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Лектор: Михаил Мягков. Научный директор РВИО, доктор исторических наук, профессор МГИМО.

Прибалтика. Витрина СССР для запада. Вложения в промышленность, развитие производств. Интеграция специалистов со всего СССР.

Грузия. Самые крупные вложения в республику. Развитие науки и культуры. Научные институты. Распространение грузинской культуры на весь СССР.

Армения, развитие промышленности, инфраструктуры. АЭС, телецентр, метрополитен. Репатриация армянской диаспоры в республику, поддержка демографии.

Азербайджан, вложения в инфраструктуру, развитие промышленности. Приход к руководству Гейдара Алиева. Карабахский конфликт. Лояльность Азербайджана Советскому Союзу до последнего момента. Выход из состава уже после фактического развала.