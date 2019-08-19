Три дня на гибель империи, или Был ли путч? (к годовщине событий 19 августа 1991 года) «Прежде всего следует признать, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории. Эпидемия распада к тому же перекинулась на саму Россию». В.В. Путин. Для современной России, для бывшего Советского Союза, для миллионов людей нет, пожалуй, более важного события в совсем недалёкой для нас истории, чем так называемый «августовский путч». Многие из его участников и руководителей с обеих сторон ещё живы и могут рассказать ценные подробности о тех трёх днях, навсегда изменивших нашу страну. Многие осуждают позицию ГКЧП, а есть те,... На чтение: 3 минуты

В.В. Путин.

Для современной России, для бывшего Советского Союза, для миллионов людей нет, пожалуй, более важного события в совсем недалёкой для нас истории, чем так называемый «августовский путч».

Многие из его участников и руководителей с обеих сторон ещё живы и могут рассказать ценные подробности о тех трёх днях, навсегда изменивших нашу страну. Многие осуждают позицию ГКЧП, а есть те, кто, напротив, изменил своё отношение к этому событию, пройдя период 90-х годов, распада страны, экономики, нищеты и войн. Сегодня мы постараемся рассказать вам, как и почему произошел «августовский путч», был ли он путчем, и что повлекли за собой эти события.

В этой статье мы избежим подробной хронологии событий, её легко найти самостоятельно. Сконцентрируемся на том, кому и зачем были необходимы столь губительные для государства события.

Предыстория

Для того чтобы детально разобраться в событиях 1991 года, необходимо знать, что к ним привело.

«Перестройка» и новое мышление молодого генсека ЦК КПСС М.С. Горбачева не привели к желаемым результатам. Некомпетентность стареющего руководства Союза, многочисленные злоупотребления, дефицит товаров народного потребления – всё это с 1986 по 1991 год создало благодатную почву для всхода по всем союзным республикам сепаратистских настроений. Зачастую сепаратизм быстро превращался в пещерный национализм, граничащий с нацизмом. При этом руководство СССР во многом способствовало такой ситуации своими же решениями. Гласность, отмена цензуры, свобода митингов и собраний – этими инструментами и стали пользоваться деструктивные силы в стране.

Танки на Васильевском спуске

Источник: waralbum.ru

Несмотря на существенные внешнеполитические уступки, которые СССР, отметим, проводил в одностороннем порядке, ничего не получая взамен от блока НАТО, внешне- и внутриэкономическая ситуация продолжала ухудшаться.

Не секрет, что к августу 1991 года СССР находился в гигантском кризисе как в политической и экономической, так и в военной, социальной и других сферах жизни общества.

Горбачев, уже будучи первым избранным президентом СССР, предпринимал различные шаги, чтобы этот всесторонний кризис купировать. Так, 20 августа 1991 года должно было состояться подписание нового союзного договора. Но что было в его тексте? Черным по белому говорилось об упразднении союзного договора 1922 года, что значило и упразднение СССР как государства. Создание на его основе конфедерации – ССГ (Союз суверенных государств), на чем настаивал Б.Н. Ельцин, было бы скорее всего невозможным по описанным выше причинам, основной из которых был расцвет сепаратизма и национализма во многих национальных республиках СССР.

Толпа протестующих у Белого дома

Источник: rg.ru

Подтверждением этого тезиса может стать референдум о сохранении СССР, проведенный в марте 1991 года. 76% голосовавших высказались за сохранение страны, но, к примеру, Литва, Эстония, Латвия, Грузия, Молдавия, Армения отказались проводить его. А это значит, что фактически эти республики уже вышли из подчинения центру. С таким же успехом они могли отказаться от подписания нового договора.

В таких условиях страна подошла к августу 1991 года.

ГКЧП и путч

Разговор о ГКЧП следует начать с самого важного связанного с ним термина – «путч». Путч – обычно выступление узкой группы лиц с целью захвата власти. Либо, наоборот, сама власть может инспирировать путч для решения своих же политических проблем. Но в нашем случае удивительно то, что люди, находящиеся на официальных должностях и фактически выступавшие за сохранение страны, пошли на такие действия.

Исходя из этого наиболее интересным представляется конфликт, длившийся уже достаточно продолжительное время. А именно – противостояние руководства РСФСР во главе с Б.Н. Ельциным и руководства СССР и КПСС во главе с М.С. Горбачевым. То есть в стране наметилось классическое двоевластие.

Москвичи на баррикадах

Источник: inosmi.ru

Формат статьи не позволяет нам подробно цитировать участников событий, тем не менее, если изучить данные, находящиеся в открытых источниках, возникает вопрос: насколько Горбачев был готов возглавлять государство? Почти все члены ГКЧП из тех, кто дожил до допросов, вспоминают, что накануне путча, 18 августа, в Крыму, в резиденции президента СССР в Форосе, у них состоялся разговор. Якобы Горбачев устно поддержал будущих путчистов. Им вторит и Ельцин, утверждавший: «И во время путча он был информирован обо всём и всё время ждал, кто победит, те или другие. В любом случае он примкнул бы к победителям — беспроигрышный вариант».

Так или иначе, но заподозрить в качестве интересантов путча мы можем обе стороны. Все факты указывают именно на это. Однако весьма любопытной деталью является серия из двух контактов американских дипломатов с советской стороной. Ещё 20 июня госсекретарь США Дж. Бейкер предупреждал министра иностранных дел СССР Александра Бессмертных о возможном заговоре среди членов КГБ против власти Горбачева. Информация поступила по неким разведывательным каналам. Позже и посол США в Москве Джек Мэттлок проводил аналогичные беседы уже лично с Горбачевым. Выводы делайте сами.

Путч, если его можно таковым назвать, проходил в довольно странной обстановке. Если говорить точно, то все современники и историки отмечают достаточно вялую и нерешительную деятельность путчистов. Это даже с учетом того, что планы по введению чрезвычайного положения они вынашивали за несколько месяцев до начала собственно действий.

Ельцин произносит свою знаменитую речь с танка. У триколора стоит В. Золотов, тогда он был «либеральнее»

Источник: waralbum.ru

С другой стороны, видно мощную и централизованную работу, проводимую Ельциным и его сторонниками. Несмотря на то, что позже они станут врагами, Хасбулатов и Руцкой провели большую работу по мобилизации сторонников для защиты Белого дома. Любопытный факт: одним из защитников Белого дома в те дни стал небезызвестный Шамиль Басаев. В целом ходит много слухов об участии на стороне Ельцина неких сил из Чечни, но документального подтверждения они не имеют.

Удивляет и позиция вооруженных сил. Многие из ставших известными позже высших командиров, таких как П. Грачев, А. Лебедь, прямо нарушали приказ, вели себя странно и занимали выжидательную позицию, в итоге переходя на сторону Ельцина. В целом армия сыграла в путче гораздо меньшую роль, чем могла бы. Эти же вопросы можно задать и КГБ, группе «Альфа» , оперативным сотрудникам, руководству МВД.

Было и такое

Источник: pravmir.ru

Интерес вызывает и поведение работников программы «Время», которые пустили в эфир «оппозиционный» репортаж С. Медведева, обойдя запрет ГКЧП. Любители истории и самостоятельно могут найти в хронологии событий эти и другие нестыковки, а также необъяснимые вещи.

Итоги

Итогом трехдневного противостояния в Москве стали события, которые никто уже не в состоянии был повернуть вспять. СССР де-факто прекратил существование, в России в рамках ельцинской «департизации» прекратили работу все без исключения органы КПСС, партия была распущена. Новый договор о союзном государстве так и не был подписан. А его формат навсегда сменился нежизнеспособным СНГ, распад которого потихоньку происходит на наших глазах сейчас.

Горбачев живет в Лондоне, вряд ли ему есть дело до происходящего сейчас в России. А наше государство во второй раз за век прервало политическую традицию своего существования. Рушилась великая страна, миллионы судеб были сломаны, десятки войн и конфликтов развернулись на территории бывшего СССР. Величайшая геополитическая катастрофа до сих пор по инерции влияет на судьбу нашей родины.

И даже такое

Источник: waralbum.ru

Вне зависимости от того, каких убеждений вы придерживаетесь относительно ГКЧП, КПСС и других участников путча, в настоящий момент действительно нужно задуматься, принесло ли это пользу стране, какую цепь событий запустил этот путч, стоила ли игра свеч? Или, наконец, подумать о самом главном –сколько мы потеряли людей, не рожденных детей, несозданных семей. Второй раз за век история ничему не научила ни наших руководителей, ни людей. И если ваш ответ на все эти вопросы будет дан с позиции государственника, с позиции человека, любящего родину, то ваша задача – ни при каких обстоятельствах более не допустить распада страны.

Обложка: mir24.tv