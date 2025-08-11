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В 1990-е годы после распада СССР и образования независимых государств на постсоветском пространстве началась перестройка понятийного аппарата национальной политики. Привычные советские термины («нации», «национальности», «народности», «племена») заменялись на новые: «национальная общность», «национальная группа», «этническая общность», «этническая группа». В сфере межнациональных отношений наблюдались негативные тенденции: отсутствие согласованности властных позиций, решение ряда ключевых вопросов без привлечения общественности, курс на разрыв с советскими традициями национальной политики. Продолжал развиваться сепаратизм на местах, поощрялись стремления народов к большей самостоятельности, в то время как среди русских росли пораженческие настроения.

В конце 1991 года конгресс чеченского народа провозгласил независимую Чеченскую Республику Ичкерия и заявил о её выходе из состава России.

В Татарстане в противовес Верховному Совету Республики Татарстан был созван «курултай татарского народа», который в начале февраля 1992 года незаконно провозгласил государственную независимость.

В марте 1992 года был подписан Федеративный договор и отдельные соглашения представителями всех регионов, кроме Татарстана и Чечни. Одна за другой начались чеченские кампании, как ответ на бесконтрольные действия чеченских сепаратистов.