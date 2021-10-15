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О лекторе

Шубин Александр Владленович — доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.

План лекции

1. Причины «Холодной войны». 2. Начальный период «Холодной войны». 3. Раскол Германии. 4. Советско-югославский конфликт. 5. Борьба за Азию и война в Корее. 6. Кризис в Польше и Венгрии в 1956 г. 7. Советско-китайский конфликт. 8. Гонка вооружений. 9. Советско-американские отношения в конце 50-х – начале 60-х гг. Берлинский и Карибский кризисы. 10. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 11. Ввод войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 г.

Аннотация

Лекция посвящена внешней политике СССР в 1946–1969 гг. Борьба СССР и США, в которую были вовлечены их союзники во всем мире, привела к «Холодной войне» в масштабе всей планеты. Противостояние между блоком НАТО и СССР сопровождалось гонкой ракетно-ядерных вооружений. Это противостояние привело к расколу Германии, образованию враждебных друг другу военных блоков — НАТО и Варшавского договора, а также к войнам в отдельных странах и регионах: в Китае, в Корее и др. Коммунистам удалось победить в Китае, но в самом коммунистическом лагере произошел советско-югославский конфликт, едва не переросший в войну. В Корее кровопролитная война, в которой приняли участие советские летчики, не дала преимущества одной из сторон. К середине 50-х гг. в мире сохранялась угроза мировой войны с применением атомного оружия.

Разоблачение культа личности Сталина на ХХ съезде КПСС способствовало подъему демократических движений в странах Восточной Европы. Советское руководство опасалось, что это может разрушить Варшавский договор. Если с новым польским руководством Хрущев смог договориться, то в Венгрии произошло восстание, которое было подавлено советскими войсками. Ухудшились советско-китайские отношения, что выразилось сначала в острой полемике между КПСС и КПК, а в 1969 г. — в вооруженном пограничном конфликте. Противостояние с США предопределило усиление гонки вооружений, Берлинский и Карибский международные кризисы, которые поставили мир перед угрозой ядерной войны. Но подойдя к этой опасной грани, лидеры двух блоков осознали необходимость договариваться. В результате в 1963 г. был заключен договор, ограничивающий ядерные испытания. Но в начале 60-х гг. улучшение советско-американских отношений оказалось временным из-за агрессивности двух сверхдержав. США вторглись во Вьетнам, а войска Варшавского договора подавили «Пражскую весну», что вновь ухудшило отношения государств НАТО и Варшавского договора.

Вопросы по теме лекции

1. Почему конфликт между СССР и США начался в середине 40-х гг.? 2. Чем отличаются друг от друга Вторая мировая война и «Холодная война»? Что между ними общего? 3. Что привело к расколу Германии? 4. Почему Сталин предпочел обострение конфликта с Тито и не пошел на примирение? 5. Как советско-югославский конфликт повлиял на ситуацию в Восточной Европе? 6. Почему СССР имел «право вето» в Совете безопасности ООН и почему не воспользовался им при принятии решения о Корее в 1950 г.? 7. Почему события в Польше и Венгрии вызвали принципиально разную реакцию со стороны советского руководства? 8. Какими причинами был вызван конфликт между СССР и КНР? 9. Почему СССР, экономические возможности которого были меньше, чем у США, смог превратиться в сверхдержаву? 10. Как связана гонка вооружений и успехи СССР в освоении космоса? 11. Какая из сторон получила больше пользы от исхода Карибского кризиса — СССР или США? 12. Почему улучшение советско-американских отношений в 1963 г. оказалось краткосрочным?

Литература

Добрынин А. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962–1986 гг.). М., 1996. Илиевский Н.В., Путилин Б.Г., Золотарев В.А. Холодая война в двух томах. М., 2014. Кулик Б.Т. Советско-китайский раскол: причины и последствия. М., 2000. Фурсенко А.А. Россия и международные кризисы. Середина ХХ века. М., 2006. Фурсенко А., Нафтали Т. Адская игра. Секретная история Карибского кризиса. М., 1999.