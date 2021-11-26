ГАГАУЗЫ
ГАГАУЗЫ (cамоназвание - gagauzlar) - тюркоязычный народ в северо-западном Причерноморье.
Живут в основном в исторической области Буджак на юге Молдавии (автономно-территориальное образование Гагаузия - Гагауз-Ери), а также в прилегающих районах Украины (Одесская и Запорожская области). Численность в Молдавии 147,7 тысяч человек (2004 год, перепись), в том числе в Гагаузии - 128,6 тысяч человек, Украине - 31,9 тысяч человек (2001 год, перепись). Проживают также в Болгарии (Варненский и Добричский округа - 1,4 тысяч человек), Румынии (1,2 тысяч человек), Греции (40 тысяч человек), Турции (14 тысяч человек), России (12,2 тысяч человек - 2002 год, перепись, в том числе компактная группа в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии), Казахстане, Узбекистане; в России и Средней Азии часто называют себя болгарами. Говорят на гагаузском языке; русским владеют свыше 90% Гагауз. Верующие - православные.
Существуют различные гипотезы о происхождении Гагауз. В отечественной тюркологии распространена теория об их происхождении от христианизированных тюркоязычных кочевников южно-русских степей (булгар, печенегов, половцев, огузов, торков); в Турции - от малоазийских тюрок-сельджуков, переселившихся на Балканы в XIII веке под руководством султана Изеддина Кейкавуса и основавших совместно с осевшими здесь ранее тюрками Северного Причерноморья Добруджанское княжество (Узи-Эйя-лет - «Огузская держава») с центром в городе Корбуна (разбито Османами в 1417 году); в Болгарии - от отуреченных болгар, в Греции - от греков. Последние две гипотезы опираются на существование у Гагауз в XIX веке групп «настоящих Гагауз» (хасыл гагаузлар), воспринявших православие от греков и приверженных к византийскому культурному наследию, и «болгарских Гагауз», близких по культуре к болгарам. Вероятнее всего, в этногенезе Гагауз принимали участие все вышеназванные группы. В ходе русско-турецких войн XVIII - середины XIX веков, в которых Гагаузы выступали на стороне России, они переселились в степи Южной Бессарабии, покинутые ногайскими татарами. Во время проведения столыпинской реформы (1906-1917 годы) группа Гагауз переселилась из Бессарабии в Казахстан и Узбекистан. Во 2-й половине XX века сложилась интеллигенция и политическая элита. В 1989 году возникло движение «Гагауз-Халкы», по инициативе которого в 1989 году была провозглашена Гагаузская автономная республика в составе Молдавской ССР, а в 1990 году - Независимая Гагаузская Республика в составе СССР. Конфликт с руководством Республики Молдова, не признавшим обе самопровозглашённые республики, был разрешён в 1994 году принятием Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии - Гагауз-Ери». В июле 2006 года в Комрате прошёл Всемирный конгресс гагаузов.
К началу XX века основными занятиями Гагауз были скотоводство (в основном овцеводство) и земледелие, сочетающее хлебопашество с огородничеством, садоводством и виноградарством. Развиты ткачество из шерсти и шёлка, изготовление ковров. Традиционное жилище - 3-камерный дом (бююк, евь) с завалинкой (приспа) и верандой на деревянных, позднее кирпичных, столбах вдоль фронтальной стены. Комнаты украшали коврами (красные розы в обрамлении из зелёных листьев на чёрном фоне), ткаными половиками, вышитыми полотенцами. Характерны низкие обеденные столики (софра). К дому пристраиваются кухня и другие хозяйственные помещения. Женщины носили туникообразную рубаху и безрукавное платье с широким шерстяным красным поясом и передником, зимой - платье с рукавами, суконную кофту и овчинную безрукавку (жугрантлы минтанка), орнаментированную кожаной аппликацией. Обязательно большое количество украшений, в том числе ожерелья из золотых монет (лифт); число лифтов свидетельствовало о достатке родителей невесты или жениха. Мужская традиционная одежда - рубаха, широкие суконные штаны, широкий красный пояс, летняя суконная шляпа или зимняя меховая шапка (колпак); чабаны носили меховые штаны (мешин), безрукавку-минтанку и короткую куртку, декорированную красной или чёрной строчкой (кюрк). Пища сохраняет элементы кочевой традиции (способы обработки молока, хранения мяса, творога, брынзы в шкуре или в сосудах из тыквы - сусаках; пресные лепёшки-питы выпекались в стоящей во дворе или на кухне печи). Популярные блюда - слоёные пироги с творогом и брынзой (кыырма), фаршированные бараниной со специями желудки (каурма). По праздникам обязательно готовят холодец, во время жертвоприношений (курбан) - пшеничную кашу (булгур). Основной напиток - красное вино. Календарная обрядность связывает Гагауз как с тюркской кочевнической, так и с балканской традицией: так, Волчьи праздники (Джанавар Йортулары), открывающие зимний цикл (середина ноября), объединяют Гагауз с другими тюркоязычными народами; колядование (колядки в основном исполнялись на болгарском языке) и другие обходные обряды на Святки, освящение виноградников в день Святого Трифона [Трифун Гюню Trifun Günü - 1 февраля], обряды с девушками-лазарками в Лазареву субботу, обряд вызывания дождя с Пеперудой (Пипирудой) 1 мая и другие - с болгарами.
Устное творчество
Для свадебных песен характерны типичные для славян мотивы горестного расставания невесты с родным домом; представлены также поминальные, колыбельные и другие песни. Необрядовый фольклор - дастанный эпос, легенды о лушницах, предсказывающих судьбу ребёнка, волшебные сказки, отражающие древний культ волка. Народная музыка объединяет черты, свойственные музыкальной культуре тюрков (преобладание одноголосия), молдаван, южных славян и других соседних народов (жанры, инструменты). Распространены диатонические лады с преобладанием натуральных мажора и минора, ангемитоника, в заключительных каденциях часто используется альтерация. Вокальная музыка разделяется на 2 стиля: «турку» (объединяет песни разных жанров - лирические, эпические, свадебные, сиротские, баллады, плачи) и «маани» (частушки). Инструментальная музыка включает сольные наигрыши, пьесы, танцевальную музыку, исполняемую соло и ансамблем; её характерная черта - сложность и разнообразие ритмов. Популярны танцы «Кадынжа» (в музыкальной записи размер ), «Аар ойун», «Фырли кундак», обрядовые мелодии «Гелин хавасы» (мелодия невесты), «Аламак авасы» (плач), «Пернеля» (пастушеская). Среди инструментов: свирель, кавал, гайда, скрипка, кауш (3-струнный смычковый вроде болгарской гадулки), кобза, различные идиофоны.