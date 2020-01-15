«Январские события»: Вильнюс, 1991 Мы уже не раз обращались к сложным событиям нашей истории. Сделаем это и сегодня: поговорим о событиях, произошедших 12-13 января 1991 года в городе Вильнюсе Литовской ССР На чтение: 2 минуты

Мы уже не раз обращались к сложным событиям нашей истории. Сделаем это и сегодня: поговорим о событиях, произошедших 12-13 января 1991 года в городе Вильнюсе Литовской ССР

Распад СССР до сих пор остается одной из самых сложных и дискуссионных тем нашей истории. Вместе с тем это событие, как говорит наш президент, – величайшая геополитическая катастрофа конца ХХ века. Цепь событий, происходивших внутри СССР с конца 80-х годов, вызывает множество вопросов. В том числе: как удавалось региональным националистам и сепаратистам так легко «растаскивать» куски Союза и почему центральное руководство СССР и лично М.С. Горбачев настолько вяло (если не сказать импотентно) реагировали на эти проявления регионального сепаратизма. Литва не стала исключением, и сегодня мы напомним вам о событиях января 1991 года и том, что им предшествовало. А главное, на примере небольшой Литвы постараемся понять, как все это пагубно повлияло и на распад страны, и на поведение военных и политической элиты Союза в августе 1991 года в Москве.

Подготовленный распад

«А что было 13 января, значит, у башни? Сейчас выясняется, что свои стреляли в своих».

А. Палецкис

Вряд ли мы с вами и еще через 100 лет узнаем доподлинно, кто дирижировал событиями в союзных республиках в ходе распада нашей страны. Тем не менее мы, обладая фактами, можем хотя бы задать вопросы, поразмыслить, действительно ли события были стихийными (в нашем случае – в Литве).

Десантники у телебашни Вильнюса

Предыстория так называемых «январских событий» изобилует странностями. Так, глава Верховного Совета Литовской ССР В. Ландсбергис на ночном(!) заседании Совета с поддерживавшими его депутатами объявил о фактической независимости Литвы. Заявление это было сделано в обход всех действовавших в СССР юридических норм. Депутаты стали принимать одиозные законы, отменявшие решения Литовского сейма от 1940 года о вхождении в СССР на основании юридической ничтожности(!) таких актов. Совершенно бездарные формулировки и юридически несостоятельные аргументы – вот основные черты, присущие литовским депутатам 1990 года. Несмотря на непризнание квазинезависимости Литвы в Москве, эта республика считается первой, «вышедшей» из состава Союза.

Так, вслед за такими радикальными (даже по позднесоветским меркам) решениями Литовского Верховного Совета завязалась цепь событий, которые, накапливаясь как снежный ком, привели не только к выходу Литвы из СССР, но и к человеческим жертвам и предательству.

Некоторые пытались преградить дорогу танкам

Важной мерой, которую предприняло центральное руководство Союза и которая во многом предопределила громкий и неудачный исход «январских событий», стало применение войск и спецназа. На этом следует остановиться подробнее.

Предательство

Еще 26 марта, после заявлений союзного правительства и лично М.С. Горбачева и других высокопоставленных партийцев группы советских десантников взяли под контроль важные государственные и инфраструктурные объекты в Вильнюсе и обеспечили их охрану. Помощь им оказывали лояльные отряды ОМОН и республиканской милиции. С 18 апреля в Литву были ограничены поставки ресурсов, сырья и электроэнергии, началась так называемая экономическая блокада.

Многие литовцы пострадали именно из-за опасный действий перед тяжелой техникой

Что любопытно, на этом фоне рядовые граждане Литвы, сторонники движения «Единство» (преимущественно русские) выходили на митинги поддержки центрального правительства с лозунгом: «Долой парламент! Да здравствует Союз ССР!». С другой стороны, литовцы, поддерживавшие парламентское движение «Саюдис» и ультраправую организацию Союз стрелков Литвы, были их оппонентами, но силы были примерно равными. Даже несмотря на достигнутый в июне консенсус между Горбачевым и Ландсбергисом о приостановлении «Акта о независимости Литвы» в обмен на прекращение экономической блокады, к январю события в республике приняли угрожающий характер.

9 января у здания Верховного Совета республики в очередной раз собрались сторонники советской власти. А Ландсбергис по телевидению и радио, призвал «патриотов» на защиту парламента. А уже 10 числа Горбачев потребовал восстановить действие Конституции СССР. В ночь с 12 на 13 января в город с разных направлений стали входить части 7-й гвардейской дивизии ВДВ при поддержке спецназовцев из «Альфы». В короткое время одна из ключевых целей – телебашня – оказалась под контролем советских войск и спецназа. Парламент не штурмовался. Помимо этих двух зданий заняли телефонный узел и железнодорожный вокзал.

Десантники в Вильнюсе

К сожалению, не обошлось без потерь 14 протестующих литовцев погибли и около 600 получили ранения. В основном погибшие пострадали при давке или были задавлены тяжелой техникой. Погиб и оперативник «Альфы» лейтенант Виктор Шатских, в него выстрелил кто-то из толпы националистов в упор, спасти его не удалось. Хотелось бы отметить, что советские войска не применяли огнестрельного оружия, только спецсредства.

После этого и началось самое странное в этой истории. Никто из должностных лиц союзного правительства не взял на себя ответственность за приказ о применении войск. Горбачев и вовсе заявил, что «не знал о готовящейся операции». Это было неприкрытое предательство наших солдат, пытавшихся защитить конституционный строй страны, которой они приносили присягу.

Прошло уже почти 30 лет с момента этих событий, и многие их участники рассказывали о «группах лиц», стрелявших как по военным, так и по протестующим (не напоминает ли вам это более поздние события в Москве или Киеве 2014 года?), но все-таки точных фактов об этих преступлениях до сих пор нет. Остается лишь ждать появления документов. Впрочем, они вообще могли быть уничтожены. Так, например, «альфовцы» утверждали, что приказ на штурм вообще был написан карандашом на листе бумаги, который был порван и утерян.

У телецентра

Но самое страшное – предательство военных, которые увидели, что никто не собирается их защищать, и их оставляют, по сути, «козлами отпущения». Во многом именно это повлияло на позицию как высших, так и средних командиров частей и соединений во всех последовавших за Литвой точках напряжения и «горячих точках». Военные не чувствовали за собой политической поддержки, а потому не хотели подставляться сами. Из-за этой позиции армия сыграла гораздо меньшую роль в попытках сохранения Союза, чем могла бы. Кстати, в Китае легендарный Дэн Сяопин нашел в себе силы взять ответственность за сохранение страны, так что позитивные примеры «кризисного менеджмента» в мировой практике все-таки есть.

Так или иначе, вопросов пока больше, чем ответов. Но каждый из нас, сообразуясь со своими взглядами и предпочтениями, ищет ответы. Неизменно лишь то, что недостаток политической воли и решимости всегда приводит к ужасным последствиям, каковым и выступает распад державы.

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