ТЕР-ПЕТРОСЯН, ЛЕВОН АКОПОВИЧ

Тер-Петрося́н, Левон Акопович (род. 09.01.1945, Алеппо) — армянский государственный и политический деятель, филолог и историк. В 1968 окончил Ереванский государственный университет, в 1972 защитил кандидатскую диссертацию об армяно-ассирийских литературных связях, работал в Институте литературы, Институте древних рукописей Матенадаран. В 1987 защитил докторскую диссертацию «Армяно-ассирийские связи в IV–V вв.» Также преподавал в Эчмиадзинской духовной семинарии. Один из организаторов 13 марта 1988 и лидер комитета «Карабах», выступавшего за переход Нагорно-Карабахской Автономной области из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР (см. Армяно-азербайджанский конфликт ). В декабре 1988 арестован вместе с другими членами комитета «Карабах». В мае 1989 освобожден. С августа депутат Верховного Совета Армянской ССР. С ноября — председатель Армянского освободительного движения. С августа 1990 — председатель Верховного Совета Армении. 23 августа 1990 под его председательством принята декларация независимости Армении. 17 октября 1991 избран первым президентом Республики Армения и 11 ноября вступил в должность. Один из авторов конституции Армении 1995. 22 сентября 1996 вторично избран президентом Армении. Не получив поддержки своего плана урегулирования Карабахского вопроса, 3 февраля 1998 подал в отставку. Вернулся к работе в Матенадаран. В 2008, заняв по официальным данным второе место на президентских выборах, не признал поражения. Манифестации его сторонников разгонялись, что привело к столкновениям. Лидер Армянского национального конгресса.

Соч .: Древнеармянская переводная литература. Ереван, 1984; Крестоносцы и армяне. Т. 1–2. Ереван, 2005, 2007 (на арм. яз.).

Лит .: Кто есть кто в России и ближнем зарубежье. М., 1993; Шубин А. В. Парадоксы Перестройки: упущенный шанс СССР. М., 2005. А. В. Шубин.