ГАМСАХУРДИА ЗВИАД КОНСТАНТИНОВИЧ

ГАМСАХУРДИА ЗВИАД КОНСТАНТИНОВИЧ - грузинский государственный и по­ли­тический дея­тель, ли­те­ра­тор, доктор фи­ло­ло­гических на­ук (1991 год).

Сын К.С. Гам­са­хур­диа . В 1962 году окон­чил факультет западно-ев­ропейских язы­ков Тби­лис­ско­го университета. В 1963-1977 годы на­учный со­труд­ник Института грузинской ли­те­ра­ту­ры АН Грузинской ССР. С 1965 года при­ни­мал дея­тель­ное уча­стие в цер­ков­ной жиз­ни Гру­зии. В 1966-1977 годы член СП Гру­зии. В 1973 году стал со­уч­ре­ди­те­лем Ини­циа­тив­ной груп­пы за­щи­ты прав че­ло­ве­ка в Гру­зии, в 1974 году всту­пил в организацию Ме­ж­ду­на­род­ная ам­ни­стия , в 1976 году соуч­ре­ди­тель грузинской Хель­синк­ской груп­пы.

С 1975 года Гамсахурдиа - главный редактор сам­из­да­тов­ского литературно-пуб­ли­ци­стического журнала «Зо­ло­тое ру­но» («Ок­рос сац­ми­си»); с 1976 года совместно с М. Кос­та­ва вы­пус­кал журнал «Вест­ник Гру­зии» («Са­карт­ве­лос мо­ам­бе»). Од­но­вре­мен­но ак­тив­но со­труд­ни­чал в московским сам­из­да­тов­ском журналом «Хро­ни­ка те­ку­щих со­бы­тий».

В апреле 1977 года аре­сто­ван вме­сте с Кос­та­ва и ле­том 1978 года осу­ж­дён за ан­ти­со­вет­скую дея­тель­ность на 3 го­да ссыл­ки (от­бы­вал на­ка­за­ние в городе Киз­ляр в Да­ге­ста­не). В 1978 году Гамсахурдиа и Кос­та­ва бы­ли вы­дви­ну­ты Кон­грес­сом США на со­ис­кание Но­бе­лев­ской премии ми­ра. В 1979 году Гамсахурдиа пуб­лич­но рас­ка­ял­ся в со­де­ян­ном и на ос­но­ва­нии лич­но­го про­ше­ния ука­зом ВС Грузинской ССР в ию­не то­го же го­да по­ми­лован. С 1981 года стар­ший на­учный со­труд­ник Института грузинской ли­те­ра­ту­ры АН Грузинской ССР, од­но­вре­мен­но пре­по­да­вал в Тби­лис­ском университете. В 1981 году был вос­ста­нов­лен в СП Гру­зии.

С середины 1980-х годов в ус­ло­ви­ях «пе­ре­строй­ки» Гамсахурдиа во­зоб­но­вил пра­во­за­щит­ную дея­тель­ность, на­чал иг­рать вид­ную роль в грузинском национальном дви­же­нии. В 1987-1988 годы совместно с Кос­та­ва из­да­вал сам­из­да­тов­ское пе­рио­дическое из­да­ние «Ле­то­пись» («Ма­тиа­нэ»). В 1988-1991 годы председатель общества Святого Ильи Пра­ведно­го, ли­дер бло­ка «Круг­лый стол - Сво­бод­ная Гру­зия». В но­ябре 1990 года из­бран председателем ВС Грузинской ССР. В 1991 году ру­ко­во­дил под­го­тов­кой ак­та «О вос­ста­нов­ле­нии го­су­дар­ст­вен­ной не­за­ви­си­мо­сти Гру­зии».

В апреле 1991 года из­бран пре­зи­ден­том Рес­пуб­ли­ки Гру­зия. В августе 1991 года про­воз­гла­сил государственный су­ве­ре­ни­тет Гру­зии. Ме­то­ды ру­ко­во­дства стра­ной, прак­ти­ко­вав­шие­ся Гамсахурдиа и ха­рак­те­ри­зо­вав­шие­ся его по­ли­тическими оп­по­нен­та­ми как ав­то­ри­тар­ные и во­люн­та­ри­ст­ские, вы­зва­ли серь­ёз­ное не­до­воль­ст­во в различных сло­ях грузинского об­ще­ст­ва. 06.01.1992 года он был от­стра­нён от вла­сти Во­енным сове­том Рес­пуб­ли­ки Гру­зия и вы­ехал в Ар­ме­нию, а от­ту­да в Чеч­ню.

24.09.1993 года Гамсахурдиа при­был в город Зу­г­ди­ди (Западная Гру­зия), где сфор­ми­ро­вал «пра­ви­тель­ст­во в из­гна­нии». Воз­вра­ще­ние Гамсахурдиа ожи­ви­ло про­дол­жав­шее­ся с 1992 года воо­руженное со­про­тив­ле­ние его сто­рон­ни­ков («звиа­ди­стов») Государственному со­ве­ту Рес­пуб­ли­ки Гру­зия под руководством Э. Ше­вард­над­зе. Не­смот­ря на пер­во­на­чаль­ные ус­пе­хи «звиа­ди­стов», дви­же­ние по­тер­пе­ло по­ра­же­ние. 06.11.1993 года Зугди­ди был взят грузинскими пра­ви­тель­ст­вен­ны­ми вой­ска­ми. Гамсахурдиа, скрыв­ший­ся в го­рах, не­ко­то­рое вре­мя спус­тя по­гиб при не­вы­яс­нен­ных об­стоя­тель­ст­вах. В феврале 1994 года его прах был за­хо­ро­нен в сто­ли­це Чеч­ни - Гроз­ном. По­сле «ре­во­лю­ции роз» в Гру­зии в январе 2004 года прах Гамсахурдиа был пе­ре­за­хо­ро­нен в Тби­ли­си.

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