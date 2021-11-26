ЕРИН ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ
ЕРИН ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ - российский государственный деятель, генерал армии, Герой РФ.
Из рабочих. Окончил Высшую школу МВД в Москве (1973). С 1964 года в органах внутренних дел Татарской АССР. Во время Афганского конфликта 1979-1989 годов в служебной командировке в Афганистане (1980-1983). В 1983-1988 годах начальник отделов в Главного управлении по борьбе с хищениями социалистической собственности МВД СССР. В 1988-1990 годах 1-й заместитель министра внутренних дел Армянской ССР. Принимал участие в ликвидации последствий землетрясения в Спитаке и Ленинакане (1988). В 1990-1991 годах заместитель, 1-й заместитель министра внутренних дел РСФСР и одновременно начальник службы криминальной милиции. Во время Августовского кризиса 1991 года выступил на стороне президента РСФСР Б.Н. Ельцина, принимал участие в арестах руководителей ГКЧП и расследовании возбуждённых против них уголовных дел. В сентябре - декабре 1991 года 1-й заместитель министра внутренних дел СССР, в декабре 1991 года - январе 1992 года 1-й заместитель министра безопасности и внутренних дел РСФСР/РФ (один из главных инициаторов разработки указа Президента РФ об образовании единого Министерства безопасности и внутренних дел, который в последующем был отменён как неконституционный). В 1992-1995 годах министр внутренних дел РФ. В сентябре - октябре 1993 года активно поддержал действия Президента РФ по реформированию государственной власти, роспуску Съезда народных депутатов и ВС. В период Октябрьского кризиса 1993 года Ерину было присвоено воинское звание генерала армии (1 октября) и звание Героя РФ (7 октября). В 1994-1995 годах организовывал боевые действия сил МВД в Чеченской Республике. После захвата террористами заложников в городе Будённовск (1995) подал в отставку. В 1995-2001 годах заместитель директора Службы внешней разведки РФ.