Приднестро́вская Молда́вская Рес­пýблика

Приднестро́вская Молда́вская Рес­пýблика (ПМР, Приднестровье) — непризнанное государство, расположенное преимущественно на левом берегу Днестра, на правом включает г. Бендеры. Столица — г. Тирасполь. Официальные языки: русский, молдавский и украинский. Публичное общение и делопроизводство обычно ведется на русском. Территория ПМР находится на международно-­признанной территории республики Молдова . В связи с противостоянием с Румынией, в 1918 оккупировавшей Бессарабию, в 1924 на левобережье Днестра была создана Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика в составе Украинской ССР, которая в связи с присоединением Бессарабии и Северной Буковины к СССР 1940 частично (без Балты и прилегающих районов) вошла в состав Молдавской ССР как ее наиболее развитая в промышленном отношении часть. В условиях начавшегося Приднестровского конфликта на II Чрезвычайном Съезде депутатов всех уровней Приднестровья 2 сентября 1990 была провозглашена Приднестровская Молдавская ССР (ПМССР). 25 августа 1991 была принята «Декларация о независимости ПМССР». 5 ноября ПМССР была переименована в ПМР. Первый президент ПМР — И. Н. Смирнов (1991–2011). По соглашению 21 июля 1992 о прекращении военных действий между Молдовой и ПМР на ее территории находится российский миротворческий контингент. В XXI в. Молдова добивается его вывода. Население ПМР в 1990 составляло около 730 тыс. человек, в 2019 — около 465 тыс. человек. В соответствии с итогами референдума 2006 ПМР приводит свое законодательство в соответствие с законодательством РФ.

Лит. : История Приднестровской Молдавской республики. Тирасполь, 2001; Феномен Приднестровья. Тирасполь, 2003; Волкова А. З. Временный Верховный Совет При­днестровской молдавской Советской Социалистической республики. Тирасполь, 2007; Приднестровская молдавская республика. Хроника основных событий. Тирасполь, 2007; Бомешко Б. Г. Создание, становление и защита приднестровской государственности. 1990–1992 гг. Бендеры, 2010; Шорников П. М. Соратники. Кишинев, 2018. А. В. Шубин .