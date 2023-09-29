Нахичевáнская Автонóмная Рес­пýблика

Нахичевáнская Автонóмная Рес­пýблика — составная часть Азербайджана, отделенная от его основной территории территорией Армении и Ирана. Столица — г. Нахичевань. Территория — 5,5 тыс. кв. км. В 2015 население составляло более 439 тыс. человек. Нахичевань известна в начале нашей эры как Наксуана и Нахджаван, существовала, вероятно, со II тысячелетия до н. э. Регион входил в состав Армении, Ирана, Арабского халифата, государств сельджуков, монголов, Османской империи и др., переходя из рук в руки. 14[26] июня 1827, в ходе Российско-­иранской вой­ны 1826–1828 Нахичевань была занята российскими вой­сками, и по Туркманчайскому мирному договору 1828 Нахичеванское ханство было уступлено Ираном Российской империи, после чего стало частью Армянской области. В 1849 был создан Нахичеванский уезд Эриванской губернии. В условиях распада Российского государства в 1917 развернулось наступление османских вой­ск, которые подошли к уезду. В марте 1918 в Нахичевани начались армяно-­азербайджанские столкновения. 4 июня 1918 Закавказская Демократическая Федеративная Республика уступила Нахичеванский уезд Османской империи. Однако там находился армянский отряд Андроника Озаняна, который в июле штурмовал Нахичевань, но был вытеснен из уезда османскими вой­сками и тюркским (татарским, азербайджанским) ополчением. В связи с поражением Османской империи в мировой вой­не турецкие вой­ска покинули Нахичевань 4 декабря. В ходе армяно-­мусульманских вооруженных столкновений Нахичевань осталась за мусульманами. 16 мая 1919 британские оккупационные власти передали власть над Нахичеванью Армении, но вооруженные столкновения в уезде продолжились, и 25 июля армяне покинули город. 28 июля 1920 Нахичевань была занята частями IX Красной армии и турецкими вой­сками. Была образована Нахичеванская Советская Социалистическая Республика (ССР). По условиям Московского и Карсского договоров 1921 советских республик с Турцией Нахичеванская область должна была стать автономией под протекторатом Азербайджана. В 1924 была образована Нахичеванская Автономная ССР в составе Азербайджанской ССР. 17 ноября 1990 она была переименована в Н. А. Р., 3 сентября 1991 председателем Верховного Совета Н. А. Р. был избран Г. А. Алиев . В 1992 на границе с Арменией происходили вооруженные столкновения. После прихода к власти в Азербайджане президента А. Г. Эльчибея Н. А. Р. ему не подчинялась. В июне 1993 в ходе переворота Эльчибей скрылся в Нахичевани, а Алиев стал и. о. президента. Кон­троль центральных властей Азербайджана над Н. А. Р. был восстановлен.

Лит. : Андраник Озанян. Документы и материалы. М., 1991; Документы внешней политики СССР. Т. 3. М., 1959; Азербайджанская Демократическая Республика (1918–1920). Баку, 1998; Шнирельман В. А. Вой­ны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. М., 2003; Цуциев А. А. Атлас этнополитической истории Кавказа (1774–2004). М., 2006; Петросян Г. А. Отношения Республики Армения с Россией (1918–1920 гг.). Ереван, 2012. А. В. Шубин .