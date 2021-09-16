«Если бы знать, если бы знать!» Вот как писала об этом «Торонто Стар»: «Вместе с бывшим президентом НХЛ Кларенсом Кэмпбеллом, вездесущим Аланом Иглсоном и немногочисленными международными хоккейными попутчиками Тарасов совершил экскурсию по HHOF (ЗХС), где его куратор Лефти Рейд сделал из этого настоящий VIP-тур» (30.XII.1977)

Вот как писала об этом «Торонто Стар»: «Вместе с бывшим президентом НХЛ Кларенсом Кэмпбеллом, вездесущим Аланом Иглсоном и немногочисленными международными хоккейными попутчиками Тарасов совершил экскурсию по HHOF (ЗХС), где его куратор Лефти Рейд сделал из этого настоящий VIP-тур» (30.XII.1977)

В январе 1969 г. заметно обновленная после гренобльской Олимпиады молодыми новобранцами сборная команда СССР готовилась к традиционному турне по Канаде. Помимо проволочек с его финансированием со стороны канадцев, в ходе согласования расписания поездки между сторонами возникли обоюдные недопонимания и размолвки. Канада и СССР по-разному трактовали условия проведения турне. Советская хоккейная федерация, следуя настойчивым требованиям Чернышева и Тарасова, пыталась добиться от Канадской любительской хоккейной ассоциации (КЛХА) гарантий проведения хотя бы одной встречи сборной СССР с каким-то из клубов НХЛ. Анатолий Тарасов со страниц газеты «Известия» (официального органа печати Верховного Совета СССР) заявил о нежелании сборной СССР играть с командами второго сорта. Такой выпад произошел ещё и потому, что к моменту начала турне советской команды обе основные сборные (Восточная и Западная) Канады должны были находиться за рубежом (в США и Европе). Иными словами, на канадской земле сборную СССР в турне ожидали откровенно слабые соперники. Но гораздо более нетерпимой для канадской общественности в этой публикации стала беспощадная ирония тарасовского заголовка – «Гордость или трусость?». Данный вопрос относился к безучастной реакции НХЛ на неоднократные призывы советского тренера дать согласие на игры со сборной СССР.

Этот выпад А.Тарасова моментально был растиражирован (агентством Reuters) в канадской прессе, на что последовали многочисленные как спокойные, так и негодующие комментарии хоккейных экспертов под одинаковым в разных изданиях заголовком – «Русские возобновляют свой вызов». Подчеркивалось неуёмное стремление русского тренера вынудить профессионалов Канады доказать своё превосходство над хоккеем остального мира делом, а не декларациями. «Мы заверяем вас, что наши парни у любого противника отобьют охоту играть с нами грубо и запугивать нас» - а этот тезис Тарасова был воспринят многими почти как устрашающий.

Возникла реальная угроза срыва поездки команды СССР в Канаду. Стороны обменивались взаимными обвинениями, в которых участвовали хоккейные администраторы, дипломаты, журналисты. Наконец, после длительных и путаных согласований расписание визита было утверждено, и выезд советских хоккеистов состоялся. Но, из-за трудностей с подбором рейсов для перелета через океан, делегация из СССР опоздала в Канаду на два дня. По этой причине первый матч со сборной Канады в Монреале сорвался. Необходимость изменения расписания игр возникла заново. Возмущенный случившимся владелец стадиона «Форум» и президент клуба «Монреаль Канадиенс» Дэвид Молсон (David Molson) отказался переносить этот матч на другую дату и запретил предоставлять арену своего клуба сборной СССР в течение всего турне. Он также заявил, что «ухищрения русских» сильно подорвали его веру в необходимость встреч команд НХЛ с хоккеистами Советского Союза, на которые он рассчитывал уже в 1971 г. Однако, вопреки этим заявлениям, Молсон экстренно создал рабочую киногруппу, которой было поручено снимать фильм об игре сборной СССР в ходе всего канадского турне. «Коль скоро встречи с ними неизбежны, мы должны хорошо знать, как они играют в хоккей». Тем временем сборная СССР блистательно провела и завершила это турне по Канаде, победив (в ряде встреч разгромно: например, в одном из этих матчей 23.01.1969 г. уже к 38 минуте счет был 10:0 в пользу советской команды – см. ниже) национальную сборную во всех восьми сыгранных матчах (за месяц до турне те же канадцы были трижды разгромлены в Москве).

Все игры прошли с аншлагом - в Торонто и Ванкувере по 15.000, в Оттаве и Виннипеге по 10.000 зрителей. Министр Джон Мунро, непосредственно отвечающий в Правительстве Канады за состояние хоккея в стране, был гостем как раз на той разгромной встрече СССР – Канада (10:2) в столице Оттаве. После матча на приёме с участием представителей Посольства СССР гости сделали министру скромный подарок. Они преподнесли сувенирную клюшку, на которой были выгравированы годы побед (1954, 1956, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968) и автографы многих советских чемпионов мира по хоккею. «Сегодня мне немного больно при мысли о том, что Канада теперь уже была лидером и законодателем в международном хоккее. Глядя на эти подписи, я думаю, что было бы лучше видеть их на контрактах наших клубов» (!). (25.01.1969)

Канадская печать, да и многие специалисты хоккея этой страны, находясь под впечатлением от итогов выступления советской сборной, в один голос заговорили о необходимости состязания клубов НХЛ с командой СССР.

Газетная полемика, предшествовавшая турне, не прошла бесследно. Президент НХЛ К.Кэмпбелл 21 января 1969 г. был вынужден под давлением общественности доложить на ближайшем заседании Совета директоров НХЛ (BOG) о резко возросшем интересе Правительства Канады и общественности к возможным встречам хоккеистов НХЛ со сборной СССР. Однако Совет (под председательством Билла Уортца – бизнес партнёра и преемника Джеймса Норриса) заявил, что в ближайшее время вопросы проведения таких соревнований хозяевами клубов рассматриваться не будут. В частности, потому, что канадское Министерство здравоохранения и социального обеспечения (Министр Джон Мунро) ранее обратилось к BOG (Совет Директоров) NHL с просьбой не рассматривать этот вопрос до завершения чемпионата мира по хоккею 1970 г.

Резюмирующий комментарий Кларенс Кэмпбелл дал целому ряду издательств 24 января. Произошло это на пресс-конференции после церемонии открытия новой спортивной арены на 15,5 тысяч мест в Ванкувере, готовящемся влиться в НХЛ в 1970 г. Сборная СССР за два дня до этого именно там разгромила канадцев 7:0. Президент НХЛ заявил буквально следующее: «Мы не собираемся вливаться в бизнес международного хоккея, покуда на этой сцене фигурирует КЛХА (САНА). КЛХА всегда была нашим партнёром, и мы не стремимся хоть как-то пошатнуть её престиж. НХЛ никогда не получала обращения по вопросу о том, что русские хотят соревноваться с её сборной командой, или с каким-либо клубом». Тем не менее, он заметил, что перспектива серии встреч русских хоккеистов с представителями НХЛ прояснится в ближайшее время. Он также сообщил, что КЛХА вскоре обнародует предложение к МФХЛ «проводить так называемые чемпионаты мира по хоккею на общедоступной для всех, открытой основе». «Однако, у нас нет желания присоединяться к МФХЛ. Наша первейшая обязанность – успешно вести свой собственный бизнес». (25.01.1969)

Здесь необходимо вкратце рассмотреть портрет третьего по счёту и по сей день самого долговременного (1946-1977) Президента НХЛ Кларенса С. Кэмпбелла. Получив юридическое образование в Университете Альберты, молодой Кэмпбелл продолжил и завершил его уже в Оксфорде (Англия). Несколько лет занимал административные должности в КЛХА, а затем, поработав судьей в НХЛ, был приглашён в главный офис лиги самим Фрэнком Колдером (Frank Colder, первый президент НХЛ). Но в 1940 году он отправился в Европу на II Мировую Войну, и заканчивал её уже в звании подполковника. До 1946 года трудился в канадской части Комиссии по расследованию нацистских преступлений. Вернувшись на родину, он вскоре возглавил (Президент) НХЛ. В период его более чем 30-летнего правления НХЛ прошла через беспрецедентные преобразования и испытания, важнейшим из которых следует считать начало новой эры развития мирового хоккея в 1972 году.

Главной задачей «любительской» сборной Канады на тот момент была, безусловно, победа в чемпионате мира по хоккею у себя на Родине. Даже предстоящее ближайшее (март 1969 г.) мировое первенство (перенесенное в Стокгольм из «оккупированной» Праги) было для Канады проходным турниром на пути к этой цели. Федеральное правительство Канады по итогам работы ОГ объявило 21 февраля 1969 г. о создании совместно с деловыми кругами страны организации «Хоккей Канады» (ХК). Главной её задачей было осуществление всех мер для максимального усиления сборной Канады и её победы в мировом первенстве 1970 г. На ХК полностью возлагались организация участия и контроль выступлений сборной команды Канады на международной арене с осени 1969 г. Президентом ХК был назначен один из крупнейших медийных магнатов Канады Макс Белл (из Калгари). В Совет управления ХК вошли, в частности, известный хоккейный менеджер Хэп Эммс, уже знакомые нам хозяева «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс» Дэвид Молсон и Стаффорд Смайт. Ответственным в ХК по связям с общественностью был избран глава Ассоциации игроков НХЛ (фактического профсоюза спортсменов этой лиги), наш знакомый юрист из Торонто Алан Иглсон (Alan Eagleson). Все они пребывали в статусе Директоров ХК ( см. выше ).

Многие руководители и функционеры канадского хоккея (как любительского, так и особенно профессионального) были раздражены получившим широкую огласку вызовом Анатолия Тарасова («Гордость или трусость?»). Вместе с тем, на родине хоккея лишь единицы знали и понимали, что непрерывно растущая сила советского хоккея обусловлена, прежде всего, новаторским подходом русских тренеров в создании стиля игры, принципиально отличного от канадского. Тарасов со своим соратником А.Чернышевым подготовили и привлекли в состав сборной большую группу молодых и очень талантливых хоккеистов. Они демонстрировали новый тип хоккея, дерзко и убедительно сокрушая любых соперников, не взирая на авторитеты. Именно поэтому рядом руководителей спорта и хоккея Канады «фактор Тарасова» всё более явственно воспринимался главной угрозой для победы канадской сборной в домашнем чемпионате мира 1970 г. (16.01.1969)

После завершения описанного выше турне (январь 1969), но еще находясь в Канаде, Анатолий Тарасов в ответ на просьбу редакции знаменитой «The Montreal Gazette» дал обещание в недалёком будущем опубликовать на её страницах своё видение состояния и развития советско-канадских хоккейных отношений.

Перед самым началом очередного ЧМ (март 1969 г.) Алан Иглсон в статусе Директора ХК (являясь при этом главой Ассоциации игроков НХЛ) готовился к поездке в столицу Швеции. Там он должен был представлять Канаду в качестве официального переговорщика со штабом МФХЛ. Его главной задачей было получение согласия Конгресса международной федерации на легитимное включение (временное) в состав сборной Канады-70 максимально возможного числа профессиональных хоккеистов. Тем более что стартующий в Стокгольме хоккейный чемпионат уже (впервые, после многолетнего канадского лоббирования) проводился МФХЛ почти в полном соответствии с правилами, действующими в НХЛ (силовая борьба по всему полю, но в рамках европейских размеров площадки).

Наблюдая за развитием международного хоккея с осени 1966 г., Иглсон не мог не обратить внимания на успехи сборной СССР в соперничестве с командами Канады. Естественно, что бросались в глаза растущие популярность и активность русского тренера А.Тарасова, который использовал каждый визит в Канаду, чтобы настойчиво добиваться права хоккеистов СССР соревноваться с командами НХЛ. Уже опытный импресарио и антрепренёр Иглсон уловил в рисуемой Тарасовым картине и объективно складывающихся обстоятельствах сильный «запах денег», которые сулило небывалое историческое сражение. Опираясь на своё влиятельное государственное (ХК) и профессионально-корпоративное (АИНХЛ) положение, А.Иглсон взялся за дело. При этом он прекрасно понимал, что заметно отстаёт и уступает этому неуёмному русскому тренеру Тарасову в деле глобальной агитации хоккейной общественности за соревнование сильнейших в мире профессионалов и любителей хоккея с шайбой.

Накануне отъезда А.Иглсон посетил министра Д.Мунро. Руководитель профсоюза игроков НХЛ напомнил ему об одержимом и упорном стремлении сборной СССР (особенно А.Тарасова) официально соревноваться с лучшими профессиональными командами Канады. Ссылаясь на дерзкие, воспринимаемые «оскорбительными» выпады (в советской прессе) Тарасова в адрес НХЛ, его регулярные выступления в канадской прессе, Иглсон подчеркнул особо исключительное влияние этого тренера на победную игру советских хоккеистов. Согласившись, что факт возможных соревнований хоккеистов СССР с игроками НХЛ вызывал несомненный спортивный интерес у канадской общественности, Министр подчеркнул несвоевременность обсуждения этого вопроса в период подготовки к чемпионату мира 1970 г. Требовалось сосредоточить всё внимание на максимальном усилении национальной сборной для обязательной победы в грядущем мировом первенстве. Во время беседы обсуждались также и возможности усложнения соревновательных условий для русских на чемпионате мира. Не удивительно, что более чем за год до проведения мирового первенства на канадской земле спортивно-политические круги страны-организатора озаботились поиском в советской спортивной номенклатуре оппозиционных Тарасову сил. Один из атташе канадского посольства в Москве, в частности, предложил ориентироваться на официального представителя федерации хоккея СССР на ЧМ в Стокгольме Андрея Старовойтова. Работниками канадского посольства сообщалось, что г-н Старовойтов был уволен (по возрасту) из отдела хоккея ЦСКА перед сезоном 1968 г., не получив поддержки от начальника хоккейного клуба ЦСКА (А.Тарасов). В лагере советской делегации на ЧМ-69 у Иглсона в лице Старовойтова появился конкретный объект для перспективной «разработки».

Помимо задачи, которую Иглсон должен был решать в Стокгольме в интересах ХК, он в порядке личной инициативы, но с согласия КЛХА, предложил Дж.Ахерну провести переговоры о будущих встречах европейских любителей и профи НХЛ в отдельном формате. Узнав от КЛХА о таком намерении, Президент МФХЛ ответил отказом. «Я знал манеру напыщенного «хозяина любительского хоккея», желавшего иметь дело только с владельцами клубов НХЛ и не склонного тратить время на какого-то хитреца-клерка», - вспоминает А. Иглсон.

Канадец очень красочно описывает своё знакомство и первую встречу с Дж.Ахерном в Стокгольме. «Вы напрасно тратите своё время. Мне нечего с Вами обсуждать, потому что я уже обо всём поговорил с господами Кэмпбеллом, Молсоном и Смайтом более месяца назад», - сказал Ахерн. «Когда я объяснил ему, что вышеназванные джентльмены не в силах заставить выступать вместе Б.Халла, Ф.Эспозито и Г.Хоу, которые действуют только по согласованию с АИНХЛ, Ахерн моментально приступил к переговорам со мной», - продолжает вспоминать Иглсон. В Стокгольме они встречались не единожды. У Ахерна способность чувствовать «запах денег» оказалась ничуть не хуже, чем у Иглсона. Последний, естественно, опускает в своих воспоминаниях детали и различные аспекты переговоров, особенно финансовые. Однако, вскоре (после 54-го Конгресса в Гран-сюр-Сьерр, Швейцария) МФХЛ осуществляет ряд кадровых и административных решений, в которых чувствуется «влияние и интересы ХК». Канада получает право использовать в своём составе на ЧМ-1970 профессионалов (9 игроков, но не НХЛ). Оценивая итоги своего визита в Стокгольм, А.Иглсон резюмирует: «Г-н Ахерн заслуживает немалой похвалы. Он объединяет большие силы, и, я думаю, весьма заинтересован в организации соревнований между любителями и профессионалами. Но он достаточно хитёр, и будет откладывать и откладывать наступление этого момента. И постарается затягивать начало такого соревнования как можно дольше, поскольку, как он признался, сборная звёзд НХЛ в лучшем составе и при должной подготовке обыграет какую угодно команду любителей». Помимо переговоров с Ахерном, директор ХК встречался с представителями хоккейных федераций Швеции, Чехословакии и СССР.

А.Старовойтов был известным в мировом хоккее судьей международной категории, но к 1967 г., в соответствии с возрастными нормами МФХЛ, завершил свою карьеру активного полевого хоккейного судьи. Его регулярные (в течение сезона неоднократные) выезды за границу прекратились. Наряду с этим, достигнув в 1965 г. 50-летнего возраста, Старовойтов в звании подполковника мог быть в любой момент отправлен в отставку. Это и произошло через 2,5 года, и он был вынужден завершить службу в Вооруженных силах (фактически расставшись с ЦСКА). Для сохранения его реноме и признавая большие заслуги уважаемого хоккейного рефери, Федерация хоккея СССР (ФХ) назначила А.Старовойтова председателем судейской коллегии, а позднее своим секретарём с правом ежегодного выезда в составе Советской делегации на чемпионаты мира по хоккею. Зная всё это, А.Иглсон в переговорах с Дж.Ахерном мог «резонно» лоббировать включение Старовойтова в состав Исполкома МФХЛ от Советского Союза. В ходе чемпионата мира 1969 г. канадец искал контакта со А.Старовойтовым, используя в качестве повода обсуждение вопросов организации первых встреч канадских профи (НХЛ) с командой СССР. Старовойтов дважды уклонялся от прямых общений с Иглсоном в Стокгольме, ссылаясь на необходимость предварительного согласия на подобные переговоры президента НХЛ К.Кэмпбелла (естественно, таким согласием Иглсон не располагал). Однако канадец убедительно доказал б´ольшую (чем у Президента НХЛ) степень своего влияния на согласие «звезд» НХЛ «играть против русских» - как «руководитель профсоюза» игроков НХЛ (A.Eagleson; Power Play, 1991). Через третьих лиц ( A.Kukulowicz , интервью канадской вещательной корпорации, 2006) он сообщил Старовойтову о высокой вероятности его включения в состав Исполкома МФХЛ. Так Иглсон всё-таки добился (под обещание не предавать это гласности) необходимой ему встречи (А.Сеглин - личное сообщение, 1992) с несговорчивым секретарем ФХ СССР. Вначале А.Иглсон обсуждал в общих чертах саму возможность встреч хоккеистов НХЛ с командой СССР. Затем, ссылаясь на договоренность «ХК» с Дж.Ахерном, Иглсон поведал Старовойтову о большой вероятности его избрания в состав Исполкома МФХЛ. Залогом тому должно было стать его содействие интересам «Хоккей Канада». Раскрывая их, канадец коснулся роли тренера сборной СССР А.Тарасова (позицию которого А.Иглсон характеризовал как неприемлемую для Канады), зная неприязненное отношение к нему Старовойтова. Иглсон не скрывал, что готов стимулировать любые попытки исключить Тарасова из переговорного процесса. Он обещал сформулировать отношение игроков НХЛ к соревнованию с хоккеистами СССР в отдельном манифесте, где роль Тарасова будет подвергнута особой критике. Старовойтову предложили обнародовать на ФХ СССР (Старовойтов ограничился лишь Управлением хоккея спорткомитета) неприятие канадцами как оскорбительных заявлений тренера А.Тарасова, так и его «навязчивой роли» главного инициатора с советской стороны. А.Иглсон подчеркивал, что горячность и непреклонность Тарасова в наиболее острых ситуациях и конфликтных вопросах может и должна быть использована против него внутри ФХ, которой рекомендовалось полностью взять переговорную инициативу на себя. А.Иглсон заявил, что как директор ХК, вскоре после ЧМ в Стокгольме посетит Москву. Там, на встрече с хоккейным руководством СССР (согласие на которую он уже получил по дипломатическим каналам через посла Канады в Советском Союзе Р.Форда), он одним из условий предстоящих переговоров будет выдвигать участие в них с советской стороны г-на А.Старовойтова, а также передаст официальное обращение (манифест) ХК к Спорткомитету СССР.

Итак, мы видим, что Канада делегирует одному из директоров ХК А.Иглсону полномочия инициировать переговорный процесс о соревнованиях НХЛ с СССР, и безотлагательно начинает его на территории СССР с официальными лицами.

Упомянутый, 36-ой по счету чемпионат мира по хоккею с шайбой проходил в Стокгольме с 15 по 30 марта. В турнире принимали участие 6 лучших команд планеты, и он впервые проводился в два круга – всем командам было суждено сыграть по 10 матчей. Значительно обновленная сборная СССР в столице Швеции одержала очень трудную, но достойную победу, 7-ю подряд. Канадцев мы победили дважды (7:1 и 4:2). У них была сильная команда: 12 её игроков осенью того же года уже полноценно выступали в клубах НХЛ. Поражения от сборной Чехословакии (0:2 и 3:4) бесспорно создали впечатление ослабления былой мощи советской команды (тем более, что и в Греноблем мы тоже уступили хоккеистам ЧССР 4:5). А.Иглсон позднее использовал это как аргумент для своих игроков-подопечных в пользу реальности и обоснованности победного исхода соревнования с русскими, которые станут легкой добычей для профессионалов. Располагая принципиальным одобрением своих главных «клиентов» (К.Брюер, Б.Орр, Б.Руссо, Р.Жильбер, Ж-К.Трамбле, Б.Харрис, Б.Баун, Н.Ульманн и др.), глава АИНХЛ отправился с запланированным (и уже согласованным) визитом в Москву для проведения переговоров с представителями Спорткомитета и Федерации хоккея СССР.

© В.С. Акопян

(Продолжение следует)