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18.06.2026
Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг.
Почему призыв Б. Ельцина к регионам брать как можно больше самостоятельности привёл к усилению сепаратистских тенденций в начале 1990-х годов?
Призыв был подкреплён немедленным перераспределением налоговых поступлений в пользу регионов, что ослабило центр.
Центральная власть отменила действие советских законов, но регионы требовали сохранения правопорядка.
Призыв сопровождался требованием заключить Федеративный договор, который закреплял право выхода республик из состава России.
Региональные элиты восприняли призыв как санкцию на расширение властных полномочий и начали провозглашать суверенитет.
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