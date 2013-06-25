Референдум о сохранении СССР (6 республик бойкотируют) Большинство населения СССР высказалось за сохранение государства на обновленной основе. На чтение: 2 минуты

НОВЫЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВР

Представление М.С. Горбачева о наилучшем для страны национально-государственном устройстве были вполне определенны: расширение прав республик, экономическая и другая самостоятельность, и, даже статус «суверенных», но сохранение СССР как целостного федеративного государства, ибо «сейчас ни одна республика не может жить без другой»: «Смысл формулы: сильные республики - сильный центр». Конкретное воплощение эта идея должна была найти в новом союзном договоре всех республик. Его подготовка заняла весь 1990 год. При этом были использованы: семь проектов, подготовленных семью республиками (в основном среднеазиатскими); два проекта Академии наук, три отмеченные премией жюри Межрегиональной депутатской группы, и один - от группы политических партий. Договор пять раз обсуждался в Верховном Совете и Совете Федерации СССР.

В начале 1991 года Президент СССР решил опереться на мнение народа. На 17 марта был назначен референдум по вопросу: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?» В Грузинской, Литовской, Молдавской, Латвийской, Армянской и Эстонской ССР, где центральные комиссии референдума созданы не были, ряд местных Советов народных депутатов, трудовые коллективы и общественные объединения самостоятельно образовывали округа и комиссии.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕФЕРЕНДУМА СООБЩАЕТ

На всенародное голосование (референдум) был вынесен вопрос:

«Считате ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности».

…Центральная комиссия референдума СССР установила:

По Союзу ССР в целом:

В списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме СССР, было включено 185 647 355 чел.; приняли участие в голосовании 148 574 606 чел., или 80,0 %.

Из них ответили:

«Да» - 113 512 812 человек, или 76,4 %;

«Нет» - 32 303 977 человек, или 21,7 %;

Признаны недействительными - 2 757 817 бюллетеней, или 1,9 %.

Результаты референдума по некоторым республикам:

Республики: «ДА» (в %)/ «НЕТ» (в %)

РСФСР 71,3/26,4

Украинская ССР 70,2/28,0

Белорусская ССР 82,7/16,1

Узбекская ССР 93,7/5,2

Чечено-Ингушская ССР75,9/22,6

Якутская ССР 76,7/21,6

Из сообщения Центральной комиссии референдума СССР об итогах референдума СССР, состоявшегося 17 марта 1991 г.

СЛЕДУЯ РЕШЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА…

23 апреля 1991 года М.С. Горбачев встретился с лидерами девяти республик - его участниц. В результате было принято «Заявление десяти (9+1). Начался последний этап создания Союзного договора, вошедший в историю как «Ново-огаревский процесс». Весь июль 1991 в резиденции М.С. Горбачева под Москвой руководители союзных и автономных республик обсуждали проект: выбиралась степень силы Центра и независимости окраин. 23 июля в проекте была поставлена точка. Уставшие политики разъехались отдыхать, чтобы 20 августа вновь собраться в Москве и торжественно подписать договор. В особой программе церемонии уже было подсчитано количество подарков, букетов и папок для текста…

Б.Н. Ельцин в интервью программе «Парламентский вестник» 4 мая 1991 г.: «Я убежден, что произошло большое событие. За девять с половиной часов встречи от первоначального документа осталось процентов 20. Все было переделано по предложению республик. Сегодня республика в Союзе - это суверенное государство, которое проводит самостоятельную политику. Так впервые. Никогда Президент страны на эту формулировку не шел. Впервые было признано, что Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Грузия и Армения должны сами решать вопрос о присоединении к союзному договору без какого-то давления. В то же время подписавшие получают режим наибольшего благоприятствования отношений друг с другом, прежде всего экономических, а вот соглашения с не вошедшими в Союз будут строиться на основе мировых цен. После подписания договора через полгода – принятие новой конституции и всенародные выборы Президента страны . Президента там критиковали, и довольно резко, и прямо сказали, что, в общем, для вас это последний шанс. Сейчас уйти от выполнения каких-то ваших взаимных договоренностей просто невозможно».

А.И. Лукьянов - председатель Верховного Совета СССР: «Однако М. Горбачев продолжал политику компромиссов и уступок. На закрытой встрече с Б. Ельциным и Н. Назарбаевым 30 июля 1991 года он сдал последние позиции Союза, согласившись на одноканальную систему налогообложения и на подписание Союзного (точнее конфедеративного) договора фактически без участия представителей Верховного Совета СССР, как это было предусмотрено в решении Союзного парламента от 12 июля 1991 года, что означало в целом полное игнорирование парламента страны и воли народов СССР. Вся эта ситуация, содержащая реальную угрозу распада Советского Союза вопреки решению всенародного референдума, и стала главной причиной создания ГКЧП (Государственного комитета по чрезвычайному положению), который был образован группой руководителей страны во главе с вице-президентом Г. Янаевым и премьер-министром В. Павловым».

Обложка: Государственный флаг СССР Источник: https://ru.wikipedia.org