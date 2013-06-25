Беловежские соглашения Беловежские соглашения о ликвидации СССР и создании Содружества независимых государств. На чтение: 4 минуты

Члены Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в своем программном «Постановлении № 1» от 18 августа 1991 года заявили, что Комитет был создан «в целях преодоления межнациональной конфронтации, анархии, которые угрожают суверенитету, территориальной целостности нашего Отечества», а также - «исходя из результатов всенародного референдума о сохранении СССР».

Реакция республик на происходящее в Москве в общих чертах свелась к трем вариантам.

Литва, Латвия, Эстония, Молдавия - объявили ГКЧП вне закона и призвали жителей к бессрочной забастовке.

Белоруссия, Украина, Армения, Казахстан, Киргизия и вся Средняя Азия - заявили, что «нужно время, чтобы разобраться во всем», в течение трех дней проводили закрытые совещания и призывали к «спокойствию и консолидации общества». Диапазон личной инициативы руководителей республик колебался от заболевшего в отпуске премьера Белоруссии до Президента Казахстана, который требовал немедленного созыва союзного Съезда. Откровеннее всех высказался премьер Армении: «Кто бы ни победил в Москве - главное, как он будет относиться к проблеме Нагорного Карабаха».

Азербайджан, Грузия, а также автономии Абхазия, Гагаузия и Приднестровье - признали ГКЧП и одобрили его действия.

Члены ГКЧП затеяли переворот, чтобы не допустить принятия нового Союзного договора. Они проиграли: к власти не только вернулось прежнее руководство, но и процесс распада страны ускорился. 24 августа независимость провозгласила Украина, 25-го - Белоруссия, 27-го - Молдавия, 30-го - Азербайджан, 31-го Киргизия и Узбекистан. В этих условиях М.С. Горбачев стал принимать срочные меры. Сразу после прилета в Москву он собрал представителей девяти республик: было решено незамедлительно подписать «огаревский» договор, «с необходимыми доработкам продиктованными новой ситуацией». Однако уже через четыре месяца Б.Н. Ельцин поставил свою подпись под «беловежскими соглашениями» и единое государство исчезло с карты мира.

Б.Н. ЕЛЬЦИН НА ПЯТОМ СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

Переворот сорвал подписание союзного договора, но не смог уничтожить стремление республик построить новый союз - свободное содружество суверенных государств с единым экономическим пространством, едиными вооруженными силами, при строгих гарантиях обеспечения прав человека на территории всей страны.

Из выступления Б.Н. Ельцина на пятом съезде народных депутатов СССР 3 сентября 1991 года. Известия 1991. 4 сентября

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Е.Т. ГАЙДАРА

22 августа наступил период огромной растерянности. Рухнул мир не только для наших политических противников. До 19 августа обкомы, райкомы КПСС управляли хотя бы на селе. Люди, которые работали на местах, привыкли получать по селектору указания, приходить в привычные министерские кабинеты. Теперь структуры власти центра прекратили свое существование. Я вспоминаю гулкие коридоры, молчащие телефоны, разбегающихся сотрудников. Весьма символичной для меня была врезавшаяся в память картинка, когда я приехал на Старую площадь и зашел в подъезд, где находились кабинеты членов Политбюро ЦК КПСС - там милиционеры разложили прямо на газетке селедку и хлеб.

В августе 91-го. СПб., 1993

ХРОНИКА РАСПАДА

2-5 сентября . Пятый внеочередной съезд народных депутатов СССР самораспустился. На переходный период был создан Госсовет из Президента СССР и высших должностных лиц республик.

1-18 октября . Руководители 8 республик обсудили и подписали Договор об экономическом сообществе суверенных государств, разработанный Г.А. Яавлинским.

8 ноября . Вернувшийся из Москвы Председатель Верховного Совета Украинской ССР Л. Кравчук провел пресс-конференцию, сообщив, что самое главное - это референдум о независимости Украины, создание национальной армии, собственной валюты и самостоятельные внешние отношения. «Моя позиция - прекращать разговоры о ново-огаревском процессе. И выяснить, наконец, что такое Союз? И каково положение самого Горбачева?»

14 ноября . Заседание Госсовета.

ОБ ИТОГАХ ЗАСЕДАНИЯ ГОССОВЕТА

Семь республик высказались за создание нового политического союза. Это своего рода сенсация. Рассматривалась три варианта статуса будущего Союза. Это - просто союз суверенных государств, не имеющий своего государственного образования. Или союз с централизованной государственной властью – федеративный, конфедеративный. И третий вариант - союз, выполняющий некоторые государственные функции, но без статуса государства и без названия. Сошлись на том, что будет конфедеративное государство.

Позиция России. Борис Ельцин : Трудно сказать, какое число государств войдет в Союз, но у меня твердое убеждение, что Союз будет

Беларусь. Станислав Шушкевич : По моему убеждению, вероятность нового союза существенно возросла. Я думаю, союз будет.

Кыргызстан Аскар Акаев : Присоединяюсь к коллегам. Я полон уверенности

Итак достигнута договоренность в главном: будет государство, субъект международного права. Однако у будущего ССГ не будет своей конституции. Будет свой парламент, а также правительство, туда войдут министры союзных ведомств, которые сохраняются по условиям договора, и сое высшее должностное лицо – Президент.

… Говорят, что кто-то при обсуждении названия будущего Союза заметил: что-то не очень хорошо звучит «ССГ». «Ничего, привыкнем», - улыбнулся Б. Ельцин.

Известия. 1991. 15 ноября

ХРОНИКА РАСПАДА (ОКОНЧАНИЕ)

1 декабря . На Украине состоялся референдум. 90,3% населения высказалось за независимость Украины. Президентом страны избран Л. Кравчук.

2 декабря . Президент России признал независимость Украины.

8 декабря . Недалеко от Минска, в Беловежской пуще, было подписано соглашение России, Украины и Белоруссии о роспуске СССР и создании Содружества независимых государств (СНГ).

21 декабря . Принята Алма-атинская декларация о присоединении к СНГ еще восьми республик. Таким образом, если не считать прибалтийские государства, из бывших республик СССР в СНГ не вошла только Грузия. В документе утверждалось, что Содружество «не является ни государством, ни надгосударственным образованием» и с его появлением «СССР прекращает свое существование».

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РСФСР, УКРАИНЫ

Отмечая, что переговоры о подготовке нового союзного договора зашли в тупик, объективный процесс выхода республик из состава Союза ССР стал реальным фактом;

Констатируя, что недальновидная политика центра привела к развалу производства, катастрофическому понижению жизненного уровня практически всех слоев общества;

Принимая во внимание возрастание напряженности во многих регионах, что привело к межнациональным конфликтам с человеческими жертвами;

Осознавая ответственность перед своими народами и мировым сообществом, заявляем об образовании Содружества Независимых Государств.

Содружество является открытым для присоединения всех государств-членов Союза ССР, а также для иных государств.

Российская газета. 1991. 10 декабря.

КАК ЭТО БЫЛО

С. Шушкевич, Председатель Верховного Совета Белоруссии

- Существовал договор-заготовка, разработанный еще в феврале славянской «тройкой» вместе с Казахстаном. 7 декабря прилетел в Минск Ельцин, за этим столом мы проводили деловую игру: как заинтересовать Украину. Я уехал в аэропорт встречать Кравчука уже с коммюнике, он сразу согласился, хотя, откровенно, я не надеялся. Тогда и решили, что надо идти дальше. Что и случилось в беловежской пуще.

Мы готовы были выехать встречать Назарбаева. Когда он сел в Москве, была связь. Он изъявил желание сразу же приехать. Но потом сослался на долгую заправку самолета, потом, что поздно…

Комсомольская правда 1992. 9 января

Л. Кравчук, Президент Украины

- Ельцин привез с собой горбачевский текст о создании Союза. Горбачев делал нам следующие предложения: Украина вправе внести любое изменение, даже составить новую редакцию при единственном условии – она должна предварительно подписать этот договор. Сам Ельцин сказал, что подпишет только после меня. Таким образом, судьба договора целиком зависела от Украины. Я ответил: «Нет». Сразу встал вопрос о подготовке нового документа. Специалисты работали над ним всю ночь. Я подписал документ быстро, без каких-либо обсуждений и согласований. Оказывается можно все решать оперативно, если на дороге нет «бревна», которое называется центром.

Рабочая газета. Киев. 1991. 13 декабря

М.С. Горбачев, Президент СССР

- Я не знаю, почему за спиной Президента решили проигнорировать Союзный договор… Думаю, что из тупика переговоров с Украиной можно было найти выход, например ассоциированное членство. «Украинский момент» был использован руководителями России.

Вопрос . Накануне подписания соглашения Вы знали о нем?

- Предвидел. Сказал Борису Николаевичу: «Моя задача, чтобы ты подписал договор первым», тогда и украинский вопрос можно решить. Он сказал: «Нет». Мне позвонил Шушкевич 8-го числа и сказал, что они уже позвонили Бушу [президенту США], что соглашение подписано. Это позор…Стыдобища… Ставить Президента в известность только потом…

Комсомольская правда 1991. 13 декабря

СЛОВАМИ ПОЭТА

Евгений Евтушенко

ПРОЩАНИЕ С KPACHЫМ ФЛАГОМ

Прощай, наш красный флаг. С Кремля ты сполз не так, как поднимался ты - пробито, гордо, ловко, под наше так-растак на тлеющий рейхстаг, хотя шла и тогда вокруг древка мухлевка. Прощай, наш красный флаг. Ты был нам брат и враг. Ты был дружком в окопе, надеждой всей Европе, но красной ширмой ты загородил ГУЛАГ и стольких бедолаг в тюремной драной робе. Прощай, наш красный флаг. Ты отдохни, приляг. А мы помянем всех, кто из могил не встанут. Обманутых ты вел на бойню, на помол, Но и тебя помянут - ты был и сам обманут. Прощай, наш красный флаг. Ты не принес нам благ. Ты - с кровью, и тебя - мы с кровью отдираем. Вот почему сейчас. не выдрать слез из глаз, так зверски по зрачкам хлестнул ты алым краем. Прощай, наш красный флаг. К свободе первый шаг мы сделали в сердцах по собственному флагу и по самим себе озлобленным в борьбе. Не растоптать бы вновь очкарика Живагу. Прощай, наш красный флаг. Сам разожми кулак, тебя зажавший вновь, грозя братоубийством, когда в древко твое вцепляется жулье или голодный люд, запутанный витийством. Прощай, наш красный флаг. Ты умываешь в сны, оставшись полосой, в российском триколоре. В руках у белизны, а с ней - голубизны, быть может, красный цвет, отмоется от крови. Прощай, наш красный флаг. Смотри, наш триколор, Чтоб шулера знамен тобой не мухленули! Неужто и тебе - такой же приговор - чужие и свои шелк выжравшие пули? Прощай, наш красный флаг. С наивных детских лет играли в красных мы и белых больно били. Мы родились в стране, которой больше нет, Но в Атлантиде той, Мы были, мы любили. Лежит наш красный флаг, в Измайлово в растяг. За доллары его толкают наудачу. Я Зимнего не брал. Не штурмовал рейхстаг. Я - не из коммуняк, Но глажу флаг и плачу.

Обложка: Президент Украины Леонид Кравчук (слева), Председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич (в центре) и Президент России Борис Ельцин (2 справа) после подписания Соглашения о создании Содружества Независимых Государств в Беловежской пуще. Беларусь. Автор Юрий Иванов.

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