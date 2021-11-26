АЛИЕВ, Гейдар Алирза оглы (азерб. Heydər Əlirza oğlu Əliyev)

Советский азербайджанский государственный деятель, президент Азербайджана (1993–2003).

Окончил Нахичеванский педагогический техникум (1939), учился на архитектурном факультете Азербайджанского индустриального института (ныне Азербайджанская государственная нефтяная академия). С начала Великой Отечественной войны стал работать в НКВД . В 1943–1944 завотдела СНК Нахичеванской АССР. С мая 1944 — в организации госбезопасности. В 1949–1950 — слушатель школы переподготовки руководителей оперативного состава МГБ. В 1957 закончил исторический факультет Азербайджанского государственного университета. С 1964 заместитель председателя, с 1967 — председатель КГБ при Совете министров Азербайджанской ССР, генерал-майор. В 1971–1989 — член ЦК КПСС. С 14 июля 1969 первый секретарь ЦК КП Азербайджана. Провел чистку, с целью снижения уровня коррупции и укрепления своих кадровых позиций. С 1976 кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС . Дважды Герой Социалистического труда (1979, 1983). В 1974–1979 заместитель председателя Верховного Совета СССР. С 22 ноября 1982 — член Политбюро, первый заместитель председателя Совета министров СССР. Участвовал в осуществлении политического «ускорения». В 1986–1987 — председатель Бюро Совета министров СССР по социальному развитию. 21 октября 1987 снят с постов члена Политбюро и заместителя председателя Совета министров (формально — по состоянию здоровья). В 1987–1988 — государственный советник при СМ СССР, затем отправлен на пенсию. Во время Бакинских событий 1990 , 20 января 1990 выступил с протестом против ввода войск в Баку. В июле 1990 вернулся в Азербайджан. Избран депутатом Верховного Совета Азербайджана от Нахичеванской АР . В июле в знак протеста против политического руководства СССР в НКАО 1991 вышел из КПСС . В 1991–1993 — председатель Верховного Совета Нахичеванской АР. В ноябре 1992 избран председателем партии «Новый Азербайджан». В октябре 1992 Народный фронт Азербайджана попытался свергнуть А. в Нахичевани, но неудачно. Поражение в Армяно-азербайджанском конфликте привело в июне 1993 к выступлению войск во главе с С. Гусейновым против президента А. Эльчибея. А. прибыл в Баку и выступил в качестве арбитра в конфликте. 15 июня 1993 А. избран председателем Верховного Совета Азербайджана. С 24 июля 1993 по постановлению парламента А. осуществлял полномочия, а 03 октября 1993 избран президентом Азербайджана (переизбран в 1998). В 1994–1995 подавил 3 военных мятежа, разгромил военно-политическую группировку С. Гусейнова и Р. Джавадова, развернул репрессии против оппозиционных партий В 1994 А. санкционировал заключение перемирия с Арменией. Вел политические сближения с Турцией, Грузией, Узбекистаном, Украиной и Молдавией, обеспечивая строительство нефтепроводов из Баку в обход России. В 2003 дал согласие на свое выдвижение в кандидаты в президенты на очередной срок, но не смог участвовать в выборах по состоянию здоровья. Умер в госпитале в США.

Автор статьи: А. В. Шубин.