Парламент РСФСР провозглашает суверенитет республики Начало государственного суверенитета РФ. Спустя год, Б.Н. Ельцин избирается первым президентом РФ. На чтение: 2 минуты

К 1989 году и общество, и власть осознали, что многонациональная страна требует не косметического устранения «отдельных недостатков в национальной политике», а серьезных изменений самих принципов устройства государства. В прессе тех лет бурно обсуждались проекты национального переустройства СССР. То, какой из теоритически возможных и привлекательных вариантов национально-государственного устройства было реально осуществить на практике зависело от зрелости общественного мнения, накала межнациональных конфликтов и многого другого, но прежде всего от позиций республик, а среди них в первую очередь - России. Ее положение в СССР принципиально отличалось от положения любой другой республики. РСФСР являлась структурообрзующим элементом СССР. По формальным признакам России можно было определить как советскую метрополию, и ее отделение выглядело бы бегством от союза колоний: уникальный в истории случай!

ГОРБАЧЕВ

Если какая-то республика выйдет, используя конституционное право, Союз испытает ущемление. А если Россия реализует свое право выхода? Тогда - все: Советского Союза нет. Вот она, особенность России…

Если говорить о выступлении товарища Ельцина... По сути в нем содержится попытка отлучить Россию от социализма, который ни разу не упоминается в выступлении товарища Ельцина. И вообще автор программы, - а она у него из многих пунктов, - как бы одним росчерком пера хочет нас пригласить, чтобы мы распрощались с социалистическим выбором 17-го года. Впрочем, если вы обратите внимание, то социализму в выступлении Ельцина не нашлось места даже в названии РСФСР. Предложено отныне именовать ее Российской республикой. То есть тут предложен отказ от социализма и Советской власти…

Если, товарищи, подвергнуть серьезному анализу то, что он гово­рил, то получается, что нас призывают под знаменем восстановления суверенитета России к развалу Союза (Аплодисменты). Что значит своя денежная система, что значат мировые цены в экономических отношениях с остальными республиками и т. д.? Это – отрицание принципов, которые были сформулированы Лениным и легли в ос­нову Союзного договора 1922 года, декларации того же времени. Тогда надо прямо говорить: отказываемся в принципе от того пути, на который мы встали в 1922 году. Это все очень серьезно.

Из выступления на первом съезде народных депутатов РСФСР. Советская Россия. 1990. 25 мая

ЕЛЬЦИН

России нужен полнокровный суверенитет!.. Россия понесла большой ущерб от изжившей себя, но все еще цепляющейся за жизнь административно-командной системы. По производительности труда республика находится на первом месте в стране, а по расходам на социальные нужды - на последнем, пятнадцатом. Не центр, а Россия должна подумать о том, какие функции передать центру. Акты, принимаемые союзом, не должны противоречить новой Конституции России. Экономический суверенитет России возможен лишь при условии формирования республиканской собственности.

Из выступления на первом съезде народных депутатов РСФСР. Известия. 1990. 25 мая

ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ

12 июня 1990 года I съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. Из тысячи голосовавших против было трое. (12 июня 1991 года республика выбрала собственного Президента – Б.Н. Ельцина). Из Декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 12 июня 1990 г.:

«5. Для обеспечения политических, экономических и правовых гарантий суверенитета РСФСР устанавливается:

полнота власти РСФСР при решении всех вопросов государственной и общественной жизни, за исключением тех, которые ею добровольно передаются в ведение Союза ССР;

верховенство Конституции РСФСР и Законов РСФСР на всей территории РСФСР; действие актов Союза ССР, вступающих в противоречие с суверенными правами РСФСР, приостанавливается Республикой на своей территории. Разногласия между Республикой и Союзом разрешаются в порядке, устанавливаемом Союзным договором;

исключительное право народа на владение, пользование и распоряжение национальным богатством России;

полномочное представительство РСФСР в других союзных республиках и зарубежных странах;

право Республики участвовать в осуществлении полномочий, переданных ею Союзу ССР».

СНОВА ЕЛЬЦИН

В отношении того, чтобы просить автономные республики воздержаться от принятия Декларации (о суверенитете), я думаю, что это будет с нашей сторон неэтично - диктовать волю народу. Пусть Верховный Совет республики определяет и решает, как ему быть, принимать декларацию, или нет? Мне кажется, сколько возьмут республики на себя, сколько смогут они, может быть, это грубовато, властных функций проглотить, пусть берут. Но и ответственность пусть возлагают на себя за благосостояние народа, проживающего в республике.

Из выступления Б.Н. Ельцина на Второй сессии Верховного Совета РСФСР. Советская Россия. 1990. 27 сентября

КАК ЖЕ ТАК?

Морально ли Чернобыль, нажитый сообща, взваливать на плечи только Украины, Белоруссии, а самим – кто куда? Морально ли, силовым методом переведя среднеазиатские республики на монокультуру, оставить их без хлеба и гордо разойтись, одетыми в хлопок, закупаемый по преступно низким ценам? Бросить на произвол судьбы неприкаянно скитающихся турок-месхетинцев, татар, немцев, греков?

Б. Олейник, заместитель председателя Совета Национальностей ВС СССР

Обложка источник: https://history4u.livejournal.com