,1 млн, 1970 — около 11,8 млн, 1989 — около 19,9 млн). В 1970-х были построены многочисленные промышленные предприятия и электростанции, что также благоприятствовало интенсивному перемещению квалифицированных специалистов и формированию кадров на местах. Численность грамотных, по официальной статистике, достигла к 1977 99 %.

Монументальная архитектура общественных зданий с четкой функциональностью пространственной композиции и каркасное крупноблочное многоэтажное домостроение, учитывающее климатические условия страны, определили характер урбанизации 1960–1970-х, наиболее ярким примером которой стало восстановление Ташкента после землетрясения 1966. В 1977 заработал Ташкентский метрополитен.

В 1959–1983 ЦК Компартии ­УзССР возглавлял Ш. Р. Рашидов, после смерти которого Ю. В. Андропов фактически инициировал «хлопковое дело» (в числе центральных пунктов обвинений были многомиллионные приписки в промышленности) — самый резонансный антикоррупционный процесс перестройки, который привел к аресту и снятию с должностей сотен партийных и правительственных функционеров республиканского и союзного масштаба. К концу советской эпохи увеличение площадей хлопковых полей привело к тяжелой диспропорции в сельском хозяйстве, крайне негативно сказавшись на экологической ситуации. Одним из следствий перерасхода водных ресурсов стало необратимое с середины 1980-х пересыхание Арала и разрушение экосистемы нижнего течения Амударьи.

В 1989 столкновения между узбеками и месхетинцами в Ферганской долине принесли сотни жертв и подхлестнули массовый отъезд из республики неузбекского населения. Тогда же оформились оппозиционные движения «Бирлик» («Единство»), под председательством А. К. Пулатова, и «Эрк» («Свобода»), под председательством С. М. Мадаминова. В том же году Компартию УзССР возглавил И. А. Каримов . Избранный президентом в 1990 на заседании Верховного Совета (ВС) УзССР, он пошел на компромисс с оппозицией, включив в Президентский совет 2 лидеров «Бирлик» и объявив узбекский язык государственным.

Независимый У. 1990–2010-е. В августе 1991 ВС У. провозгласил независимость Республики, которую подтвердило в декабре решение всенародного референдума. На президентских выборах И. Каримов, получив, по официальным данным, 86 % голосов, одержал победу над С. Мадаминовым. В стране был учрежден собственный Центробанк, национальная телерадиокомпания и олимпийский комитет.

В марте 1992 У. установил дипломатические отношения с Российской Федерацией, а в мае заключил с ней договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве. В том же году он вступил в ООН, МВФ, МБРР, ОБСЕ, создал собственное Национальное информ­агентство, а в декабре была принята конституция. В стремлении стабилизировать социально-экономическое положение вводился жесткий госконтроль в административной, производственной и информационной сферах. В 1993 «Бирлик» и «Эрк» получили отказ в перерегистрации, а их лидеры эмигрировали. В 1995 Каримов продлил свои президентские полномочия до 2000, после чего в 2000, 2007 и 2015 переизбирался фактически безальтернативно. Наметилась тенденция к сокращению русской общины У. — крупнейшей во всей Центральной Азии: с 1989 доля русских упала до 2,6 %, хотя в Ташкенте она осталась на уровне 1/5.

За 1990-е при помощи иностранных инвесторов («Дэу», «Исудзу», «Шевроле», «МАН») был создан ряд индустриальных отраслей, в частности транспортное автомобилестроение. С конца 1990-х начались поиски новых внешнеполитических ориентиров постсоветского У., который в 1999 вышел из ОДКБ, а в 2001 предоставил ВВС США базу Карши-Ханабад в рамках кампании против режима Талибан (признан террористическим в соответствии с законодательством РФ) в Афганистане. Хотя еще в 1996 страна вступила в Организацию Исламская конференция (ныне Организация исламского сотрудничества ), внутри нее последовательно проводился курс на подавление религиозного фундаментализма. На его ведущего представителя — запрещенное Исламское движение Узбекистана (ИДУ, признано террористической в соответствии с законодательством РФ) — власти возложили ответственность за события в мае 2005 в Андижане, когда в город вошли вой­ска, погибло более 180 человек (по официальным данным; согласно международным организациям, до нескольких сот), а тысячи бежали в Кыргызстан. Критика с Запада, вызванная подавлением беспорядков, подтолкнула Ташкент к отказу от многих форм сотрудничества (закрытие базы в Ханабаде) и осторожному сближению с РФ, с которой еще в 2004 он подписал договор о стратегическом партнерстве, а в 2005 — договор о союзнических отношениях. С 2006 последовало вступление в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс) и восстановление членства в ОДКБ, хотя уже в 2008 У. приостановил членство в ЕврАзЭС, а в 2012 — в ОДКБ. С начала, а особенно — с середины 2000-х Россия стала одним из главных направлений трудовой миграции из У. (около 3 млн человек на 2015). Демографические показатели продолжили тенденцию к переходу: за 1985 — 2015 естественный прирост снизился с 30 до 12 промилле, смертность с 7 до 5 промилле, рождаемость с 37 до 17 промилле.

После смерти Каримова в сентябре 2016 исполняющим обязанности президента стал Ш. М. Мирзияев, длительное время возглавлявший правительство. На президентских выборах в декабре он получил 90 % голосов. Во внутренней политике его приход к власти ознаменовался заметными кадровыми перестановками и сдвигами в высших эшелонах государственной системы У., демонстрацией большей открытости руководства по отношению к гражданам (освобождение ряда политических заключенных, санкция на проведение общественных акций протеста в ограниченном масштабе, отмена выездных виз, прекращение принудительной мобилизации граждан на сбор хлопка, поэтапная судебная реформа) и национальной экономики — по отношению к внешним инвесторам. Во внешнеполитическом отношении наиболее показательна с 2018 разрядка напряженности в контактах с Таджикистаном, вызванной спорами, связанными с водопользованием, в частности, с активизацией Душанбе гидроэнергетического строительства (Рогунская ГЭС и др.). Она с 2019–2020 сопровождается символическими шагами, направленными на признание значимости арабо-иранского наследия в культуре У. (строительство в Ташкенте научного комплекса Центра исламской цивилизации, установка в Самарканде памятников классикам персидско-таджикской поэзии Рудаки и Фирдоуси), а также памяти о советском периоде его истории (открытие в Ташкенте парка Победы, приуроченное к 75-й годовщине окончания Великой Отечественной вой­ны). Правительство Ш. Мирзияева, переизбранного президентом в ноябре 2021, проводит сбалансированную дипломатию, включающую заключение договоров о стратегическом партнерстве и сотрудничестве как со странами Шанхайской организации сотрудничества, так и с Турцией и Ираном. В июле 2022, когда запланированные изменения в конституции, ограничивавшие автономию Каракалпакстана, вызвали акции протеста и ожесточенные столкновения их участников с полицией, Мирзияев отозвал поправки.

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