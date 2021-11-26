КОНФЛИ́КТ
Социальный тип взаимодействия социального, противоборство сторон, обусловленное противоречием интересов, ценностей и целей.
В число дисциплин, изучающих К., входят философия, социология, социальная антропология, психология (см. Агрессия), политология, педагогика, правоведение, военная и историч. науки, этология и др. Со 2-й пол. 20 в. формируется междисциплинарная область исследования К. – конфликтология.
Структура К. включает в себя факторы и причины возникновения субъектов, объекты и предметы противоборства, динамика К. – стадии и этапы конфликтного процесса, механизмы противоборства оппонентов, реализующиеся посредством избранных сторонами стратегий и тактик, моделей конфликтного поведения, а также «образов конфликта» в восприятии людей. Субъектами К. могут выступать отд. люди, политич., этнич., религ. и др. социальные группы, организации, государства и коалиции государств. К. интересов могут возникать как в форме борьбы за дефицитные ресурсы (власть, собственность, статус), так и в виде конфронтации ценностных ориентаций (идеологич. убеждений, нравств. норм) социальных субъектов. К. различаются по характеру, уровню и масштабам, сфере возникновения, способам разрешения, остроте, результатам и ряду др. параметров.
В общетеоретич. плане наиболее часто выделяют следующие типы К.: 1) антагонистические (не подлежащие мирному разрешению на путях достижения соглашения между субъектами К.) и допускающие возможность компромиссного урегулирования; 2) естественные (возникающие сами собой в результате нарастания несоответствия в отношениях субъектов) и искусственные (создаваемые субъектами для реализации определённых целей); 3) явные (проявляющиеся открыто и осознаваемые в качестве таковых) и латентные (не проявляющиеся открыто, не осознаваемые конфликтующими сторонами); 4) реальные, потенциальные и мнимые; 5) функциональные (способствующие развитию социальной системы, выступающие в качестве механизма её саморегулирования и воспроизводства) и дисфункциональные (приводящие к разрушению или нарушению стабильности социальной системы); 6) институционализированные (регулируемые принятыми в данной социальной системе нормами и ценностями) и неинституционализированные. По характеру и масштабам проявления К. подразделяются на: 1) международные и внутригосударственные; 2) межклассовые, межгрупповые, межличностные. В качестве особых групп нередко выделяют расовые, нац. и этнич. К., являющиеся результатом обострения противоречий между представителями разл. рас, наций и этносов вследствие их социально-политич. неравенства либо ущемления прав, а также религ. конфликты. Организованная борьба с использованием воен. средств между государствами, коалициями государств, социальными, политич., этнич., религ. группами обозначается понятием вооружённый конфликт.
На протяжении истории филос. и обществ. мысли К. и их последствия рассматривались в связи с проблемами войны и мира, социальной справедливости и беззакония, насилия и примирения (необходимость мирного разрешения массовых вооружённых К., идеи толерантности и «вечного мира» между народами, развивавшиеся в эпоху Просвещения, и т. п.).
В 19 – 1-й пол. 20 вв. изучение К. проводилось в рамках отд. науч. дисциплин – психологии, социальной психологии, социологии. Исследование К. во 2-й пол. 20 в. прошло два осн. этапа. Первый этап (1950–70-е гг.) характеризуется бурным развитием социологии К. и конфронтацией между сторонниками конфликтологической и структурно-функциональной парадигм, когда К. рассматривался соответственно либо как генератор объективных социальных изменений в обществе, открывающий перспективу не революц. переворотов, а эволюционных инноваций (Р. Дарендорф, Л. Козер), либо как социальная аномалия, выступающая причиной дестабилизации и дезорганизации социальной системы (Т. Парсонс). Первая школа ориентировала на изучение условий возникновения К., факторов, определяющих остроту, интенсивность, динамику и функции К. (Р. Дарендорф, Л. Козер, К. Боулдинг, И. Галтунг, Л. Крисберг и др.), вторая – на изучение механизмов и методов сохранения социального порядка и стабильности системы (Т. Парсонс, Р. К. Мертон и др.).
Для второго этапа (1980–90-е гг.) центральной стала проблематика предотвращения эскалации К. и их конструктивного разрешения (Д. Бертон, Ф. Дьюкс и др.). Бертон усматривал фундам. причину социальных К. в невозможности для индивидов и социальных групп удовлетворить свои базовые потребности в рамках существующих социальных институтов и норм. Поэтому разрешение К. должно быть направлено прежде всего на системные и институциональные изменения, а не на коррекции группового поведения: предупреждение К. должно осуществляться на основе упреждающего решения социальных проблем, уже на стадии принятия управленческих решений.
Развитие теоретико-игровых моделей К. (Р. Ауманн, Т. Шеллинг и др.) усилило внимание исследователей к практич. проблемам рационального разрешения К. и достижения взаимно приемлемого равновесия позиций. Так, результатом применения модели «принципиальных переговоров», разработанной амер. Гарвардской школой (Р. Фишер, У. Юри), стали интегративно-партнёрские решения, признаваемые бывшими противниками. Созданная в России в 1990-х гг. сеть спец. экспертно-консультационных служб (межрегиональное обществ. движение «Конфликтологический форум» в С.-Петербурге и др.) осуществляет мониторинг зарождения и обострения разл. конфликтов.
Автор статьи: В. Н. Шаленко