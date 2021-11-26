АРДЗИНБА Владислав Григорьевич

Абхазский государственный и политический деятель, историк-востоковед, ведущий в СССР хеттолог.

В 1989–1991 — народный депутат, член Совета национальностей ВС СССР. В 1990–1996 председатель Верховного Совета Абхазии. В 1994–2004 — первый президент Республики Абхазия, руководил страной во время вооруженного конфликта с Грузией . Придерживался курса на независимость и укрепление связей с Россией .

Автор статьи: Рублев Д.И.