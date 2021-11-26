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АРДЗИНБА Владислав Григорьевич
Абхазский государственный и политический деятель, историк-востоковед, ведущий в СССР хеттолог.
В 1989–1991 — народный депутат, член Совета национальностей ВС СССР. В 1990–1996 председатель Верховного Совета Абхазии. В 1994–2004 — первый президент Республики Абхазия, руководил страной во время вооруженного конфликта с Грузией. Придерживался курса на независимость и укрепление связей с Россией.
Автор статьи: Рублев Д.И.
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