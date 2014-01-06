ГКЧП Попытка отстранения Михаила Горбачева с поста президента СССР и смены проводимого им курса, предпринятая самопровозглашенным Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП) 19 августа 1991 года. Члены ГКЧП ставили своей целью сохранение СССР, но, не встретив широкой поддержки, действовали нерешительно и только ускорили его распад. На чтение: 6 минут

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ СССР

Члены ГКЧП объявили в стране чрезвычайное положение, а в Москву ввели войска. Основной целью путчистов было предотвратить развал Советского Союза… Одним из символов «августовского путча» стал балет «Лебединое озеро», который демонстрировался по телеканалам в перерывах между выпусками новостей.

Лента.ру

17-21 АВГУСТА 1991

17 августа

Состоялась встреча будущих членов ГКЧП на объекте «АБЦ» - закрытой гостевой резиденции КГБ. Было принято решение ввести чрезвычайное положение с 19 августа, сформировать ГКЧП, потребовать от Горбачева подписать соответствующие указы или уйти в отставку и передать полномочия вице-президенту Геннадию Янаеву, Ельцина задержать на аэродроме «Чкаловский» по прилете из Казахстана для беседы с министром обороны Язовым, дальше действовать в зависимости от результатов переговоров.

18 августа

Представители комитета вылетели в Крым для переговоров с Горбачевым, находящимся на отдыхе в Форосе, чтобы заручиться его согласием на введение чрезвычайного положения. Горбачев дать им свое согласие отказался.

В 16.32 на президентской даче были отключены все виды связи, включая канал, обеспечивавший управление стратегическими ядерными силами СССР.

19 августа

В 04.00 Севастопольский полк войск КГБ СССР заблокировал президентскую дачу в Форосе.

С 06.00 Всесоюзное радио начинает передавать сообщения о введении ЧП в некоторых районах СССР, указ вице-президента СССР Янаева о его вступлении в исполнение обязанностей президента СССР в связи с нездоровьем Горбачева, заявление советского руководства о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР, обращение ГКЧП к советскому народу.

В ГКЧП вошли вице-президент СССР Геннадий Янаев, премьер-министр СССР Валентин Павлов, министр внутренних дел СССР Борис Пуго, министр обороны СССР Дмитрий Язов, председатель КГБ СССР Владимир Крючков, первый зампред Совета обороны СССР Олег Бакланов, председатель Крестьянского союза СССР Василий Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР Александр Тизяков.

Около 7.00 по приказу Язова вторая мотострелковая Таманская дивизия и четвертая танковая Кантемировская дивизия начали движение к Москве. Маршем на боевой технике 51-й, 137-й и 331-й парашютно-десантные полки также начали движение к столице.

09.00. У памятника Юрию Долгорукому в Москве начался митинг в поддержку демократии и Ельцина.

09.40. Президент России Борис Ельцин с соратниками прибывает в Белый дом (Дом Советов РСФСР), в телефонном разговоре с Крючковым он отказывается признать ГКЧП.

10.00. Войска занимают отведенные им позиции в центре Москвы. Непосредственно у Белого дома располагается бронетехника батальона Тульской дивизии ВДВ под командованием генерал-майора Александра Лебедя и Таманской дивизии.

11.45. Первые колонны демонстрантов прибыли на Манежную площадь. Никаких мер по разгону толпы не предпринималось.

12.15. У Белого дома собрались несколько тысяч граждан, к ним вышел Борис Ельцин. Он зачитал с танка «Обращение к гражданам России», в котором назвал действия ГКЧП «реакционным, антиконституционным переворотом». Обращение подписали президент России Борис Ельцин, председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев и и.о. председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов.

12.30. Ельцин издал Указ № 59, где создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота.

Около 14.00 собравшиеся у Белого дома начали сооружение импровизированных баррикад.

14.30. Сессия Ленсовета приняла обращение к президенту России, отказалась признать ГКЧП и вводить чрезвычайное положение.

15.30. На сторону Ельцина перешла танковая рота майора Евдокимова ‑ 6 танков без боеприпасов.

16.00. Указом Янаева в Москве вводится чрезвычайное положение.

Около 17.00 Ельцин издал Указ № 61, которым союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту РСФСР.

В 17:00 в пресс-центре МИД началась пресс-конференция Янаева и других членов ГКЧП. Отвечая на вопрос, где сейчас президент СССР, Янаев сказал, что Горбачев находится «на отдыхе и лечении в Крыму. За эти годы он очень устал, и требуется время, чтобы он поправил здоровье».

В Ленинграде прошли многотысячные митинги на Исаакиевской площади. На митинги против ГКЧП люди собирались в Нижнем Новгороде, Свердловске, Новосибирске, Тюмени и других городах России.

По только что созданному в Белом доме радио Верховного Совета РСФСР было передано обращение к гражданам, в котором их просили разобрать баррикады перед Белым домом с тем, чтобы верная российскому руководству Таманская дивизия могла подвести свои танки на позиции у здания.

20 августа

05.00. К Ленинграду выступили Витебская дивизия ВДВ КГБ СССР и Псковская дивизия МО СССР, но в город не вошли, а были остановлены под Сиверской (70 км от города).

10.00. Массовый митинг на Дворцовой площади в Ленинграде собрал около 300 тысяч человек. Военные города обещали, что армия вмешиваться не будет.

Около 11.00 редакторы 11 независимых газет собрались в редакции «Московских новостей» и договорились выпускать «Общую газету», экстренно зарегистрированную в Министерстве печати РСФСР (вышла на следующий день).

12.00. У Белого дома начался санкционированный городскими властями митинг (не менее 100 тысяч участников). Митинг у Моссовета - около 50 тысяч участников.

В связи с госпитализацией Валентина Павлова временное руководство Советом министров СССР было возложено на Виталия Догужиева.

Россия создает временное республиканское министерство обороны. Министром обороны назначается Константин Кобец.

Вечером в программе «Время» сообщено о введении в столице комендантского часа с 23.00 до 5.00.

В ночь на 21 августа в подземном транспортном туннеле на пересечении Калининского проспекта (ныне улица Новый Арбат) и Садового кольца (улица Чайковского), забитом бронетехникой БМП, во время маневрирования погибли трое гражданских лиц: Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский.

21 августа

03.00. Главком ВВС Евгений Шапошников предлагает Язову вывести войска из Москвы, а ГКЧП «объявить незаконным и разогнать».

05.00. Состоялось заседание коллегии Минобороны СССР, на котором главкомы ВМФ и РВСН поддержали предложение Шапошникова. Язов отдает приказ о выводе войск из Москвы.

В 07:42 все армейские подразделения, введенные в Москву 19 августа, покидают столицу.

11.00. Открылась чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР. На повестке дня был один вопрос - политическая ситуация в РСФСР, «сложившаяся в результате государственного переворота».

В 14.18 Ил-62 с членами ГКЧП на борту вылетел в Крым к Горбачеву. Самолет взлетел за несколько минут до прибытия группы из 50 сотрудников МВД РСФСР, перед которой была поставлена задача - арестовать членов комитета.

Горбачев отказался их принять и потребовал восстановить связь с внешним миром.

Другим самолетом в 16.52 в Форос к Горбачеву вылетели вице-президент РСФСР Александр Руцкой и премьер-министр Иван Силаев.

Защитники Белого дома

22:00. Ельцин подписал указ об аннулировании всех постановлений ГКЧП и о ряде перестановок в Гостелерадио.

22 августа

01:30. Самолет Ту-134 с Руцким, Силаевым и Горбачевым приземлился в Москве во Внуково-2.

Большинство членов ГКЧП были арестованы.

В Москве объявлен траур по погибшим.

С 12.00 начался митинг победителей у Белого дома. В середине дня на нем выступили Ельцин, Силаев и Хасбулатов. В ходе митинга манифестанты вынесли огромное полотнище российского триколора; президент РСФСР объявил, что принято решение сделать бело-лазорево-красный стяг новым государственным флагом России.

Новый государственный флаг России (триколор) впервые установлен на верхней точке здания Дома Советов.

В ночь на 23 августа по распоряжению Моссовета при массовом скоплении митингующих был произведен демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади.

Справка РИА Новости

ДОКУМЕНТЫ ГКЧП

Указ

вице-президента СССР

В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей Президента СССР на основании статьи 1277 Конституции СССР вступил в исполнение обязанностей Президента СССР с 19 августа 1991 года.

Вице-президент СССР

Г. И. ЯНАЕВ

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Из Обращения

к советскому народу

Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР

…Кризис власти катастрофически сказался на экономике. Хаотичное, стихийное скольжение к рынку вызвало взрыв эгоизма - регионального, ведомственного, группового и личного. Война законов и поощрение центробежных тенденций обернулись разрушением единого народнохозяйственного механизма, складывавшегося десятилетиями. Результатом стали резкое падение уровня жизни подавляющего большинства советских людей, расцвет спекуляции и теневой экономики. Давно пора сказать людям правду: если не принять срочных мер по стабилизации экономики, то в самом недалеком времени неизбежен голод и новый виток обнищания, от которых один шаг до массовых проявлений стихийного недовольства с разрушительными последствиями…

Правда, 20 сентября 1991 г.

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Из Постановления № 1

Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР

6. Гражданам, учреждениям и организациям, незамедлительно сдать незаконно находящиеся v них все виды огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, военной техники и снаряжения. МВД, КГБ и Министерству обороны СССР обеспечить строгое выполнение данного требования. В случаях отказа — изымать их в принудительном порядке с привлечением нарушителей к строгой уголовной и административной ответственности.

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Из Постановления № 2

Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР

1. Временно ограничить перечень выпускаемых центральных, московских городских и областных общественно-политических изданий следующими газетами: «Труд», «Рабочая трибуна», «Известия», «Правда», «Красная звезда», «Советская Россия», «Московская правда», «Ленинское знамя», «Сельская жизнь».

Документы ГКЧП

«МАЛЬЧИШ-ПЛОХИШ»

20 августа, второй день путча, нервы на пределе. Все, у кого есть радио, - слушают радио. У кого есть телевизор - не пропускают ни одного выпуска новостей. Я тогда работал в «Вестях». «Вести» были отключены от эфира. Сидим, смотрим первый канал. В три часа обычный выпуск, который раньше никто и не смотрел. А тут все прилипли. И появляется в кадре диктор, и вдруг начинает читать сообщения информационных агентств: президент Буш осуждает путчистов, премьер-министр Великобритании Джон Мейджор осуждает, мировая общественность возмущена - и под занавес: Ельцин объявил ГКЧП вне закона, прокурор России, тогда был Степанков, возбуждает уголовное дело. Мы в шоке. И я представляю себе, как много людей, и в том числе участников событий, которые ловили в тот момент малейший намек на то, в какую сторону качнулась ситуация, побежали в Белый дом к Ельцину расписываться в верности и лояльности. На третий день, под вечер, встречаю Танечку Сопову, которая тогда работала в Главной редакции информации Центрального телевидения, ну, объятия, поцелуи. Я говорю: «Татьян, что произошло у вас?» - «А это я Мальчиш-плохиш, - говорит Таня. - Я была ответственным выпускающим». То есть она собирала папку, подбирала новости.

А был порядок: пойти все согласовать. «Захожу, - говорит, - раз, а там сидит весь синклит и какие-то люди, совсем незнакомые. Обсуждают, что передавать в 21 час в программе «Время». А тут я, маленькая, суюсь со своими бумажками». Она действительно такая крохотная женщина. «Мне прямым текстом говорят, куда я должна пойти со своими трехчасовыми новостями: «Сама верстай!» - ну, я пошла и сверстала».

И ЕСТЬ СТАТИСТИКА

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ежегодно проводит анкетирование россиян о том, как они оценивают события августа 1991 года.

В 1994 г. опрос показал, что 53 % опрошенных считали, что в 1991 г. был подавлен путч, 38 % назвали действия ГКЧП трагическим событием, имевшим гибельные последствия для страны и народа.

Через пять лет – в 1999 году – в ходе аналогичного анкетирования лишь 9 % россиян посчитали подавление ГКЧП победой «демократической революции»; 40 % опрошенных считают события тех дней просто эпизодом борьбы за власть в высшем руководстве страны.

Социологический опрос, проведенный ВЦИОМ в 2002 г. показал, что доля россиян, считающих, что в 1991 г. руководители ГКЧП спасали Родину, великий СССР, возросла в полтора раза – с 14 до 21 % и в полтора же раза (с 24 до 17 %) снизилась доля тех, кто считал, что 19–21 августа 1991 г. были правы противники ГКЧП.

Более впечатляющие результаты были получены в августе 2010 года по итогам голосования по циклу передач «Суд времени», проводимого Н.Сванидзе. На вопрос, чем являлся ГКЧП августа 1991 года – путчем или попыткой избежать распада страны – вопреки стараниям Н.Сванидзе 93% опрошенных телезрителей ответили – это было желание сохранить СССР!

МАРШАЛ ЯЗОВ: МЫ СЛУЖИЛИ НАРОДУ

DP.RU: Фактически же ГКЧП был экспромтом, вы, как военачальник, должны были понимать, что, если операция не подготовлена, силы не стянуты…

Дмитрий Язов: Никакие силы не надо было стягивать, мы не собирались никого убивать. Единственное, что мы собирались, - сорвать подписание этого договора о Союзе суверенных государств. Было очевидно, что государства не будет. А раз не будет государства, значит, надо было принять меры, чтобы государство было. Собралось все правительство и решило: надо ехать к Горбачеву. Все поехали ему сказать: вы за государство или нет? Давайте принимать меры. Но такой безвольный, как Михаил Сергеевич, этого не мог сделать. Даже слушать не стал. Мы уехали. Горбачев сделал выступление, зять на пленку его записал, Раиса Максимовна: «Я так спрятала, и дочка так спрятала, что никто бы не нашел». Ну, понятно, куда она заткнула эту пленку, конечно, никто не полез бы. Кому она нужна была, эта пленка. Государство разваливается, а он высказывал обиду, что ему отключили связь, не дали с Бушем поговорить.

DP.RU: Я слышал, вы сами выделили батальон для охраны Белого дома.

Дмитрий Язов: Совершенно правильно.

DP.RU: Но тогда-то говорили: войска перешли на сторону Ельцина. Получается, все не так было?

Дмитрий Язов: Конечно, не так. Незадолго до этого Ельцин избирался президентом. Приехал в Тулу. Там Грачев показал ему учения десантной дивизии. Ну, не всей дивизии - полка. Учение понравилось, хорошо выпили, и Ельцин подумал, что Паша Грачев его лучший друг. Когда ввели чрезвычайное положение, Ельцин возмутился, вроде того что переворот. Но никто его не арестовывал. Никто к нему вообще руку не приложил. Ельцин потом в 1993-м мог выключить свет, мог отключить воду, мог расстрелять Верховный совет… А мы не догадались, такие дураки! Ельцин накануне был в Алма-Ате и потом говорил, что ГКЧП задержал вылет самолета на 4 часа, для того чтобы сбить самолет. Представляешь, какая подлость! Газеты писали, как он провел эти 4 часа. С Назарбаевым 2,5 часа под дождем играли в теннис, потом пошли мыться… А он: меня хотели сбить!!! Приехал сам в Белый дом и звонит Паше Грачеву: выдели охрану. Грачев мне звонит: Ельцин просит охрану. Я говорю: Лебедя пошли с батальоном. Чтоб действительно никаких не было провокаций.

Мы организовали патрулирование, шла рота БМП… Вот здесь, прямо на проспекте Новый Арбат, поставили троллейбусы, под мостом сделали баррикаду. Танки бы прошли, а БМП остановились. Там пьяные: кто палкой стал бить, кто палатку набросил, чтобы ничего не видно было. Три человека погибли. Кто стрелял? Стрелял кто-то с крыши. Военные не стреляли. Кто-то был заинтересован. Все делали для того, чтобы была гражданская война. А я взял и вывел войска. Собрался ехать к Горбачеву, и все прибежали. Я говорю - поехали. Прилетели - он такую позу принял. Никого не принял. Унизили мы его!!!

На другом самолете прилетели Руцкой, Бакатин, Силаев - та, извините за выражение, братия, которая, похоже, и Советский Союз, и русский народ ненавидела. Ну, Руцкой - человек, которого мы спасли из плена, - показал потом, что он собой представляет: за президента, через год - против президента. Неблагодарные люди - конечно, нам нужны были не благодарности от них, мы служили народу. Я, конечно, видел, что сейчас будет арест. Мне ничего не стоило бригаду посадить на аэродром или самому сесть на другой аэродром, но это была бы гражданская война. Я служил народу, и я должен был бы из-за того, что меня хотят арестовать, развязать войну, стрелять в народ. Просто с человеческой точки зрения это надо было делать или нет?

DP.RU: Война - всегда плохо…

Дмитрий Язов: Да. И я думаю - да черт с ним, в конце концов, пусть арестовывают: состава-то преступления нет. Но арестовывают, и сразу 64-я статья - измена родине. Но как докажешь мне измену родине? Я еще вчера был министр, ввел войска для охраны Кремля, для охраны водозабора, для охраны Гохрана. Все было сохранено. Потом-то разграбили. Бриллианты, помните, увезли мешками в Америку… И чем все закончилось? Собрались три человека - Ельцин, Кравчук и Шушкевич. Имели они право ликвидировать государство? В пьяном виде подписали, проспались и утром первом делом доложили Бушу… Вот какая стыдобища! Горбачев: мне не доложили. А тебе не доложили, потому что не хотели, чтобы ты был президентом. Ты их сделал суверенными - они стали суверенными. И на тебя наплевали. Ельцин буквально через 3-4 дня выгнал его из Кремля и с дачи, и сейчас он ошивается по белому свету.

Член ГКЧП Дмитрий Язов: «Американцы засунули 5 трлн для того, чтобы ликвидировать Советский Союз». Деловой Петербург. 19 августа 2011 г.

Обложка: русский национальный балет Лебединое Озеро

Источник: https://www.mariinsky.ru