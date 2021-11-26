Дагестан

Дагеста`н — республика в составе Российской Федерации (Северокавказский федеральный округ ). Население — 3,02 млн человек (2016), разделяется на носителей языков северокавказской (восточнокавказская группа), алтайской (тюркская группа) и индоевропейской (индо-иранская, палеобалканская и балто-славянская группы) семей. К первым относятся нахско-дагестанские народы: аваро-андо-цезы (30 %, аварцы, андийцы, цезы, ахвахцы, хваршины и др.), юж. дагестанцы (19,5 %, лезгины , табасаранцы, агулы, рутульцы, цахуры и др.), даргинцы (17 %), лакцы (5,6 %), вайнахи (3,2 %). Ко вторым — кумыки (14,9 %), азербайджанцы (4,5 %), ногайцы (1,4 %). К третьим — славяне (3,6 %: русские и украинцы), армяне (0,2 %), горские евреи (0,03 %) (данные на 2010). Столица — Махачкала. Древнейшие следы пребывания гоминид на территории Д. датируются ранним ашёлем (800—600 тыс. лет назад). Мустье представлен кратко­временными стоянками и обитаемым гротом. Чохская культура мезолита демонстрирует близость аналогам из Южн. Прикаспия и, по-видимому, находится у истоков неолитического земледелия и скотоводства в Д., развитие которых в энеолите (V — середина IV тысячелетия до н. э.) сопровождалось активизацией контактов с Южн. и Центральным Кавказом. Распространившийся в раннем бронзовом веке (конец IV — середина III тысячелетия до н. э.) северо-восточный вариант куро-аракской культуры в среднем бронзовом веке (конец III — середина II тысячелетия до н. э.) сменился рядом локальных групп, в том числе отразивших «степные» влияния (присулакская, великентская, гинчинская) и частично легших в основу каякентско-харачоевской культуры. На рубеже бронзового и железного веков выделяются северные и южные группы памятников, традиции которых прослеживаются и позднее, во все более тесном взаимодействии со «скифским стилем», распространявшимся вместе с вторжениями ариев через территорию Д. в Переднюю Азию. Ранним железным веком датируется Хосрехское святилище; многочисленные петроглифы и бронзовая антропоморфная пластика создавались в Д. вплоть до конца I тысячелетия до н. э. Албано-сарматский период (III в. до н. э. — IV в. н. э.) ознаменован появлением городов (Дербент, Урцеки, Таргу и др.), прежде всего в связи с эволюцией социума Кавказской Албании, охватывавшей бассейн Самура; в дельте Терека с ней соседствовали объединения сарматов. Наступившую в конце IV в. «гунн­скую» эпоху характеризует синтез прототюркских и ирано-арийских элементов в общей материальной культуре, испытывавшей и средиземноморско-переднеазиатское влияние. Наиболее могущественный из гунно-булгарских племенных союзов — савиры, по всей видимости, тесно взаимодействовали с позднесарматским объединением маскутов, господствовавшим в III—V вв. в прикаспийском Д. На юге военно-политическая гегемония Сасанидов опиралась в эти столетия на Дербент и окружавшие его укрепления. Наследниками савиров в низовьях Терека в конце VI — начале VII в. выступили Западнотюркский каганат и Хазария, войска которых неоднократно вторгались на Южн. Кавказ , вовлекая в свои походы дагестанские этносы. Почти полное отсутствие письменных памятников на этих территориях (кроме Дербента) затрудняет идентификацию тех или иных археологических культур или конкретных памятников с определенным этно-лингвистическими общностями (особенно в нагорном Д.). То же касается городищ, условно отождествляемых с городами «гуннов», помимо которых армянские источники упоминают на землях нынешнего Д. такие народы, как таваспары, чилбы, хечматаки и др. Вторжение в пределы современного Д. арабов в середине VII в. открыло двухвековое противостояние Халифата и Хазарского каганата, разворачивавшееся в основном вокруг Дербента. В эти столетия известно о раннегосударственных образованиях Сарир, Шандан, Филан, Лакз, Табарсаран (Табасаран), появление которых связано с процессами политогенеза в аваро-андо-цезской, лак­ско-даргинской и южнодагестанской среде. В X—XI вв. крушение Хазарии каганата и торжество ислама на Вост. Кавказе привело к распаду Филана, Лакза и Табарсарана и усилению исламизированных княжеств, в число которых, помимо Дербентского эмирата, входили Гумик, Кайтаг и Зерехгеран. В Сарире начиная с IX в. имела успех проповедь православия, шедшая из Грузии, о чем свидетельствует местная храмовая архитектура и эпиграфика. В 1239 Дербент заняли монголы , а в XIV в. территория Д. часто служила театром военных действий Джучи улуса против Хулагуидов и Тимура, в косвенной связи с которыми находится полное вытеснение христианства исламом к XV в. Теми же столетиями датировано большинство жилых и башенных комплексов, а также наиболее ранних (за пределами Дербента) зданий мечетей. Духовная культура дагестанских народов в X—XV вв. пребывала под все возрастающим влиянием исламской цивилизации . Большинство письменных памятников (агиографические, хроникальные, поэтические, дидактические и т. д.) создавалось на арабском и персидском языках, позд­нее — на азербайджанском и северокавказском тюрки. В XVI—XVII вв. Д. оказался втянут в Ирано-османские войны: Османы и Сефевиды попеременно распространяли на его земли (преимущественно в южной их части) свое влияние. На этом фоне шло становление двух главных типов властной организации дагестанских обществ: наследное владение и союз сельских общин. К первому типу относились наиболее могущественные княжества: Тарковское шамхаль­ство, Авар­ское ханство, Казикумух, Кайтагское уцмийство, Табасаран­ское майсум­ство и др.; ко второму — Джаро-Белоканские джамааты. Дербент пользовался самоуправлением в рамках государства Сефевидов (Дер­бентское ханство). Основу экономики Д. составляло сельское хозяйство (на равнине и в предгорьях — земледелие, базировавшееся на выращивании зерновых, в высокогорье, страдавшем от малоземелья, — преимущественно скотовод­ство), в сочетании с ремеслом (в высокогорье — обработка шерсти и металла; в предгорье — ковроткачество, прядение льна, работа по дереву; в приморье — шелковод­ство и шелкоткачество). Товарообмен шел как между горцами-животноводами и равнинными землепашцами, так и вовне — через вывоз сельскохозяйственной продукции в русские крепости на Тереке, а шелка-сырца — через Русь в Европу. Персидский поход 1722—1723 привел к включению приморского Д. в состав Российской империи, которая по Гянджинскому трактату 1735 уступила его Ирану. В фактически независимом нагорном Д., как и ранее, сталкивались османское и иранское влияния. В 1742 вторжение сюда Надир-шаха закончилось его сокрушительным поражением. Походы Ага Мохаммед-хана Каджара побудили Россию активизировать политику в дагестанском приморье, которое она ненадолго присоединила в 1796—1797. Гюлистанский мирный договор 1813 утвердил формальные права Санкт-Петербурга на Д., но их осуществление в 1830-е натолкнулось на сопротивление Имамата, что привело к очередному витку Кавказских войн. Российские власти, первоначально восстанавливавшие уничтоженные Шамилем княжества, уже к 1860-м полностью ликвидировали их. Равнинный Д. в 1840 был интегрирован в Каспий­скую область , в 1846 — в Дербентскую губернию, а в 1860 — в Дагестанскую область и Закатальский округ , включившие также высокогорные зоны. Несмотря на переселение десятков тысяч дагестанцев-мухаджиров в османские пределы, российское доминирование не прервало сдвигов, которыми отмечены в истории культуры Д. XVIII—XIX вв. Главный из них — приспособление к дагестан­ским языкам арабской письменности («аджам»), раньше всего — в середине XVIII в. — у аварцев). В противоположность написанным по-арабски трудам современников Имамата, с конца XIX в. художественная проза и публицистика зачастую развивались на русском языке и на страницах российских периодических изданий. В начале XX в. появилось книгопечатание и зародились современные литературные жанры. В ноябре 1920 Чрезвычайный съезд народов Д. провозгласил Дагестан­скую область автономной, а в январе 1921 Всероссийский Центральный исполнительный комитет учредил Дагестанскую АССР, к которой декретами от ноября 1922 и января 1923 присоединил Хасавюртовский округ , Кизлярский и Ачикулакский уезды Терской губернии. Последние два были в феврале 1938, вместе с Каясулинским и Шелковским районами, переданы Ставропольскому краю. В 1944—1957 в Дагестанскую АССР входили Веденский, Ножай-Юртовский, Саясановский и Чеберлоевский, часть Курчалоевского, Шароевского и Гудермесского районов расформированной Чечено-Ингушской АССР. В 1957 территориальные пределы Д. окончательно определились с исключением из его состава Шелковского района и включением Кизлярского округа, Крайновского, Кизлярского, Тарумовского и Караногайского районов. За десятилетия советской власти Д. трансформировался в индустриально-аграрную республику с развитой электроэнергетической, нефтегазовой, машиностроительной промышленностью. Сформировалась система образования и культурная инфраструктура (музеи, театры, дома творчества). На основных языках Д. сложились национальные литературы, по главным своим особенностям близкие другим советским. В июле 1994, с принятием новой конституции и официального названия — Республика Д., высшим органом исполнительной власти стал Государственный совет, избирающийся по принципу представительства 14 «титульных народов». В соответствии со следующей конституцией Д., принятой в 2003, функции Государственного совета были переданы президенту республики, форимирующему правительство . В 2006 на этот пост быд избран М. Г. Алиев.