КАДЫРОВ АХМАТ АБДУЛХАМИДОВИЧ
КАДЫРОВ АХМАТ АБДУЛХАМИДОВИЧ - президент Чеченской Республики, религиозный деятель.
Окончил Исламский институт в Ташкенте (1986 год), Институт управления и бизнеса (с 2003 года Институт финансов и права) в Махачкале (2001 год). В 1986-1988 годах заместитель имама Гудермесской соборной мечети. В 1989 году основал в селе Курчалой Шалинского района Исламский институт, его ректор (1989-1990 годы). Заместитель (1993-1994 годы), исполняющий обязанности (1994-1995 годы) верховного муфтия, верховный муфтий (1995-1999 годы) самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ); в апреле 1995 года объявил джихад России.
В 1994-1996 годах в составе незаконных вооруженных формирований ЧРИ участвовал в военных действиях против Вооруженных сил РФ (смотрите Операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне 1994-1996 годов). Один из инициаторов проведения Конгресса мусульман Северного Кавказа (1998 год), где был осуждён ваххабизм. В 1999 году Кадыров объявил Гудермесский и Курчалоевский районы Чечни территорией, свободной от ваххабизма, отказался участвовать в военных действиях против войск РФ (смотрите Контртеррористические операции на Северном Кавказе 1999-2000 года).
В октябре 1999 года указом президента ЧРИ А. А. Масхадова был отстранён от должности муфтия, но указ не признал. При непосредственном участии Кадырова большинство сёл и городов Гудермесского района были мирно переданы под контроль войск РФ. В марте 2000 года Кадыров выступил за введение прямого правления Президента РФ в Чечне на период до выборов Президента Чеченской Республики. Указом Президента РФ 12.06.2000 года назначен главой администрации Чеченской Республики, 05.10.2003 года избран её президентом. Способствовал установлению мира в республике, возвращению беженцев. Погиб в результате террористического акта (взрыва) на стадионе «Динамо» (Грозный).
В соответствии с Указом Президента РФ «Об увековечении памяти А. Кадырова» его имя присвоено, в частности, улице в Москве, улице, проспекту, а также площади в Грозном, в центре которой установлен памятник Кадырову (скульптор З. К. Церетели). Создан Государственный музей имени Кадырова.
Сын Кадырова - Рамзан Ахматович (родился 05.10.1976 года, село Центорой Шалинского района Чечено-Ингушской АССР, ныне Курчалоевского района Чеченской Республики), российский государственный деятель, премьер-министр (март 2006 года - февраль 2007 года), президент Чеченской Республики (с 2007 года),