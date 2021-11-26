ГАГАУЗЫ

ГАГАУЗЫ (cа­мо­на­зва­ние - gagauzlar) - тюр­коя­зыч­ный на­род в северо-западном При­чер­но­мо­рье.

Жи­вут в основном в ис­то­рической области Буд­жак на юге Мол­да­вии (ав­то­ном­но-тер­ри­то­ри­аль­ное об­ра­зо­ва­ние Га­гау­зия - Га­га­уз-Ери), а так­же в при­ле­гаю­щих рай­онах Ук­раи­ны (Одес­ская и За­по­рож­ская об­лас­ти). Чис­лен­ность в Мол­да­вии 147,7 тысяч человек (2004 год, пе­ре­пись), в том числе в Га­гау­зии - 128,6 тысяч человек, Украи­не - 31,9 тысяч человек (2001 год, пе­ре­пись). Про­жи­ва­ют так­же в Бол­га­рии (Вар­нен­ский и Доб­рич­ский округа - 1,4 тысяч человек), Ру­мы­нии (1,2 тысяч человек), Гре­ции (40 тысяч человек), Тур­ции (14 тысяч человек), Рос­сии (12,2 тысяч человек - 2002 год, пе­ре­пись, в том числе ком­пакт­ная груп­па в Про­хлад­нен­ском районе Ка­бар­ди­но-Бал­ка­рии), Ка­зах­ста­не, Уз­бе­ки­ста­не; в Рос­сии и Средней Азии час­то на­зы­ва­ют се­бя бол­га­ра­ми. Го­во­рят на га­га­уз­ском язы­ке; рус­ским вла­де­ют свыше 90% Гагауз. Ве­рую­щие - пра­во­слав­ные .

Су­ще­ст­ву­ют различ­ные ги­по­те­зы о про­исхо­ж­де­нии Гагауз. В отечественной тюр­ко­ло­гии рас­про­стра­не­на тео­рия об их про­ис­хож­де­нии от хри­стиа­ни­зи­ро­ван­ных тюр­ко­языч­ных ко­чев­ни­ков южно-русских сте­пей (бул­гар, пе­че­не­гов , по­лов­цев , огу­зов, тор­ков); в Тур­ции - от ма­ло­азий­ских тю­рок-сель­джуков, пе­ре­се­лив­ших­ся на Бал­ка­ны в XIII веке под руководством сул­та­на Изед­ди­на Кей­ка­ву­са и ос­но­вав­ших со­вме­ст­но с осев­ши­ми здесь ра­нее тюр­ка­ми Северного При­чер­но­мо­рья До­б­руд­жан­ское княжество (Узи-Эй­я-лет - «Огуз­ская дер­жа­ва») с цен­тром в городе Кор­бу­на (раз­би­то Ос­ма­на­ми в 1417 году); в Бол­га­рии - от оту­ре­чен­ных бол­гар, в Гре­ции - от гре­ков. По­след­ние две ги­по­те­зы опи­ра­ют­ся на су­ще­ст­во­ва­ние у Гагауз в XIX веке групп «на­стоя­щих Гагауз» (ха­сыл га­га­уз­лар), вос­при­няв­ших пра­во­сла­вие от гре­ков и при­вер­жен­ных к ви­зантийскому куль­тур­но­му на­сле­дию, и «бол­гар­ских Гагауз», близ­ких по куль­ту­ре к бол­га­рам. Ве­ро­ят­нее все­го, в эт­но­ге­не­зе Гагауз при­ни­ма­ли уча­стие все вы­ше­на­зван­ные груп­пы. В хо­де русско-турецких войн XVIII - середины XIX веков , в ко­то­рых Гагаузы вы­сту­па­ли на сто­ро­не Рос­сии, они пе­ре­се­ли­лись в сте­пи Южной Бес­са­ра­бии, по­ки­ну­тые но­гай­ски­ми та­та­ра­ми. Во вре­мя про­ве­де­ния сто­лы­пин­ской ре­фор­мы (1906-1917 годы) груп­па Гагауз пе­ре­се­ли­лась из Бес­са­ра­бии в Ка­зах­стан и Уз­бе­ки­стан. Во 2-й половине XX века сло­жи­лась ин­телли­ген­ция и по­ли­тическая эли­та. В 1989 году воз­ник­ло дви­же­ние «Га­га­уз-Хал­кы», по ини­циа­ти­ве ко­то­ро­го в 1989 году бы­ла про­воз­гла­ше­на Га­га­уз­ская автономная рес­пуб­ли­ка в со­ста­ве Молдавской ССР, а в 1990 году - Не­за­ви­си­мая Га­га­уз­ская Рес­пуб­ли­ка в со­ста­ве СССР. Кон­фликт с ру­ко­во­дством Рес­пуб­ли­ки Мол­до­ва, не при­знав­шим обе са­мо­про­воз­гла­шён­ные рес­пуб­ли­ки, был раз­ре­шён в 1994 году при­ня­ти­ем За­ко­на «Об осо­бом пра­во­вом ста­ту­се Га­гау­зии - Га­га­уз-Ери». В ию­ле 2006 года в Ком­ра­те про­шёл Все­мир­ный кон­гресс га­гау­зов.

К началу XX века основными за­ня­тия­ми Гагауз бы­ли ско­то­вод­ст­во (в основном ов­це­вод­ст­во) и зем­ле­де­лие, со­че­таю­щее хле­бо­па­ше­ст­во с ого­род­ни­че­ст­вом, са­до­вод­ст­вом и ви­но­гра­дар­ст­вом. Раз­ви­ты тка­че­ст­во из шер­сти и шёл­ка, из­го­тов­ле­ние ков­ров. Тра­диционное жи­ли­ще - 3-ка­мер­ный дом (бю­юк, евь) с за­ва­лин­кой (при­спа) и ве­ран­дой на де­ревянных, позд­нее кир­пич­ных, стол­бах вдоль фрон­таль­ной сте­ны. Ком­на­ты укра­ша­ли ков­ра­ми (крас­ные ро­зы в об­рам­ле­нии из зе­лё­ных ли­сть­ев на чёр­ном фо­не), тка­ны­ми по­ло­ви­ка­ми, вы­ши­ты­ми по­ло­тен­ца­ми. Ха­рак­тер­ны низ­кие обе­ден­ные сто­ли­ки (соф­ра). К до­му при­страи­ва­ют­ся кух­ня и другие хо­зяйственные по­ме­ще­ния. Жен­щи­ны но­си­ли ту­ни­ко­об­раз­ную ру­ба­ху и без­ру­кав­ное пла­тье с ши­ро­ким шер­стя­ным крас­ным поя­сом и пе­ред­ни­ком, зи­мой - пла­тье с ру­ка­ва­ми, су­кон­ную коф­ту и ов­чин­ную без­ру­кав­ку (жу­грант­лы мин­тан­ка), ор­на­мен­ти­рованную ко­жа­ной ап­пли­ка­ци­ей. Обя­за­тель­но боль­шое ко­ли­че­ст­во ук­ра­ше­ний, в том числе оже­ре­лья из зо­ло­тых мо­нет (лифт); чис­ло лиф­тов сви­де­тель­ст­во­ва­ло о до­стат­ке ро­ди­те­лей не­вес­ты или же­ни­ха. Муж­ская тра­диционная оде­ж­да - ру­ба­ха, ши­ро­кие су­кон­ные шта­ны, ши­ро­кий крас­ный по­яс, лет­няя су­кон­ная шля­па или зим­няя ме­хо­вая шап­ка (кол­пак); ча­ба­ны но­си­ли ме­хо­вые шта­ны (ме­шин), без­ру­кав­ку-мин­тан­ку и ко­рот­кую курт­ку, де­ко­ри­рованную крас­ной или чёр­ной строч­кой (кюрк). Пи­ща со­хра­ня­ет эле­мен­ты ко­че­вой тра­ди­ции (спо­со­бы об­ра­бот­ки мо­ло­ка, хра­не­ния мя­са, тво­ро­га, брын­зы в шку­ре или в со­су­дах из ты­к­вы - су­са­ках; пре­сные ле­пёш­ки-пи­ты вы­пе­ка­лись в стоя­щей во дво­ре или на кух­не пе­чи). По­пу­ляр­ные блю­да - слоё­ные пи­ро­ги с тво­ро­гом и брын­зой (кыыр­ма), фар­ши­рованные ба­ра­ни­ной со спе­ция­ми же­луд­ки (ка­ур­ма). По празд­ни­кам обя­за­тель­но го­то­вят хо­ло­дец, во вре­мя жерт­во­при­но­ше­ний (кур­бан) - пше­нич­ную ка­шу (бул­гур). Основной на­пи­ток - крас­ное ви­но. Ка­лен­дар­ная об­ряд­ность свя­зы­вает Гагауз как с тюркской ко­чев­ни­че­ской, так и с бал­кан­ской тра­ди­ци­ей: так, Вол­чьи празд­ни­ки (Джа­на­вар Йор­ту­ла­ры), от­кры­ваю­щие зим­ний цикл (се­ре­ди­на но­яб­ря), объ­е­ди­ня­ют Гагауз с другими тюр­коя­зыч­ными на­ро­да­ми; ко­ля­до­ва­ние (ко­ляд­ки в основном ис­пол­ня­лись на болгарском языке) и другие об­ход­ные об­ря­ды на Свят­ки, ос­вя­ще­ние ви­но­град­ни­ков в день Святого Три­фо­на [Три­фун Гю­ню Trifun Günü - 1 февраля], об­ря­ды с де­вуш­ка­ми-ла­зар­ка­ми в Ла­заре­ву суб­бо­ту, об­ряд вы­зы­ва­ния до­ж­дя с Пеперудой (Пи­пи­ру­дой) 1 мая и другие - с бол­га­ра­ми.

Уст­ное твор­че­ст­во

Для сва­деб­ных пе­сен ха­рак­тер­ны ти­пич­ные для сла­вян мо­ти­вы го­ре­ст­но­го рас­ста­ва­ния не­вес­ты с род­ным до­мом; пред­став­ле­ны так­же по­ми­наль­ные, ко­лы­бель­ные и другие пес­ни. Не­об­ря­до­вый фольк­лор - дас­тан­ный эпос, ле­ген­ды о луш­ни­цах, пред­ска­зы­ваю­щих судь­бу ре­бён­ка, вол­шеб­ные сказ­ки, от­ра­жаю­щие древ­ний культ вол­ка. Народная му­зы­ка объ­е­ди­ня­ет чер­ты, свой­ст­вен­ные музыкальной куль­ту­ре тюр­ков (пре­об­ла­да­ние од­но­го­ло­сия), мол­да­ван, южных сла­вян и других со­сед­них на­ро­дов (жан­ры, ин­ст­ру­мен­ты). Рас­про­стра­не­ны диа­то­нические ла­ды с пре­об­ла­да­ни­ем на­ту­раль­ных ма­жо­ра и ми­но­ра, ан­ге­ми­то­ни­ка, в за­клю­чительных ка­ден­ци­ях час­то ис­поль­зу­ет­ся аль­те­ра­ция. Во­каль­ная му­зы­ка раз­де­ля­ет­ся на 2 сти­ля: «тур­ку» (объ­е­ди­ня­ет пес­ни раз­ных жан­ров - ли­рические, эпические, сва­деб­ные, си­рот­ские, бал­ла­ды, пла­чи) и «маа­ни» (час­туш­ки). Ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка вклю­ча­ет соль­ные наи­гры­ши, пье­сы, тан­це­валь­ную му­зы­ку, ис­пол­няе­мую со­ло и ан­самб­лем; её ха­рак­тер­ная чер­та - слож­ность и раз­нооб­ра­зие рит­мов. По­пу­ляр­ны тан­цы «Ка­дын­жа» (в музыкальной за­пи­си раз­мер ), «Аар ой­ун», «Фыр­ли кун­дак», об­ря­до­вые ме­ло­дии «Ге­лин ха­ва­сы» (ме­ло­дия не­вес­ты), «Ала­мак ава­сы» (плач), «Пер­не­ля» (пас­ту­ше­ская). Сре­ди ин­ст­ру­мен­тов: сви­рель, ка­вал, гай­да, скрип­ка, ка­уш (3-струн­ный смыч­ко­вый вро­де болгарской га­дул­ки), коб­за, различные идио­фо­ны .

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