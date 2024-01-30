11 класс | История России

СЕМЕНА РАСПАДА. ВОЙНЫ И КОНФЛИКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО СССР

ЖИРОХОВ М.

В 1991 году распался Советский Союз, громадная страна, занимавшая 1/6 суши. Произошла переоценка ценностей бывших "подчиненных", ставших независимыми субъектами международных отношений. Сбросив сковывающие их цепи, они вдруг почувствовали себя хозяевами положения. Вспомнились старые обиды, появились разного рода претензии к соседям и бывшими партнерами по блокам. Это вылилось в 6 крупных войн, 20 военных столкновений и более чем 100 невооруженных конфликтов на межэтнической и межконфессиональной почве. Сегодня, спустя 20 лет, пришло время рассказать об этих событиях без идеологических наслоений.