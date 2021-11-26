Армения

(Республика Армения). Родина армян — Армянское нагорье, находится между Малой Азией, Иранским плато и Междуречьем. 14917|Армения в древности С древнейших времен на территории Армянского нагорья существовали два государства — Великая А. и Малая А. В состав Великой А. входили 15 наангов (областей). Территория нынешней Республики А. занимает примерно 30 тыс. кв. км и вмещает в себя лишь несколько наангов исторической А. Следы обитания человека здесь имеются с периода раннего палеолита. Найдены древнейшие орудия труда, возраст которых превышает 800 тыс. лет (гора Артин, Арзни и т. д.). Армянское нагорье является одним из древнейших очагов земледелия и скотоводства, металлообработки, древнейших цивилизаций, храмовых сооружений. Армяне — индоевропейский народ. После отделения от индоевропей­ской общности начался процесс этногенеза армянского народа, который завершился в конце II тысячелетия до н. э. (см. Армения Древняя). Первые исторические сведения об Армянском нагорье относятся к III тысячелетию до н. э. Шумерские надписи упоминают раннее государственное образование Аратта, в последующем известное как Арарат, Арман(и), Арми, Ур(у)ме, Урарту. В некоторых месопотамских источниках III тысячелетия до н. э. та же страна в аккадской части именуется Субур, в шумерской — Хайа (Haya) — это название идентично более позднему самоназванию армянского народа. Об экономическом и политическом развитии в Армянском нагорье свидетельствуют клинописные источники XX—XVIII вв. до н. э., согласно которым около 40 добывающих и торговых центров Армянского на­горья принимали активное участие в торговле металлами и драгоценными камнями Древней Передней Азии, чья главная магистраль — Канеш-Ашур — проходила через юго-западные районы Армянского нагорья. Районы между севером Армянского Тавра и востоком Евфрата в хеттских источниках XV—XIII вв. до н. э. упоминаются как царство Хайаса. В конце XII в. до н. э. в Араратской долине, которая в значительной части была населена армянами, утвердилась династия Айказунов. Местный правитель патриарх Арам в ассирийских надписях 860—840-х до н. э. упоминается под именем «Араму Урартского». В конце IX в. до н. э. на юге Армянского нагорья постепенно усиливается Ванское царство (Биайни) со столицей Тушпа (впо­следствии — Ван), которое в ассирийских записях и Библии называется Арарат (Урарту). Правителям Вана удалось в первой половине VIII в. до н. э. (особенно при царях Менуа и Аргишти I) сделать свое государство самым могущественным в Передней Азии. В 782 до н. э. на холме Арин-берд царем Аргишти I (876—864) была основана крепость Эребуни — нынешний Ереван. После падения Ванского царства, в начале VI в. до н. э. династия Айказунов восстановила свою власть: до 201 до н. э. в А. правит ее ветвь Ервандидов. В 521—331 до н. э. А. стала сатрапией государства Ахеменидов. После битвы при Гавгамелах (331 до н. э.) начался эллинистический период развития А. Одним из наиболее ярких проявлений эллинистической культуры стал построенный в 76 н. э. и существующий поныне храм Гарни. Другим проявлением эллинизма выступала политеистическая религия: во главе пантеона стояла верховная троица. Ее составляли вседержитель бог-отец Арамазд, всеблагая мать-богиня Ана(х)ит и бог-герой Ва(х)агн. Кроме них почитались бог солнца Михр, покровительница домашнего очага Нанэ, бог знаний Тир, небесного света и красоты Астхик, гостеприимства Ванатур и др. Малая А. располагалась западнее Великой А., отделяясь от нее Зап. Евфратом, и, согласно греческому летописцу Страбону (I в. до н. э.), включала в себя прибрежные районы Черного моря с городами Трапезунд и Фарнакия. Малая А. как самостоятельная административно-политическая единица существовала в IV в. до н. э. — IV в. н. э. В III в. до н. э. Селевкидам удается отделить от Великой А., а затем завоевать царства Цопк и Коммагене, а в 201 до н. э. завоевать и Великую А. В 189 до н. э. армяне восстанавливают независимость, основывается царство во главе с царем Арташесом. Династия Арташесидов (Арташесян) достигла пика своего могущества при Тигране II Великом (95—55 до н. э.), чья власть распространилась на Атрпатакан, Мидию, Сев. Месопотамию, государство Селевкидов, Финикию, Палестину и Киликию (в 66 до н. э. эти земли пришлось уступить Риму). Мощь государства Арташесидов не спадает и в период правления Артавазда II (55—34) и Арташеса II (30—20). После падения династии Арташесидов Великая А. сохраняет статус царства, на престол которого Рим и Парфия старались возвести своих ставленников. Временная нестабильность заканчивается в 66 н. э., когда на престоле утвердилась династия армянских Аршакидов (Аршакуни). При Аршакидах произошло одно из значительнейших событий в армянской истории: христианство было признано государ­ственной религией. Христианство проникло в А. еще в I в. благодаря проповеднической дея­тельности первых апостолов Фаддея и Варфоломея, и поэтому армянская церковь официально носит название «Армянская Апостольская Святая Церковь». В 301 первой в мире А. приняла христианство в качестве государственной религии. В IV в. Аршакиды ведут борьбу за укрепление центральной власти государства и против притязаний сасанидского Ирана, в частности, в период правления Аршака II (350—368) и Папа (370—374). В 387 А. была разделена между Римом и Ираном, а два года спустя в римской части ликвидируется Западно-Армянское царство. В Вост. А. царство Аршакидов просуществовало до 428. С древнейших времен А. известна богатой культурой. После создания армянской письменности в 405 бурно развивалась историография. В V в. Агафангелий написал о принятии христианства в А., Павстос Бузанд — историю IV в., Егише поведал о восстаниях 450—451, а Лазарь Парпеци — о восстаниях 481—484 против Ирана. Великий мыслитель V в. Мовсес Хоренаци написал «Историю Армении» с древнейших времен до половины V в. По Нварсакскому договору Сасаниды признали фактическую независимость А. Малая А. слилась с общей системой византийского императорского правления, а Внутренняя А. и гавары (уезды), формально находясь в составе империи, во внутренних вопросах пользовались самостоятельностью. Стоявшие во главе них арманские нахарары (князья) являлись по существу федератами (союзниками на договорных началах) империи: их не контролировали византийские чиновники, но они были обязаны выполнять военные повинности в отношении империи. При императоре Юстиниане II (527—565) Зап. А. подверглась административному переустройству: она была разделена на четыре провинции — I, II, III, IV А., что нанесло сокрушительный удар по нахарар­скому строю и содействовало оттоку жизненных сил страны. Армянские вооруженные силы постоянно выводились из страны и использовались в Сев. Африке, Италии и других местах, где империя вела войны. Вспыхнувшее в 571 восстание армян против персидского владычества через год привело к 20-летней персидско-византийской войне, вследствие которой в 591 произошел новый раздел А.: большая часть ее (до р. Азат и территорий между оз. Севан и р. Раздан) отошла к Византии. В VII в. в Передней Азии появилась новая сила — арабский халифат, войска которого в 640 предприняли первый поход на А. В ходе арабских завоеваний и арабо-византийских войн (2-я половина VII в.) основные части Великой А. — Айрарат, Сюник, Арцах, Васпуракан, Мокк, Туруберан, Тайк, некоторые части Гугарка, Алдзника, Корчайка — вновь объединились под властью армян, князья которых избирались нахарарами и только затем утверждались императором или халифом. Армянский князь как верховный властитель страны был наделен широкими полномочиями во внутренней и внешней политике. В 701 арабам удалось окончательно завоевать большую часть А. и включить ее в востиканство (провинцию) Арминия, куда вошли также Грузия и Албания. Против арабского владычества армяне подняли несколько восстаний (703, 748—750, 762, 774—775, 850—855), благодаря чему в 885 Ашоту I Багратуни (Багратиду) (885—890) удалось восстановить Армянское царство. Окончательная победа над арабами была достигнута Ашотом II (914—928). Вершины своего могущества царство Багратидов достигло во второй половине X — начале XI в. При Ашоте III (953—977) столицей царства стал город Ани. Гагик I (990—1020) по­строил в Ани кафедральный собор (1001). Багратидская А. охватывала преобладающую часть Великой А. (Васпураканское царство, Таронское княжество, Арцахское княжество, Карское, Ванандское и Сюникское царства, Тайкское куропалатство, властители которых признавали верховную власть Багратуни). Недальновидная политика Византийской империи на востоке привела к потере независимости Анийского царства (1045) и переселению многих царских и нахарарских родов на принадлежащие империи территории. А. оказалась бессильной перед начавшимися нашествиями турок-сельджуков, в результате чего во второй половине XI в. не только А., но и почти вся Малая Азия оказались под их господством. На территории Зап. А. возникли различные сельджукские эмираты. В некоторых местах продолжали существовать армянские княжества — в Сасуне, Васпуракане, Сюнике, Арцахе и др. Обосновавшиеся на протяжении веков в Киликии армяне в 1080 основали княжество во главе с династией Рубинян, которое в январе 1198 провозглашается царством и просуществовало до 1375. В XII—XIII вв. усилиями грузинских Багратидов и армянских вооруженных формирований удалось освободить северный и центральный регионы А., которые вошли в состав княжества Закарянов. В 1220—1230-х нашествие монголов нанесло сокрушительный удар по армянскому нахарарскому сословию, принесло бедствия А. Не раз армянские князья поднимали восстания против монгольского ига. С XIV в. на территории А. обосновались кочевые туркменские племена — ак-коюнлу и кара-коюнлу. В конце XIV в. начались опустошительные походы Тимура. В 1441, после восстановления католикосского престола в Эчмиадзине, Вост. А. стала центром национальной консолидации и армянского национально-освободительного движения. После утери армянской государственности национальный духовный центр взял на себя некоторые государственные функции в области внешних сношений, во взаимоотношениях с захватившими А. государствами, являлся единственным учреждением, связывавшим армянский народ и его рассеянные по всему миру части. Новых успехов достигла армянская культура. В области раннесредневековой философии известны Езник Кохбаци и Давид Анахт (Непобедимый). Известнейшим энциклопедистом и географом был Анания Ширакаци (VII в.). В Средние века была развита двухступенчатая система образования. В начальной школе обучение продолжалось 3—4 года, а в высшей школе — вардапетаранах (университетах) — 7—8 лет. Наиболее известными были университеты Санаина и Ахпата (X—XI вв.), Ани (XI—XIII вв.), Гладзора (XIII—XIV вв.), Татева (XIV—XV вв.). Начиная с Х в. в армянской литературе развивается светская тематика. Ее зачинателем был Григор Нарекаци. Вершина его творчества — поэма «Книга скорбных песнопений» — ныне переведена на множество языков мира. Еще в VIII в. католикос Овнан Одзнеци обобщил созданные Армянской церковью законы и собрал их в «Армянском судебнике». В XII в. впервые в А. Мхитар Гош собрал уникальный историко-юридический памятник — «Судебник», кодекс законов. На основе этого кодекса Смбат Спарапет создал «Судебник» Киликийской А. Значительное развитие получили естественные науки — математика, химия, астрономия, география. Особенно следует отметить медицин­ские труды Мхитара Гераци (XIII в.). Явлением в этой области были и труды выдающегося врачевателя Амирдовлата Амасиаци (XV в.). Архитектурные шедевры этого периода — церкви, крепости, хачкары (камни-кресты) — были созданы в Ани, Ахтамаре и других местах. Развивалась миниатюрная, и особенно фресковая живопись, связанная с украшением зданий, главным образом храмов. Армянские мастера использовали краски, которые веками не теряют яркости (вордан кармир). В IX—XIV вв. развивается театральное искусство. Подъем переживает и прикладное искусство. Особенно выделяется ковроткачество. Между империями С начала XVI в. А. превратилась в арену длительных и кровопролитных войн между сефевидским Ираном и Османской империей. А. подверглась большим разрушениям, угонялось в плен население, началась массовая ассимиляция и исламизация армян. По Амасийскому договору 1555 Зап. А. отошла к Турции, Вост. А. — к Ирану. После установления осман­ского господства по политическим и экономическим соображениям представители разных сословий армян­ского общества стали перебираться в Константинополь, где в 1461 была основана Армянская патриархия. В 1639 А. была разделена между Ираном и Турцией во второй раз. Граница проходила по р. Ахурян и Аракс, через Армянский Пар, горы Васпуракана и хребет Загроса. На территории Зап. А. были созданы административные единицы — эялеты (вилайеты) Эрзрум, Карс, Ван, Ахалцих, Диарбекир и Себастия. Вост. А. разделилась на ханства (Ереванское, Нахичеванское, Карабахское, Гандзакское, Макинское). В разных местах сохранился ряд полунезависимых армянских княжеств и общин. Несмотря на продолжительные войны, насильственную эмиграцию и исламизацию, заселение страны курдами и тюркскими этническими группами, большинство населения А. вплоть до начала XX в. составляли армяне. В 1512 в Венеции усилиями Акопа Мегапарта начинается армянское книгопечатание. Позже армянские типографии были основаны в Амстердаме, Риме, Константинополе, Львове, Новой Джуге, Мадрасе, Эчмиадзине и других местах. В XVIII в. творил певец и поэт Саят-Нова. В 1794 в Мадрасе (Индия) выходит в свет первый армянский журнал «Аздарар». В музыке Амбарцум Лимонджян (XVIII в.) создал новые армянские ноты (хазы), при помощи которых записывались средневековые церковные песнопения. В конце XIX — начале ХХ в. произведения М. Екмаляна, Комитаса, Кара-Мурзы, А. Спендиаряна, А. Тиграняна и др. обогатили мировое музыкальное искусство. В область арменоведения большой вклад внесла конгрегация мхитаристов, основанная на о-ве Св. Лазаря в Венеции (1717). Подъем влияния России при Петре I, его внимание к восточной политике, сравнительная географическая близость России к А. содействовали возникновению идеи обеспечения для армянского национально-освободительного движения военно-политического союза с Россией и ее покровительства. Эту цель преследовали переговоры деятелей армянских освободительных кругов Исраэла Ори и Есаи Хасан-Джалаляна с русским двором (первая четверть XVIII в.). Персидский поход Петра I должен был привести к восстановлению армянской государственности или хотя бы к созданию объединенного христианского армяно-грузинского государства. В 1720-е османская Турция вновь попыталась захватить А., все Закавказье и Атрпатакан. Хотя Россия по Константинопольскому договору от 12 июня 1724 признала владычество Турции в отношении Вост. А., армяне Еревана и в особенности Арцаха и Сюника, обретшие фактическую независимость, оказали вооруженное сопротивление турецким армиям. С их помощью персидский Надир-шах сумел очистить Вост. А. от турецких войск и за эту услугу признал права армянских меликов Арцаха на самоуправление. При Екатерине II вновь армянские национально-общественные круги представили разные программы освобождения А. с помощью России. В 1801 вместе с Вост. Грузией к России был присоединен ряд северных и северо-восточных регионов А., после чего политика российского правительства в вопросе А. радикально изменилась: царский двор отказался от идеи восстановления армянской государственности, ставя задачу расширения пределов империи до р. Ахурян-Аракс. В ходе Русско-иранской войны 1804—1813 Россия заняла новые территории А.: Восточный Ширак (Шорагял, 1805), Карабахское ханство (1805, вместе с Зангезуром и Капаном), Мегри. Два похода на Ереван русских войск (1804 и 1808) не увенчались успехом. Тем не менее, несмотря на содействие Англии и Франции, Иран потерпел поражение и признал по Гюлистанскому мирному договору (1813) переход значительной части Вост. А. к России. После новой Русско-иранской войны 1826—1828 по Туркманчайскому договору (1828) Ереванское и Нахичеванское ханства также отошли к России, чем завершилось присоединение к Россий­ской империи основной части Вост. А. При заключении договора русская сторона не вняла уговорам армян присоединить к России также хан­ство Маку, которое занимало важное военно-стратегическое положение на стыке османской Турции и Ирана. По царскому рескрипту 1828 из Ереванского, Нахичеванского ханств и Ордубадского округа была создана новая административная единица — Армянская обл., что было временной уступкой освободительным чаяниям армянского народа. До этого, после занятия Еревана русскими войсками (1 октября 1827), деятели армянского освободительного движения представили русскому правительству программу, согласно которой отошедшие к России армянские земли должны были объединиться в Армянское царство во главе с русским царем, который становился и армянским царем. Эта программа была проигнорирована, а созданная в порядке уступки Армянская обл. просуществовала до 1840. В 1849 была образована Ереванская губерния. Она включала часть Вост. А. (северный отрезок был включен в Тифлисскую, а восточная и юго-восточная части — в Елизаветпольскую губ.). После присоединения Вост. А. к России армянская культурная жизнь тесно связывается с Россией. Армянская литература во второй половине XIX — начале ХХ в. переживала подъем. В этот период творили М. Налбандян, Р. Патканян, Мурацан, Раффи, О. Туманян, А. Исаакян, В. Терян, Г. Сундукян, А. Ширванзаде и др. В западноармянской литературе известны П. Дурян, Д. Варужан, А. Паронян, Г. Зограб, М. Мецаренц и др. Театральное искусство достигло новых высот во 2-й половине XIX в. (Константинополь, Тифлис). Армянская живопись XIX в. связана с именами художников Овнатанянов, всемирно известного мариниста Ованеса (Ивана) Айвазовского, Г. Башинджагяна, П. Терлемезяна, В. Суренянца и др. В 1-й половине XIX в. великий армянский просветитель Хачатур Абовян стал основоположником новой армянской литературы и современного языка. Положение в Зап. А. резко изменилось в XIX в. Мощное национально-освободительное движение балканских народов против османской деспотии, русско-турецкие войны XIX в., пробуждение национального самосознания и стремление покончить с тяжким османским господством, с одной стороны, противодействие всему этому турецкого правительства — с другой, ухудшили положение западных армян. По Адрианопольскому мирному договору, завершившему Русско-турецкую войну 1828—1829 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.), гавары (уезды) Ахалциха и Ахалкалак перешли под владычество России. Занятые в ходе войны русскими войсками территории Зап. А. были возвращены Турции. Опасаясь мести турецких властей за помощь русской армии, около 90 тыс. армян переселились в Ахалцих, Ахалкалаки и Вост. А. Вследствие этого в Зап. А. начался экономический упадок. Демографическая обстановка там изменилась в пользу мусульманских этнических элементов. Важным событием в жизни западных армян явилось создание Национальной конституции (1860), которая была призвана упорядочить общественную жизнь, улучшить постановку школьного образования, упрочить положение Церкви и т. д. В 1862 произошло восстание армян в Зейтуне на территории Османской империи. Русско-турецкая война 1877—1878, предварительный Сан-Стефанский мирный договор и Берлинский трактат (1878) создали новую обстановку в Зап. А. Ст. 16 Сан-Стефанского договора и ст. 61 Берлинского трактата сделали армянский вопрос международной проблемой. Используя политические противоречия между великими европейскими державами, султан Абдул Гамид II сорвал проведение реформ в Зап. А. под предлогом намерения осуществить реформы во всей стране. Развернулась антиармянская кампания, вынашивались планы депортации и уничтожения армян в Османской империи. Одним из первых шагов в этом направлении явилось создание иррегулярных курдских конных отрядов гамидие (1891); затем начались по­громы 1894—1896, жертвами которых стали свыше 300 тыс. западных армян. В ответ на насилие султанского правительства в отношении западных армян началось движение фидаи (гайдуков) — своеобразная форма национально-освободительной борьбы в Зап. А. С 90-х XIX в. национально-освободительной борьбой западных армян руководили новосозданные национальные партии — Арменакан (1885), Гнчак (1887), Дашнакцутюн (1890). Однако несогласованность действий, внутрипартийная и межпартийная борьба, принимавшая временами бурный характер, проживание западных армян вперемешку с мусульманами, численность которых увеличивалась за счет выдворенных из Европы мухаджиров и переселившихся с Кавказа черкесов, во многом затрудняли эту борьбу. Начало ХХ в. Младотурецкая революция 1908, осуществленная под лозунгами «Свобода, равенство и братство», успеху которой во многом содействовали армянские политические партии, казалось бы, должна была в корне изменить положение подвластных народов, но погромы 1909 в Киликии, в частности в Адане, жертвами которых стали 30 тыс. армян, показали, что младотурки в этом вопросе являются продолжателями курса султана Абдула Гамида II. Ход Балканских войн 1912—1913 и создавшееся для армян тяжелое положение вынудили католикоса всех армян Геворга V обратиться к правительству России и вновь поставить вопрос об осуществлении реформ в Зап. А. Представленная русским правительством программа реформ стала предметом продолжительного дипломатического торга. Согласно подписанному 26 января 1914 русско-турецкому соглашению, контроль над осуществлением реформ в Зап. А. возлагался на двух европейских инспекторов. Однако начавшаяся Первая мировая война аннулировала это соглашение. Руководимая младотурками осман­ская Турция вступила в войну на стороне германского блока против стран Антанты. Воспользовавшись состоянием войны, младотурки в 1915 приступили к массовому уничтожению, геноциду армян и присвоению территории, которую они населяли. Геноцид армян сопровождался уничтожением памятников армянской культуры на территории Османской империи. Были разрушены 66 городов и более 2500 деревень, ок. 2350 церквей и ок. 1500 школ и училищ. Насильственно изгнанные из родных мест и рассеянные по миру армяне и их потомки создали армянские общины в разных странах — армянскую диаспору (Спюрк). Из ее среды вышли выдающиеся деятели культуры: писатели Шаган Шахнур, Вильям Сароян, художники Аршил Горки, Гарзу, композиторы и певцы Алан Ованес, Жорж Карваленц, Шарль Азнавур, кинорежиссеры Рубен Мамулян, Анри Верной и др. В ходе военных действий 1915—1916 русские войска заняли значительную часть территории Зап. А. Однако после Октябрьской революции 1917 в России они покинули занятую территорию, оголив фронт, что позволило турецким захватчикам не только занять Зап. А. и принадлежавшую с 1878 России Карсскую обл., но и вторгнуться в Закавказье. В феврале 1918 турецкие войска перешли в наступление, захватили опустошенную территорию Зап. А., вторглись в Вост. А. Придерживаясь идей пантюркизма, турецкое правительство приступило к погромам и восточных армян. Захватив Александрополь (ныне Гюмри), турки двинулись по трем направлениям на Ереван. Армянские вооруженные силы в конце мая 1918 в сражениях при Сардарапате, Баш-Апаране и Каракилисе остановил турецкие войска. 28 мая 1918 армянский Национальный совет провозгласил создание Республики А., ознаменовавшее восстановление армянской государственности. Власть перешла к национальным политическим силам, прежде всего к партии Дашнакцутюн. Потерпевшая поражение в Первой мировой войне Турция по Мудросскому перемирию 1918 обязалась вывести свои войска из Закавказья и Карсской обл. Несмотря на это военно-политическое положение Республики А. осложнилось вследствие посягательств грузинских меньшевиков на северные районы страны, действий мусаватистов в Арцахе, Зангезуре, Нахичевани. В силу ряда причин не было осуществлено намерение стран Антанты превратить Зап. А. в подмандатную территорию США. По Севрскому мирному договору от 10 августа 1920 Турция признавала А. как независимое и свободное государство, отказалась от всех прав на отошедшие к Республике А. значительные части территории Эрзрумского, Ванского, Битлисского и Трапезундского вилайетов Зап. А. Однако правительство Великого национального собрания Турции во главе с М. Кемалем (см. Ататюрк) не признало договор и при материальной и моральной поддержке правительства Советской России в сентябре 1920 начало войну против А. Навязанный А. Александропольский договор от 3 декабря 1920 ограничил территорию республики Арарат­ской долиной и бассейном оз. Севан; над значительной частью Вост. А. был установлен турецкий контроль. С установлением советской власти на основной территории Вост. А. этот договор был объявлен аннулированным, однако по заключенному 16 марта 1921 Московскому договору между Советской Россией и Турцией к последней отошли Карс, Ардаган, никогда не принадлежавший туркам Сурмалинский уезд (со святой для армян горой Арарат), а Нахичеванская обл. была передана под покровительство Азербайджана. Решением Кавказского бюро ЦК РКП(б) от 5 июля 1921 вновь вопреки воле армянского народа в пользу Азербайджана была решена судьба важнейшей части Вост. А. — Арцаха. Кемалистская Турция заняла крайне жесткую позицию в отношении робких попыток Лиги Наций создать в какой-либо части Зап. А. хотя бы «армянский национальный очаг». На Лозаннской конференции 1922—1923 вопрос Зап. А., как и армянский вопрос в целом, был предан забвению. Советский период Осенью 1920, потерпев тяжелое поражение в развязанной кемалистской Турцией при поддержке большевиков турецко-армянской войне и попав под кемалистско-большевистское военно-политическое давление, Первая Республика А. (1918—1920) по российско-армянскому Ереван­скому соглашению от 2 декабря 1920 была советизирована. С 12 марта 1922 Советская А. входила в состав Закавказской федерации, и в конце декабря в ее составе вошла в состав СССР. С 5 декабря 1936 Советская А. стала союзной республикой и явилась правопреемницей Первой Республики, на протяжении 70 лет советской истории в условиях монопольной и неограниченной власти Коммунистической партии сохранила и развила армянскую государ­ственность. В советский период был создан индустриальный потенциал республики, развивалась экономика, наука и культура. В составе СССР А. былa защищенa от внешних угроз, получилa широкие возможности для мирного созидания и развития. Республика стала одной из самых развитых промышленно-индустриальных стран региона с мощной энергосистемой. На момент распада СССР в стране действовали ок. 700 фабрик и крупных промышленных объектов (в том числе ВПК), которые сформировали десятки крупных промышленных центров. На пустынных территориях выросли города Абовян, Раздан, Чаренцаван, Бюрегаван и др. Всего за годы советской власти сформировались 27 городов и 31 населенный пункт городского типа. Были сданы в эксплуатацию такие индустриальные мощности, как Ереванские заводы НПО «Наирит», «Поливинилацетат», Армэлектромаш, Механический завод, автозавод «Ераз», Ванадзорские химкомбинаты и завод сверхточных станков, Гюмрийская текстильная фабрика, 5 гидроэлектростанций Севан-Разданского каскада, Ереванская и Разданская ГЭС, исключительное сооружение — водонесущий тоннель Арпа — Севан протяженностью 48 км, Мецаморская АЭС и т. д. Благодаря этим мощностям по выработке электроэнергии на душу населения А. обогнала некоторые развитые капиталистические страны, стала страной, экспортирующей электроэнергию. За годы советской власти были построены тысячи километров ж.-д. и автомагистралей, имеющие стратегическое значение, в Ереване введены в эксплуатацию станции метрополитена, международные аэропорты Звартноц и Эребуни; современные аэропорты были построены в Гюмри и Горисе. Советская А. производила и экспортировала продукцию с.-х. и пищевой, горно-металлургической, электротехнической, станкостроительной, часовой, холодильной, химической, ювелирной, шинной, автомобильной, велосипедной, алюминиевой, текстильной, радиоэлектрической и радиотехнической (ЭВМ) промышленности, генераторы, трансформаторы, стройматериалы и т. д. В общем экспорте СССР на долю А. приходилось 40—44 % коньяка, 25—27 % электростанций, 29—30 % компрессоров, 16—18 % электронасосов и т. д. А. производила более 50 % текстильной продукции всего Закавказья. Занимая лишь 0,13 % территории СССР и составляя 1,1 % его населения, Армянская ССР среди советских республик занимала 3-е место (после России и Украины) по масштабам производ­ства электротехнической продукции, 4-е — приборостроительной, 5-е — станко­строительной. А. занимала 1-е место по производству каменных блоков, 2-е место по производству передвижных электростанций, часов, молибденовой руды, 3-е — по рафинированной меди, карбиду кальция, уксусной кислоте, синтетическому каучуку, автомобильным шинам. В 1980-е из Советской А. в 85 стран мира вывозилось более 200 видов продукции. А. достигла весомых успехов в сфере науки и образования, культуры и искусства, была искоренена безграмотность. За 70 лет советской власти в 14 высших и ок. 1500 среднеобразовательных учебных заведениях республики обучалось ок. 700 тыс. учащихся. В сфере образования и науки работало более 225 тыс. учителей и научных работников. Развитию армянской науки способствовало открытие в 1943 на базе армянского филиала Академии наук СССР (Армфан) Академии наук Армянской СССР. Ее основателями стали выдающиеся ученые И. Орбели, Л. Орбели, В. Амбарцумян, А. Манандян, Г. Ачарьян, М. Абегян, великий поэт Ав. Исаакян и др. К концу 1991 в А. действовали около 150 научно-исследовательских институтов, большинство из которых снискали международную известность. На небывалую высоту поднялись армянские литература и искусство. Приобрели всемирную известность Е. Чаренц, О. Шираз, П. Севак, М. Сарьян, А. Коджоян, А. Хачатурян, А. Бабаджанян, А. Спендиарян, Р. Меликян, Г. Кочар, А. Таманян, А. Бекназарян, В. Папазян, Г. Нер­сисян, В. Вагаршян, М. Мкртчян и многие другие. Были построены и введены в эксплуатацию сотни культурных и научно-просветительных учереждений: дома культуры, театры и кинотеатры, музеи и выставочные центры, учебные и научные заведения, спортивные арены, административные сооружения и гостиницы. За советский период население А. выросло почти в 5 раз. В эти годы из Спюрка (армянской диаспоры) возвратилось на Родину более 200 тыс. армян из десятка стран мира. В то же время армянский народ пострадал от репрессий 1937. Советская А. защищала свою государственность и пыталась добиться разрешения армянского вопроса — международного признания геноцида армян в османской Турции и возвращения в свой состав исконных армянских территорий. С этой целью были направлены многочисленные заявления руководства А. высшим руководителям СССР с предложениями возврата и воссоединения с Советской А. армянских территорий, находящихся под властью Турции и Советского Азербайджана. А. вместе с другими республиками СССР внесла большой вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне. В боях участ­вовало около полумиллиона армян, в ходе войны было сформировано 6 национальных армянских дивизий. 108 армян стали Героями Советского Союза, 26 награждены орденами Славы всех 3 степеней. Из армянского народа вышли 4 маршала (И. Баграмян, О. Бабаджанян, С. Худяков (Ханперянц), А. Аганов), 1 адмирал флота Советского Союза (И. Исаков), около 70 генералов и адмиралов. Послевоенные годы в Советской А. ознаменовались небывалым национальным пробуждением. 24 апреля 1965 многолюдным шествием на государственном уровне была отмечена 50-летняя годовщина геноцида армян в османской Турции. В 1967 в Ереване на холме Цицернакаберда был открыт мемориальный комплекс с Вечным огнем в память жертв геноцида. Начиная с 1967 каждый год 24 апреля происходит траурное шествие армян со всех уголков мира к Вечному огню. В 1968 было торжественно отмечено 50-летие героических майских сражений армянского народа против турецких захватчиков. В ознаменование этих исторических событий в Сардарапате (место главного сражения) был построен мемориальный комплекс, сформировался этнографический музей. В весомых достижениях Советской А. велика роль ее руководителей — А. Мясникяна (председатель СНК Армянской ССР; 1921—1922, председатель Союзного Совета ЗСФСР, 1922—1925), С. Лукашина (Срапионяна) (председатель СНК ССРА, 1922—1924), А. Ованесяна (1-й секретарь ЦК КПА, 1922—1927), А. Костаняна (1-й секретарь ЦК КПА, 1928—1930), А. Ханджяна (1-й секретарь ЦК КПА, 1930—1936), Г. Арутюняна (1-й секретарь ЦК КПА, 1937—1953), С. Товмасяна (1-й секретарь ЦК КПА, 1953—1961), Я. Заробяна (1-й секретарь ЦК КПА, 1961—1966), А. Кочиняна (1-й секретарь ЦК КПА, 1966—1974), К. Демирчяна (1-й секретарь ЦК КПА, 1974—1988), Г. Арутюняна (1-й секретарь ЦК КПА, 1988—1990), Ф. Саркисяна (председатель Совета министров, 1977—1989) и др. Годы перестройки в Советской А. ознаменовались расширением национально-освободительного движения. Серьезным толчком стало решение сессии областного Совета Нагорно-Карабахской автономной обл. (НКАО) 20-го созыва от 20 февраля 1988 о выходе из состава Азербайджанской ССР и вхождении в состав Армянской ССР (см. Армяно-азербайджанский конфликт). В А. поднялась волна массовых выступлений в поддержку требований армянского Нагорного Карабаха. Впервые в истории СССР число участников митингов и демонстраций в НКАО и А. достигло сотен тысяч человек. Наряду с карабахской проблемой на митингах открыто говорилось о недостатках в социально-экономической и общественно-политической жизни республики. С целью координации карабахского движения в А. и НКАО в начале марта 1988 был создан комитет «Карабах». 15 июля 1988 сессия Верховного Совета Армянской ССР дала согласие на вхождение НКАО в состав А. Тяжелым испытанием для народа А. стало сокрушительное Спитакское землетрясение 7 декабря 1988, в результате которого погибли 25 тыс. чел. и около полумиллиона человек остались без крова. С 1990 армянское общенациональное движение выдвинуло на первый план вопрос восстановления независимой государственности. 23 августа 1990 первая сессия Верховного Совета А. приняла Декларацию о независимости. Армянская ССР была переименована в Республику А. Период независимости В момент фактической ликвидации СССР в А. был проведен референдум по вопросу о выходе из состава СССР. 21 сентября 1991 абсолютное большинство населения республики высказалось за независимость. 16 октября 1991 в стране прошли первые общенациональные прямые президентские выборы, на которых победил руководитель Армянского общенационального движения Левон Тер-Петросян. 21 декабря 1991 вместе с 11 республиками бывшего СССР А. подписала соглашение об образовании СНГ и стала его полноценным членом. Республика А. является полноправным членом ООН, других влиятельных международных и региональных организаций. Конституция Третьей Республики А. была принята на общенародном референдуме 5 июля 1995. На внеочередных президентских выборах в 1998 победил Р. Кочарян. В 2008 и 2013 президентом республики избран С. Саргсян. Становление новой армянской государственности проходило в тяжелых социально-экономических условиях (транспортная блокада со стороны Турции и Азербайджана, топливно-энергетический кризис и т. д.). Армяно-азербайджанский конфликт, переросший в полномасштабные военные действия на приграничных территориях республики, был заморожен лишь в мае 1994. Благодаря активному и решительному посредничеству России в зоне Карабахско-азербайджанского конфликта было достигнуто перемирие. Суровым испытанием для республики стал теракт, совершенный в здании Национального собрания 27 октября 1999. Террористы расстреляли руководство парламента во главе с бывшим 1-м секретарем ЦК КПА К. Демирчяном. Был убит и находившийся в парламенте премьер-министр республики В. Саркисян. После обретения независимости отношения А. и России продолжали неуклонно развиваться. 29 декабря 1991, сразу после образования СНГ, в Москве между РФ и Республикой А. был подписан первый двусторонний договор «О дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности». В последующие годы были подписаны десятки взаимовыгодных соглашений о сотрудничестве в различных отраслях деятельности, большой торгово-экономический договор. 16 марта 1995 в Москве было подписано российско-армянское военно-политическое соглашение о дислокации вооруженных сил РФ на территории А. Это соглашение, не направленное против какой-либо третьей стороны, решило также важнейший вопрос совместной охраны армяно-турецкой и армяно-иранской границ. За военно-политическим соглашением последовало не менее важное историческое событие, имевшее для народов исключительное значение. Накануне 80-летия геноцида армянского народа в османской Турции, 14 апреля 1995, Государственная дума РФ от имени российского народа осудила организаторов истребления армян в 1915—1922, выразила глубокое сочувствие армянскому народу и признала 24 апреля Днем памяти жертв геноцида. Параллельно с успешным военно-политическим сотрудничеством из года в год расширяются и укрепляются торгово-экономические, научные и культурные отношения А. и России. Исторически сложившиеся дружественные союзнические отношения республик с подписанием 29 августа 1997 армяно-российского договора «О дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» поднялись на уровень стратегического партнерства.