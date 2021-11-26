КАДЫРОВ АХМАТ АБДУЛХАМИДОВИЧ

КАДЫРОВ АХМАТ АБДУЛХАМИДОВИЧ - президент Чеченской Республики, религиозный деятель.

Окон­чил Ис­лам­ский институт в Таш­кен­те (1986 год), Институт управ­ле­ния и биз­не­са (с 2003 года Институт фи­нан­сов и пра­ва) в Ма­хач­ка­ле (2001 год). В 1986-1988 годах заместитель има­ма Гу­дер­мес­ской со­бор­ной ме­че­ти . В 1989 году ос­но­вал в селе Кур­ча­лой Ша­лин­ско­го района Ис­лам­ский институт, его рек­тор (1989-1990 годы). Заместитель (1993-1994 годы), исполняющий обязанности (1994-1995 годы) вер­хов­но­го муф­тия, верховный муфтий (1995-1999 годы) са­мо­про­воз­гла­шён­ной Че­чен­ской Рес­пуб­ли­ки Ич­ке­рия (ЧРИ); в апреле 1995 года объ­я­вил джи­хад Рос­сии.

В 1994-1996 годах в со­ста­ве не­за­кон­ных воо­руженных фор­ми­ро­ва­ний ЧРИ уча­ст­во­вал в во­енных дей­ст­ви­ях про­тив Во­оруженных сил РФ (смотрите Опе­ра­ции по вос­ста­нов­ле­нию кон­сти­ту­ци­он­но­го по­ряд­ка в Чеч­не 1994-1996 годов). Один из ини­циа­то­ров про­ве­де­ния Кон­грес­са му­суль­ман Северного Кав­ка­за (1998 год), где был осу­ж­дён вах­ха­бизм. В 1999 году Кадыров объ­я­вил Гу­дер­мес­ский и Кур­ча­ло­ев­ский ра­йо­ны Чеч­ни тер­ри­то­ри­ей, сво­бод­ной от вах­ха­биз­ма, от­ка­зал­ся участ­во­вать в во­енных дей­ст­ви­ях про­тив войск РФ (смотрите Контр­тер­ро­ри­сти­че­ские опе­ра­ции на Се­вер­ном Кав­ка­зе 1999-2000 года).

В октябре 1999 года ука­зом пре­зи­ден­та ЧРИ А. А. Мас­ха­до­ва был от­стра­нён от долж­но­сти муф­тия , но указ не при­знал. При не­по­сред­ст­вен­ном уча­стии Кадырова боль­шин­ст­во сёл и го­ро­дов Гу­дер­мес­ско­го района бы­ли мир­но пе­ре­да­ны под кон­троль войск РФ. В мар­те 2000 года Кадыров вы­сту­пил за вве­де­ние пря­мо­го прав­ле­ния Пре­зи­ден­та РФ в Чеч­не на пе­ри­од до вы­бо­ров Пре­зи­ден­та Че­чен­ской Рес­пуб­ли­ки. Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ 12.06.2000 года на­зна­чен гла­вой ад­ми­ни­ст­ра­ции Че­чен­ской Рес­пуб­ли­ки, 05.10.2003 года из­бран её пре­зи­ден­том. Спо­соб­ст­во­вал ус­та­нов­ле­нию ми­ра в рес­пуб­ли­ке, воз­вра­ще­нию бе­жен­цев. По­гиб в ре­зуль­та­те тер­ро­ри­стического ак­та (взры­ва) на ста­дио­не «Ди­на­мо» (Гроз­ный).

В со­от­вет­ст­вии с Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ «Об уве­ко­ве­че­нии па­мя­ти А. Ка­ды­ро­ва» его имя при­свое­но, в ча­ст­но­сти, ули­це в Мо­ск­ве, ули­це, про­спек­ту, а так­же пло­ща­ди в Гроз­ном, в цен­тре ко­то­рой ус­та­нов­лен па­мят­ник Кадырову (скульп­тор З. К. Це­ре­те­ли). Соз­дан Государственный му­зей имени Ка­ды­ро­ва.

Сын Кадырова - Рам­зан Ах­ма­то­вич (родился 05.10.1976 года, село Цен­то­рой Ша­лин­ско­го района Че­че­но-Ин­гуш­ской АССР, ны­не Кур­ча­ло­евс­ко­го района Че­чен­ской Рес­пуб­ли­ки), российский государственный дея­тель, пре­мьер-ми­нистр (март 2006 года - февраль 2007 года), пре­зи­дент Че­чен­ской Рес­пуб­ли­ки (с 2007 года),