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АВТУРХАНОВ, Умар Джунитович
Российский государственный и политический деятель.
Окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное военное училище. С декабря 1991 — глава администрации Надтеречного р-на Чечни. С 1992 — лидер оппозиции Д. Дудаеву. В мае — июне 1993 руководил вооруженными выступлениями оппозиции в Грозном. В декабре 1993 — избран председателем Временного совета Чеченской Республики. В 1996–1999 — зам. директора Федеральной службы налоговой полиции РФ.
Автор статьи: Д. И. Рублев.
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