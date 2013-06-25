Хасавюртовские соглашения Хасавюртовские соглашения: полный вывод российских войск с территории Чечни, решение по статусу Чечни отложено на пять лет. На чтение: 2 минуты

Противостояние федерального правительства и руководства Чечни, переросшее в ноябре-декабре 1994 года в полномасштабную войну, создало глубокое и взрывоопасное напряжение в российском обществе.

Конфликт завязался еще в 1990-1991 годах, когда т.н. Общенациональный конгресс чеченского народа во главе с генералом Д. Дудаевым избрал линию на выход из состава СССР и РСФСР. Воспользовавшись событиями 19-21 августа 1991 года, Дудаев взял власть в Чечне в свои руки и объявил о низложении чеченского Верхового Совета во главе с Доку Завгаевым. Уже с осени 1991 года между российским руководством и избранным на пост президента Чечни Дудаевым возник острый конфликт, обострявшийся воинственно-националистической линией Дудаева в отношении русского населения республики. Российское руководство попыталось искать компромиссы с Дудаевым на основе предоставления Чечне особого статуса в составе Российской Федерации, но новая чеченская элита, уже начавшая извлекать выгоду из нового фактически независимого статуса республики, была непреклонна.

В ноябре 1994 ода российское руководство приняло решение вернуть мятежную республику в состав России вооруженным путем. Сначала были организованы выступления против Дудаева внутренней чеченской оппозиции, а после их провала в Чечню были введены российские войска. 9 декабря 1994 года Ельцин подписал указ «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской республики и в зоне осетино-ингушского конфликта». 11 декабря российские войска пересекли административную границу с Чеченской республикой. Уже первые боевые столкновения обнаружили полную неосведомленность российского руководства относительно реальной боеспособности чеченских вооруженных формирований. Расчет министра обороны П. Грачева на быструю победу провалился, армия понесла тяжелые потери.

Российское общество и политические партии разделились на сторонников и противников силового решения. Реальным центром обсуждения чеченской войны стали средства массовой информации, при этом большинство либеральных периодических изданий и телеканалов выступало с жесткой критикой российского руководства, а многие явно сочувствовали Дудаеву.

Разгар чеченских событий совпал с началом президентской кампании 1996 года, в которой Б.Н. Ельцину не без труда удалось одержать победу над своим главным конкурентом Г. Зюгановым. Занявший третье место на выборах генерал А. Лебедь был приглашен на высокий пост секретаря Совета Безопасности. Именно по эго личной инициативе в августе 1996 года были начаты полномасштабные переговоры с руководством Чечни, в главе которой уже стояли новые лидеры - З. Яндарбиев и А. Масхадов (Дудаев был кивидирован весной 1996 года). Подписанное соглашение, фактически означало признание Россией своего военного поражения и отложило определение государственного статуса Чечни до 2001 года. Новое серьезное обострение конфликта произошло в 1999 году, что было связано с вторжением боевиков в Дагестан и взрывами жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске в конце августа-начале сентября 1999 года. 23 сентября российские войска начали массированные бомбардировки Грозного и его окрестностей, а 30 сентября вновь вошли на территорию Чечни. В республике был введен режим контртеррористической операции, официально отменный 16 апреля 2009 года.

ЛЕБЕДЬ В АПРЕЛЕ

Предать армию, обессмыслить все жертвы, кровь наших детей, в том числе пролитую прямо в день оглашения этого плана урегулирования. Предать тех чеченцев, которые связаны с Москвой, - ведь ясно, что с ними сделают волки Дудаева, не сегодня, так завтра. Узаконить режим Дудаева путем переговоров с ним, хотя бы через посредников. Прекрасное завершение войны - узаконили режим, против которого воевали! Я уж и не говорю про какие-то невероятные льготы Чечне, которая получает такой статус внутри России, какого свет не видел: любой статус, какой пожелает. Лишь бы формально осталась «в составе».

Что это? Политическая капитуляция, перечеркивающая такую тяжелую - и никому не нужную! - военную победу.

Но это еще не все. Отныне Дудаев - решающая сила выборов в России. Стоит г-ну Дудаеву эдак за недельку до 16 июня начать очередную бойню в Чечне или за ее пределами, и все, весь план Ельцина летит в тартарары, и он проигрывает выборы, ради которых весь этот план и предложен. Таким образом, Дудаев имеет все возможности безнаказанно шантажировать президента России, требовать от него любых уступок.

Можно ли вообразить более жалкую позицию великой страны и великой армии, более жалкое вымаливание каких-то уступок у Дудаева?

Статья депутата Госдумы А.Лебедя «Игры на крови» в «Независимой газете» от 3 апреля 1996 года

ИЛЛЮЗИЯ МИРА В АВГУСТЕ

На заседании правительства России, где председательствовал Черномырдин, Хасавюртовские соглашения были одобрены. На нем выступали и генерал Лебедь, и я. Войска не должны были выходить из Чечни без полного разоружения бандформирований. Покойный генерал Лебедь в Хасавюрте действовал правильно, хотя впоследствии допустил ошибку: российские войска вышли из Чечни без разоружения противоположной стороны.

Владимир Лукин, «Новая газета», 2002 год

Ты, генерал, можешь считать все, что угодно, - сверкнул глазами столичный визитер (Березовский). - Твоя задача: молчать, слушать и выполнять то, что тебе мы с Лебедем говорим. Понял?

Из воспоминаний генерала Геннадия Трошева «Моя война. Чеченский дневник», 2001 год

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

1. В Конституционный Суд Российской Федерации обратились 93 депутата Государственной Думы с запросом о проверке конституционности «Принципов определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой» и Совместного заявления, в котором провозглашается достижение соглашения о «Принципах определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой», подписанных 31 августа 1996 года в Хасавюрте А. Лебедем, А. Масхадовым, С. Харламовым и С. Абумуслимовым. По мнению подписавших запрос депутатов, эти документы не соответствуют статье 4 Конституции Российской Федерации, закрепляющей целостность и неприкосновенность территории Российской Федерации.

2. Оспариваемые в запросе акты, принятие которых способствовало прекращению боевых действий на территории Чеченской Республики и свидетельствовало о готовности сторон разрешить конфликт мирным путем, представляют собой рамочное соглашение политического характера, в котором определены некоторые направления для дальнейшей разработки и реализации программы действий по обеспечению процесса мирного урегулирования в Чеченской Республике.

В соответствии с частью второй статьи 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно вопросы права. Следовательно, разрешение поставленных депутатами Государственной Думы вопросов, касающихся политических соглашений, неподведомственно Конституционному Суду Российской Федерации…

Конституционный Суд Российской Федерации определил:

1. Отказать в принятии к рассмотрению запроса группы депутатов Государственной Думы ввиду неподведомственности поставленных в нем вопросов Конституционному Суду Российской Федерации.

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данному запросу окончательно и обжалованию не подлежит.

Конституционный суд Российской Федерации. Определение от 26 декабря 1996 г. N 103-О

Обложка: Чеченец стоит на улице во время боя за Грозный. Фото: Михаил Евстафьев CC BY-SA 3.0

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