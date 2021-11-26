АВТУРХАНОВ, Умар Джунитович

Российский государственный и политический деятель.

Окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное военное училище. С декабря 1991 — глава администрации Надтеречного р-на Чечни. С 1992 — лидер оппозиции Д. Дудаеву . В мае — июне 1993 руководил вооруженными выступлениями оппозиции в Грозном. В декабре 1993 — избран председателем Временного совета Чеченской Республики. В 1996–1999 — зам. директора Федеральной службы налоговой полиции РФ.

Автор статьи: Д. И. Рублев.