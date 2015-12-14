Первый съезд народных депутатов СССР В марте 1989 г. состоялись выборы Съезда народных депутатов СССР, первые выборы высшего органа власти СССР, на которых избирателям впервые предоставлялся выбор между несколькими кандидатами. На чтение: 5 минут

НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

В условиях «перестройки» (программы реформ, осуществлявшихся лидером СССР Михаилом Горбачевым с 1985) была осуществлена частичная модернизация структуры государственных органов СССР, которая должна была, по замыслу инициаторов, укрепить союзное государство и предотвратить его распад. Изменения, внесенные в конституцию в ноябре 1988, объявляли высшим органом государственной власти Съезд народных депутатов СССР. Он мог рассматривать и решать любой вопрос, отнесенный к ведению Союза. К исключительной компетенции Съезда относились принятие конституции и внесение изменений (большинством в две трети голосов), регулирование государственного устройства и отношений между республиками, определение основных направлений внутренней и внешней политики, утверждение государственных планов и программ, избрание Верховного совета и его председателя, утверждение председателей Совета министров, Верховного суда, генерального прокурора, принятие решений о проведении референдума и т.д. Съезд мог утверждать или отменять законы Верховного Совета и решения правительства.

Съезд состоял из 2250 депутатов, избиравшихся всеобщим голосованием на 5 лет. Из них 750 избирались от территориальных округов с равной численностью населения , 750 – от национально-территориальных округов (по 32 от каждой союзной республики, по 11 от каждой автономной республики, по 5 – от каждой автономной области и по 1 – от каждого автономного округа) и 750 – от общесоюзных общественных организаций (по 100 от коммунистической партии, профсоюзов и кооперативных организаций, по 75 от Коммунистического союза молодежи, женских советов, ветеранских, научных и т.д. организаций, творческих союзов и пр.). Очередные заседания Съезда созывались раз в год.

Съезд народных депутатов избирал постоянно действующий законодательный, распорядительный и контрольный орган – Верховный совет (аналог парламента). Он определял структуру правительства, назначал его главу и по его представлению – министров, осуществлял назначения на высшие военные и судебные посты, устанавливал основы союзного законодательства и осуществлял экономическое регулирование, ратифицировал международные договоры и соглашения и т.д. Верховный совет состоял из двух равноправных палат – Совета Союза и Совета Национальностей, причем обе избирались на Съезде народных депутатов тайным голосованием всех депутатов. С 1989 каждая палата насчитывала по 271 члену. Совет Союза избирался из числа депутатов, избранных от территориальных округов и общественных организаций, а Совет Национальностей – из депутатов, избранных от национально-территориальных округов и общественных организаций (по норме: по 11 – от союзной, по 4 – от автономной республики, по 2 – от автономной области, по 1 – от автономного округа). Съезд ежегодно обновлял одну пятую часть членов обеих палат. Разногласия между палатами выносились на согласительную комиссию, а при недостижении согласия – на Съезд народных депутатов.

Функции главы государства по существу перешли к председателю Верховного совета как высшему должностному лицу государства. Он представлял СССР внутри страны и за рубежом, руководил подготовкой законодательных актов и подписывал акты Съезда и Верховного Совета, представлял доклады и положении в стране и мире и о кандидатурах на высшие должности. Председателем Верховного совета в 1989 был избран Михаил Горбачев.

Энциклопедия “Кругосвет”

http://krugosvet.ru/enc/istoriya/SOYUZ_SOVETSKIH_SOTSIALISTICHESKIH_RESPUBLIK_SSSR.html?page=0,2#part-5

ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА

Председательствует Председатель Центральной избирательной комиссии по выборам народных депутатов СССР В. П. Орлов.

Председательствующий .

Уважаемые товарищи народные депутаты СССР! На мою долю выпала большая честь. В соответствии с Конституцией Союза Советских Социалистических Республик мне, как Председателю Центральной избирательной комиссии, предстоит открыть Съезд народных депутатов СССР.

(…)

Выборы и подготовка к ним проходили в условиях широкой, невиданной доселе гласности и открытости, бурного роста политической активности трудящихся. Это особенно убедительно подтвердил воскресный день 26 марта, когда более 172 миллионов советских людей — почти 90 процентов всех избирателей, включенных в списки, пришли на избирательные участки, чтобы, выражая все оттенки общественного мнения, поддержать перестройку.

(…)

Выборы подтвердили, что народ видит в партии Ленина силу, способную сплотить советское общество, обеспечить его консолидацию, найти эффективные пути решения назревших проблем и преодоления трудностей. Более мощного, общенародного референдума в пользу Коммунистической партии, ее курса на обновление у нас еще не было.

(…)

Сегодня на Съезде присутствует 2155 народных депутатов СССР из 2249 избранных. Подробные данные о результатах выборов, о составе депутатов доложит Мандатная комиссия, которую изберет Съезд и которой Центральная избирательная комиссия передаст всю документацию, необходимую для проверки полномочий депутатов.

Следует сказать, что в этом зале находятся сегодня рабочие, колхозники, командиры производства, ученые, деятели культуры, военнослужащие — люди разных профессий, разных поколений, представители народа, обладающие большим политическим и интеллектуальным потенциалом.

Состав депутатов отражает многонациональный характер нашей страны. В их числе — представители 65 наций и народностей.

Из стенограммы заседаний Первого съезда народных депутатов СССР, 25 мая 1989 г.

http://www.agitclub.ru/vybory/gor89/sten/sten01.htm

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕПУТАТСКАЯ ГРУППА

Ядро будущей Межрегиональной группы фактически сложилось уже в первые дни работы I Съезда народных депутатов СССР вокруг демократической части Московской делегации, благодаря чему эти депутаты сразу получили название "московской группы", хотя в ее составе были и ленинградцы и представители многих других регионов Союза. Наиболее заметными выступлениями "московской группы" на Съезде были выступления академика Андрея Сахарова, историка Юрия Афанасьева, московского экономиста Гавриила Попова, ленинградского экономиста Анатолия Собчака и бывшего чемпиона мира – штангиста Юрия Власова.

Оформилась Межрегиональная группа на своем первом заседании 7 июня 1989 г. в конференц-зале гостиницы "Москва", 29-30 июля была проведена 1-я общая конференция Межрегиональной группы, на которой определилось, сколько народных депутатов и кто именно вошли в состав МДГ. Были приняты "Тезисы к программе практической деятельности по углублению и реализации перестройки" и избран Координационный Совет из 25 человек и 5 сопредседателей. На конференции присутствовали 316 депутатов, из которых определились как члены МДГ 268 человек. С учетом тех, кто ранее записался в группу, но не смог прибыть на конференцию, численность Межрегиональной депутатской группы на 30.07.89 составляла 388 человек.

В КС МДГ были избраны академик Андрей Сахаров, Борис Ельцин, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов, Анатолий Собчак (Ленинград), Николай Травкин, Аркадий Мурашев, Юрий Черниченко, Александр Оболенский (Апатиты), Геннадий Бурбулис (Свердловск), Юрий Карякин, Милен Мартиросян (Украина), Сергей Станкевич, Евдокия Гаер (Владивосток), Владимир Волков (Свердловск), академик ВАСХНИЛ Владимир Тихонов, Виктор Пальм (Эстония), Валентин Логунов, Алла Ярошинская-Згерская (Украина), Михаил Бочаров, Тельман Гдлян, Виктор Гончаров (Украина), Михаил Полторанин, Алексей Емельянов, член-корр. АН СССР Алексей Яблоков. Сопредседателями КС стали Б.Ельцин, Ю.Афанасьев, Г.Попов, В.Пальм и А.Сахаров, секретарем - Аркадий Мурашев.

Среди депутатов - членов МДГ было несколько человек, непосредственно связанных с неформальным движением: лидер Народного фронта Карелии Сергей Белозерцев, член Координационного Совета Московского Народного фронта Сергей Станкевич, представитель Ярославского Народного фронта Игорь Шамшев, один из основателей Апатитского Добровольного общества содействия перестройке (ДОСП) Александр Оболенский. Тем не менее, большинство членов МДГ принадлежало к рядам советской статусной интеллигенции и придерживалось далеко не радикальных взглядов. Только 49% участников 1-й конференции МДГ однозначно высказались за многопартийную систему, еще 40% -за дискуссию о введении многопартийности (5% выступили за сохранение однопартийной системы). Большому числу депутатов из МДГ взгляды академика А.Д. Сахарова казались чрезмерно радикальными, и именно Сахаров получил наименьшее из 5-ти сопредседателей число голосов (69; Ельцин – 144).

На 2-й конференции МДГ, которая прошла в московском Доме Кино 23-24 сентября 1989 г., была принята Платформа МДГ. Платформа включала требование отмены 6-й статьи Конституции СССР о "руководящей роли КПСС", демократизацию избирательной системы, демократический Закон о печати, законы о земле, собственности, новый Союзный договор. Значительная часть требований МДГ была фактически принята в течение 1989-90 гг., в том числе отменена 6-я статья - несмотря на то, что в пропорциональном отношении МДГ никогда не составляла более 12 % общего числа народных депутатов СССР.

Межрегиональная депутатская группа оказала сильное влияние на формирование общей программы демократического движения в России, в том числе на процесс изживания идеологии "истинного социализма", преобладавшей в движении 1987-88 гг. В значительной мере на основе платформы МДГ были построены программные документы провозглашенных в октябре 1989 г. НАРОДНОГО ФРОНТА РСФСР (конфедерации демократических движений России) и Межрегиональной ассоциации демократических организаций (МАДО - коалиции демократических движений СССР), а также избирательного блока "ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ" в январе 1990 г.

В период работы II-го Съезда народных депутатов Межрегиональная депутатская группа испытала серьезный кризис. А.Сахаров и Ю.Афанасьев призвали МДГ открыто объявить себя парламентской оппозицией, не берущей на себя ответственность за действия правительства КПСС. Против этой точки зрения выступили С.Станкевич и А.Собчак. Смерть академика Сахарова приостановила резкую полемику внутри МДГ. После похорон А. Сахарова было найдено компромиссное решение: часть членов МДГ подписали коллективное заявление о том, что считают себя "оппозицией", часть – не подписали, но и те и другие сохранили свое организационное единство в рамках группы. В "оппозицию" вступили около 200 членов МДГ.

В. Прибыловский. Межрегиональная депутатская группа (МДГ)

http://www.igrunov.ru/vin/vchk-vin-n_histor/encicloped/vchk-vin-n_histor-MDG.html

“АГРЕССИВНО-ПОСЛУШНОЕ БОЛЬШИНСТВО”

Председательствующий. Товарищи! У нас здесь накопились срочные просьбы от депутатов. Депутат Афанасьев просит по ходу Съезда дать ему высказаться. Пожалуйста.

Афанасьев Ю. Н., ректор Московского государственного историко-архивного института (Ногинский территориальный избирательный округ, Московская область). Уважаемые товарищи депутаты! Все мы призваны критично оценивать положение в стране. Я думаю, мы должны и обязаны также критично оценивать свою собственную деятельность на Съезде. И в этом смысле по ряду причин, о которых я и вышел сказать, вчерашний день работы вашего Съезда на меня произвел удручающее впечатление.

Во-первых, около полуночи мы не услышали голос карабахской делегации, или, точнее сказать, никак не отреагировали на него. И в итоге он остался без какой бы то ни было реакции с нашей стороны. Чуть раньше мы все вместе по существу оставили в состоянии политической изоляции литовскую делегацию, которая вышла с предложением, сформулированным, как мне кажется, совершенно неудачным образом, но тем не менее с предложением, которое имеет под собой основание. И мы запустили в ход привычную машину. Несколько нравоучительно-клеймящих выступлений, в том числе и выступления уважаемых мною Залыгина и Медведева, за которыми последовало отупляющее голосование большинством. (Аплодисменты).

Еще раньше мы в спешке формировали состав Верховного Совета. В спешке, в которой мы не услышали целый ряд дельных предложений, с моей точки зрения. В частности, предложение Родиона Щедрина. И в итоге голос Родиона Щедрина пропал, а вместе с ним канул в небытие и депутат Травкин, о котором шла речь. Далее, я присутствовал, как и многие здесь, на не приведшем по существу ни к каким нормальным выводам совещании российской делегации, которое проводилось в спешке и которое не смогло нормально обсудить очень многие вопросы. Товарищи, я думаю, тут каждый волен сказать свое мнение, и я в том числе, И поэтому я говорю.

Я еще раз внимательно посмотрел состав нашего Верховного Совета. Я обязан это сказать, потому что я это думаю и я в этом убежден: если иметь в виду уровень квалификации депутатов на фоне тех задач, которые предстоит этому Верховному Совету решать, если иметь в виду уровень их профессионализма, который требуется в этих сложных для нашей страны условиях, то мы сформировали сталинско-брежневский Верховный Совет... (Шум в зале, аплодисменты). Теперь о большинстве, которое сформировалось...

Председательствующий. Юрий Николаевич, три минуты истекли.

Афанасьев Ю. Н. Я уже и заканчиваю. Вот это тоже и есть то удручающее, о чем я хотел сказать. И я обращаюсь именно к вам, к этому, я бы сказал, агрессивно-послушному большинству, которое завалило вчера все те решения Съезда, которые от нас ждет народ... (Шум в зале).

Председательствующий. Тихо, товарищи Я думаю, серьезный разговор идет.

Афанасьев Ю. Н. Я заканчиваю Но я как раз прошу вас и не хлопать, и не кричать, потому что именно об этом я сюда и вышел сказать. Так вот, уважаемое агрессивно-послушное большинство, и Вы, Михаил Сергеевич, то ли внимательно прислушивающийся к этому большинству, то ли умело на него воздействующий. Мы можем и дальше продолжить так работу. Мы можем быть послушными, не выстраивать очередь, аккуратненько подавать записочки. Мы можем быть благостными, как к тому нас призывал отец Питирим. Но давайте все-таки ни на минуту не забывать о тех, кто нас послал на этот Съезд. Они послали нас сюда не для того, чтобы мы вели себя благостно, а для того, чтобы мы изменили решительным образом положение дел в стране. (Аплодисменты).

Выступление Ю.Н. Афанасьева на I съезде народных депутатов СССР, 27 мая 1989 г.

http://www.agitclub.ru/vybory/gor89/sten/sten42.htm

Литература и ссылки

Хрестоматия по истории России. От СССР к Российской Федерации. 1985-2001 гг.

http://postsov.rsuh.ru/hrest/index.shtml

А.Н. Боханов, М.М. Горинов. История России с древнейших времен до конца XX века

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Bohan_3/index.php

Россия — 2000. Современная политическая история (1985—1999 гг.), т. 1, Хроника и аналитика.

http://old.nasled.ru/

Обложка: I Съезд народных депутатов СССР. 25 мая 1989 года.

Источник: https://russiangiant.ru