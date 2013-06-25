Буденновск Ш. Басаев совершил налет на г. Буденновск. Террористы взяли в заложники свыше 1500 человек, собрав их местной больнице. Чеченские боевики с согласия премьер-министра России Черномыдина вернулись на территорию Чечни. На чтение: 3 минуты

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

14 июня 1995 года около полудня в город Буденновск Ставропольского края ворвались два «КамАЗа» с вооруженными людьми - чеченскими боевиками под руководством Шамиля Басаева. Согласно ряду свидетельств, эти грузовики пересекли административную границу между Чечней и Ставропольем, сообщая на КПП досмотра транспорта, что в кузовах машин «груз 200», то есть гробы с убитыми российскими военнослужащими (досматривать такой груз считалось кощунством). Не сумев взять штурмом здание местного РОВД, террористы стали захватывать административные и жилые здания. Налетчики хватали людей на улицах, в собственных квартирах, на рабочих местах и под дулами автоматов гнали на центральную площадь. Тех, кто сопротивлялся, расстреливали. К 15 часам заложников, собранных на центральной площади перед захваченным зданием администрации, построили в колонну и повели в больницу.

В 16.15 засевшие в больнице чеченцы предъявили ультиматум: «Прекратить боевые действия в Чечне и вывести федеральные войска. В противном случае заложники, находящиеся в больнице, будут уничтожены».

15 июня в город были стянуты спецподразделения: «Альфа», «Витязь» и «Русь». К больнице была подтянута бронетехника, включая танки. Шамиль Басаев выдвинул новые требования: пропустить к нему группу журналистов. До 17.00 это требование выполнено не было, и Басаев приказал расстрелять пятерых заложников. Корреспондентов провели в здание только после того, как к руководителям спецоперации вышел Петр Костюченко, зам. главврача буденовской больницы, и сообщил, что в случае невыполнения условий бандиты уничтожат еще десять человек.

16 июня около 16 часов московское радио передало заявление премьер министра Черномырдина: «Правительство гарантирует немедленное прекращение огня в Чечне. В Грозный вылетела правительственная делегация для переговоров во главе с генпрокурором Чечни Исманом Имомаевым, как того требовал Басаев. После освобождения Басаеву и его людям будет непременно предоставлен транспорт и сопровождение, которое гарантирует безопасность для боевиков».

17 июня в 5 часов утра спецназ предпринял попытку пойти на штурм больницы. Бой длился около четырех часов, штурмовавшие и заложники понесли потери, погиб командовавший спецгруппой «Альфы» майор Владимир Соловов. Обстрелы продолжались до позднего вечера, заложников, содержавшихся в плохо охраняемых боевиками неврологическом и травматологическом отделениях, освободили.

Утром 18 июня Виктор Черномырдин начал телефонные переговоры с Шамилем Басаевым. Премьер пошел на уступки и начал принимать условия террористов. К полудню была освобождена первая группа заложников. В 19.00 Басаев затребовал шесть пассажирских автобусов, чтобы вернуться в Чечню под прикрытием заложников.

19 июня в 5 часов 15 минут к больнице подошли три «Икаруса» и рефрижератор с продовольствием. В 9 часов 20 минут Басаев потребовал дополнительных гарантий своей безопасности, в штабе началось обсуждение новых требований.

В 10 часов 15 минут генерал Черненко, ведающий связями с прессой, по списку, составленному чеченской стороной, отобрал группу журналистов на очередную пресс- конференцию Басаева. В группу вошли корреспонденты: телекомпаний «Си-эн-эн», «Би-би-си», «Всемирные теленовости», «ОРТ», (программы «Время» и «Новости»), НТВ, журнала «Шпигель», «Российской газеты». В список чеченцы не допустили шведское и голландское телевидение, «Российские новости».

В 11 часов 30 минут отобранным журналистам басаевцы предложили на добровольных началах сопровождать террористов в Чечню.

К 17 часам колонна с заложниками и террористами выехала с территории больницы.

В ночь с 19 на 20 июня машины достигли населенного пункта Зандак на территории Чечни. Отпустив всех заложников, террористы скрылись .

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По данным управления ФСБ России по Ставропольскому краю, в заложники были захвачены более 1,5 тысячи человек, погибли 129 человек, среди них 18 милиционеров и 17 военнослужащих, 415 человек получили огнестрельные ранения.

При нападении на Буденновск были уничтожены 16 боевиков - девять на территории города и на подступах к аэродрому и семеро - в здании больницы.

Общий ущерб нападения на Буденновск составил 95 млрд. 619 млн 245 тыс неденоминированных рублей.

30 июня 1995 года, через две недели после нападения банды Басаева на Буденновск, президент России Борис Ельцин отправил в отставку главу МВД Виктора Ерина, директора ФСБ Сергея Степашина и министра по делам национальностей и региональной политике Николая Егорова. В августе «за упущения в организации защиты населения» были отстранены начальник УВД Ставрополья генерал-лейтенант Виктор Медведицков, его заместитель Михаил Третьяков и начальники нескольких ОВД. После теракта в Буденновске в России был принят специальный закон о борьбе с терроризмом, запрещающий удовлетворять требования бандитов.

В 2005 году Главное управление Генпрокуратуры РФ в Южном федеральном округе сообщило, что всего в банде, которая напала на Буденновск, было 195 человек. К 14 июня 2005 года 30 участников нападения были убиты , 20 участников нападения были осуждены к длительным срокам лишения свободы. Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был уничтожен в ночь на 10 июля 2006 года на окраине селения Экажево Назрановского района Ингушетии в результате спецоперации.

В мае 2006 года Нур Магомед Хатуев, участвовавший в нападении на Буденновск, был приговорен к 12 годам лишения свободы . Хатуев несколько лет находился в федеральном розыске. Он был задержан в Минске в мае 2005 года и экстрадирован в Россию. На допросе Хатуев признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях, однако отказался от дачи показаний на основании статьи 51 Конституции РФ.

В июле 2009 года суд Ставрополья признал виновными в терроризме и бандитизме двух членов банды Басаева Абубакара Межиева и Игоря Соколова, которые участвовали в вооруженном нападении на Буденновск в 1995 году, и приговорил их к 11 и 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Источник: РИА Новости

ЕЛЬЦИН О БУДЕННОВСКЕ

Уважаемые граждане России!

Уже несколько дней все мы затаив дыхание следим за развитием трагических событий в Буденновске.

Беспрецедентная по жестокости акция боевиков вызвала гнев всей страны. Имеют ли право называться людьми те, кто берет в заложники сотни детей, женщин, больных, кто методично исполняет свои угрозы, убивая беззащитных людей. Вся Россия содрогнулась от этих бесчинств. Нельзя не понять тех, чьи близкие находятся сейчас в лапах боевиков. Нельзя не принять жесткой критики в адрес властей и органов правопорядка, которые не смогли предотвратить подобной акции.

Но в этот тяжелый момент никто из нас не вправе стать рабом эмоций…

…Люди, которым поручены действия против бандитов, - профессионалы, они делают все, что могут, в тяжелейшей ситуации. На них лежит огромная ответственность за жизнь заложников, и они ежеминутно рискуют своею жизнью….

Из Обращения Президента Российской Федерации Б. Ельцина 18 июня 1995 года

ШАМИЛЬ БАСАЕВ, ВАС НЕ СЛЫШНО!

Во вторник, 20 июня 1995-го, газета «МК» вышла с «шапкой»: «Горцы прикрылись беременными женщинами, а вся российская власть - Черномырдиным»

«О трагедии Буденновска сегодня если и вспоминают, то больше в контексте споров. Кто-то говорит, что Черномырдин пошел тогда на поводу у бандитов», что если бы тех, первых, чеченских террористов уничтожили, то и других терактов не было бы, а война закончилась бы победой в том же году. Другие указывают на то, что уничтожение всех последующих террористов не остановило войны, которая унесла жизнь более 100 тысяч людей»

Юлий Рыбаков, правозащитник, «Огонек», 2009 год

Обложка источник: https://kulturamgo.ru