АМАНБАЕВ ДЖУМГАЛБЕК БЕКСУЛТАНОВИЧ

Киргиз. В 1966 году окончил Киргизский сельскохозяйственный институт имени К. И. Скрябина и стал работать зоотехником на Тянь-Шаньской опытной станции НИИ животноводства. Затем был научным сотрудником, в 1971 году возглавил Ошскую областную государственную племенную станцию. В 1972 году вступил в КПСС . С 1974 года состоял на партийной работе: занимал посты заместителя заведующего, заведующего сельскохозяйственным отделом Ошского обкома, первого секретаря Алайского райкома. В 1981 году стал секретарём Ошского обкома Компартии Киргизии. В 1985 году окончил заочное отделение Академии общественных наук при ЦК КПСС, получил учёную степень кандидата биологических наук. В том же году получил должность секретаря ЦК Компартии Киргизии. В 1988 году стал первым секретарём Иссык-Кульского обкома Компартии Киргизии. В апреле 1991 года был избран первым секретарём ЦК Компартии Кыргызстана, сменив на этом посту А. М. Масалиева. В том же месяце на объединённом Пленуме ЦК и ЦКК КПСС был введён в состав ЦК КПСС и избран членом Политбюро ЦК КПСС. В 1989–1991 годах был народным депутатом СССР.

В 1993 году, уже в независимом Кыргызстане , получил должность заместителя премьер-министра республики. В 1999 году был одним из организаторов Коммунистической партии Кыргызстана. Дважды – в 1995 и 2000 годах – баллотировался на пост президента республики.

Умер в Джеты-Огузе на следующее утро после того, как ему стало плохо с сердцем.