11 класс | История России

НЕУДАВШАЯСЯ ИМПЕРИЯ. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ ОТ СТАЛИНА ДО ГОРБАЧЁВА

ЗУБОК В.

Книга профессора истории Университета Темпл (США) Владислава Зубока посвящена изучению мотивов и интересов Советского Союза в холодной войне. На ее написание повлияли новые источники и методологические находки: автор использовал большой массив ранее не доступных архивных документов — от записей, сделанных на заседаниях Политбюро, шифротелеграмм, которыми обменивались руководители компартий, до мемуаров бывших коммунистических лидеров и интервью с их помощниками, дипломатами, разведчиками и военными. Книга предназначена историкам, политологам, преподавателям и студентам, всем интересующимся историей международных отношений СССР.