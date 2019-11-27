Сохранить СССР: что такое ССГ? В агонизирующем Советском Союзе многие были не согласны с распадом страны. Одной из наиболее интересных и, возможно, эффективных попыток сохранить государство стал проект Союза суверенных государств В наши дни все чаще и от совершенно разных лиц можно слышать, что лучше бы СССР сохранился. Мы согласны с президентом, что крушение СССР – величайшая геополитическая катастрофа, но также нас занимает вопрос, был ли хоть один шанс сохранить великую страну? Как мы знаем, история не терпит сослагательного наклонения, и тем не менее сегодня мы попробуем ответить на этот вопрос, рассмотрев одну из попыток сохранения Союза. Агония В наши дни считается (и это признают...

В агонизирующем Советском Союзе многие были не согласны с распадом страны. Одной из наиболее интересных и, возможно, эффективных попыток сохранить государство стал проект Союза суверенных государств

В наши дни все чаще и от совершенно разных лиц можно слышать, что лучше бы СССР сохранился. Мы согласны с президентом, что крушение СССР – величайшая геополитическая катастрофа, но также нас занимает вопрос, был ли хоть один шанс сохранить великую страну? Как мы знаем, история не терпит сослагательного наклонения, и тем не менее сегодня мы попробуем ответить на этот вопрос, рассмотрев одну из попыток сохранения Союза.

Агония

В наши дни считается (и это признают даже многие идейные коммунисты), что судьба Союза в том виде, в котором он существовал, была предрешена. Действительно, прибалтийские республики выражали вполне стойкое и однозначное желание выйти из Союза. Разгоревшийся конфликт за Нагорный Карабах вывел из диалога Армению, националисты, пришедшие к власти в Грузии, тоже не пошли бы на переговоры, отказывалась и Молдова. Но остальные 9 из 15 республик СССР в целом были готовы и могли своими силами сформировать нечто новое.

Снятый Советский герб

Источник: pinterest.ru

Конечно, это было бы уже новое образование. В условиях распада страны правительства, пришедшие к власти в республиках СССР, уже не готовы были отказываться от рынка и признавать руководящую роль КПСС во всех сферах жизни. Нужен был договор между суверенными (а де факто они уже были таковыми) республиками, в котором союзный центр выступал бы в новом качестве некоего модератора, руководителя этого объединения. Эдакий восточный «евросоюз». И такой проект появился. Он получил название ССГ – Союз Суверенных Государств. Хотя в разных (еще пока союзных) изданиях его называли по-разному: иногда были не «государства», а «республики», бывало, добавляли и четвертую букву «С», подразумевая «советских».

ССГ

Структура ССГ должна была представлять собой первую после Швейцарии конфедерацию в полном смысле этого слова. Республики, подписавшие новый договор, входили в ССГ, пользуясь равными правами. Общими оставались вооруженные силы, макроэкономика, внешняя политика. Республики сохраняли общее коммуникационное пространство, боролись с преступностью, делились ресурсами. Сохранялась даже должность президента, правда, с урезанными по сравнению с президентом СССР полномочиями. Столицей оставалась Москва.

По всей стране прокатились митинги

Источник: pinterest.ru

Основным камнем преткновения стало представительство республик в парламенте, да и вообще его структура. Каким он должен быть: двух- или однопалатным? Как должны быть представлены республики: пропорционально или в равной степени? Все эти вопросы вызывали очень жаркие дискуссии, никто не хотел, чтобы самая большая из республик – РСФСР – имела и больше представителей. Сложности вызывало и формирование кабинета министров: сколько им давать полномочий, что могли «оторвать от сердца» будущие члены нового союза? Масла в огонь добавлял глава Татарстана М. Шаймиев, который видел свою республику независимой, что тоже вызывало вопросы уже внутри РСФСР.

Зачастую их лозунги были очень радикальными

Источник: pinterest.ru

Несмотря на все эти трудности, 15 августа 1991 года президент СССР М.С. Горбачев объявил о готовности трех республик – Белоруссии, России и Казахстана – уже 20 числа подписать новый документ в Ново-Огарево. За ними должны были подписать документ и остальные согласные республики. Был опубликован и проект нового договора. Новый союз почти состоялся.

Почему не вышел новый союз?

Буквально за три дня до планируемого подписания нового договора в Москве начался так называемый «путч ГКЧП». Мы уже рассматривали подробно его события, но вот вам и ещё факт: события «путча» подозрительно совпали с датой предполагаемого подписания договора, что оказалось весьма на руку сторонникам полной независимости республик распадающегося СССР.

Те, кто окончательно разрушил СССР подписав Беловежские соглашения

Источник: pinterest.ru

Попытку подписать договор уже после окончания августовских событий в Москве предпринял V съезд народных депутатов СССР. Съезд создал даже временный орган – Государственный Совет СССР, который должен был обеспечивать власть до перехода к ССГ. Подписание договора было перенесено на 9 декабря 1991 года. Он оставался почти таким же, даже пропорционально бОльшую роль РСФСР в формировании парламента все признали. Но по ведению государственных дел между республиками предполагалось заключать отдельные договоры. Были и другие мелочи, но все они виделись нюансами на фоне большого дела. Однако ему не суждено было сбыться.

Сначала все «подпортила» Украина, проведя 1 декабря референдум о независимости, по результатам которого отказалась подписывать новый союзный договор. Несмотря на позицию «незалежной», лидеры других республик уже ехали в Москву на подписание нового договора. Как вдруг 8 декабря президент России Ельцин просто пропадает, чтобы на следующий день появиться в компании лидеров Украины и Белоруссии – Кравчука и Шушкевича. В Беловежской пуще они подписывают печально известное соглашение, а вместо создания ССГ – вполне понятного и адекватного варианта, всем предлагают другой – с непонятным и в наши дни исходом и полномочиями. Беловежское соглашение предполагало создание СНГ – Содружества Независимых Государств, всем республикам предложили присоединиться. Говорят, что больше всего чувствовали себя «кинутыми» казахи и лично Нурсултан Назарбаев. Такого простить трем лидерам славянских республик уже никто не мог, и новый союз не состоялся.

Было и такое

Источник: pinterest.ru

Интересно было бы посмотреть, что могло получиться у нас всех, создай мы новый союз, ведь данные мартовского референдума говорили о стремлении людей продолжать быть вместе, быть в союзе. Но в реальности всё вышло не так из-за стремления одного лица или группы лиц, а также тех, кто стоял за ними, любыми путями разобщить народы бывшего СССР.

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