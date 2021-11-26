МУЖЕСТВА ОРДЕН

МУЖЕСТВА ОРДЕН - од­на из государственных на­град в РФ .

Уч­ре­ж­дён Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ от 02.03.1994 года как российский ана­лог советского «За лич­ное му­же­ст­во» ор­де­на, то­гда же ут­вер­жде­ны ста­тут и опи­са­ние (из­ме­не­ния вне­се­ны ука­за­ми Пре­зи­ден­та РФ от 06.01.1999 года, 07.09.2010 года, 16.12.2011 года). Орденом на­гра­ж­да­ют­ся гра­ж­да­не Российской Фе­де­ра­ции за са­мо­от­вер­жен­ность, му­же­ст­во и от­ва­гу, про­яв­лен­ные при спа­се­нии лю­дей, ох­ра­не об­щественного по­ряд­ка, в борь­бе с пре­ступ­но­стью, во вре­мя сти­хий­ных бед­ст­вий, по­жа­ров, ка­та­ст­роф и при других чрез­вы­чай­ных об­стоя­тель­ст­вах, а так­же за сме­лые и ре­шительные дей­ст­вия, со­вер­шён­ные при ис­пол­не­нии во­ин­ско­го, гражданского или слу­жеб­но­го дол­га в ус­ло­ви­ях, со­пря­жён­ных с рис­ком для жиз­ни.

Ли­ца, на­граж­дён­ные тре­мя орденами Мужества, при со­вер­ше­нии ещё од­но­го под­ви­га или са­мо­от­вер­жен­но­го по­ступ­ка мо­гут быть пред­став­ле­ны к зва­нию Ге­роя Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции. На­граж­де­ние ор­де­ном мо­жет про­из­во­дить­ся по­смерт­но. Знак ордена - рав­но­ко­неч­ный крест с за­круг­лён­ны­ми кон­ца­ми, в цен­тре ко­то­ро­го - рель­ефное изо­бра­же­ние Государственного гер­ба РФ. На обо­рот­ной сто­ро­не зна­ка - рель­еф­ная над­пись «Му­же­ст­во».

Ко­лод­ка об­тя­ну­та шёл­ко­вой муа­ро­вой лен­той крас­но­го цве­та с бе­лы­ми по­лос­ка­ми вдоль кра­ёв. Орден но­сит­ся на ле­вой сто­ро­не гру­ди и при на­ли­чии других ор­де­нов РФ рас­по­ла­га­ет­ся по­сле На­хи­мо­ва ор­де­на . Из­го­тав­ли­ва­ет­ся из се­реб­ра. Ав­тор эс­ки­за - художник Е.И. Ух­на­лёв. Пер­вы­ми на­граж­де­ны командир вер­то­лё­та МИ-8 В. П. Афа­нась­ев и заместитель командира лёт­но­го от­ря­да В.Е. Ос­тап­чук за му­же­ст­во и от­ва­гу, про­яв­лен­ные при спа­се­нии лю­дей с те­п­ло­хо­да «Ях­ро­ма», по­тер­пев­ше­го бед­ст­вие в Ба­рен­це­вом мо­ре (11.11.1994 года).

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