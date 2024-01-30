11 класс | История России

ГОРЯЧИЕ СРАЖЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

ПЛАТОШКИН Н.

В книге российского дипломата и политолога Николая Платошкина хронология 45-летней холодной войны Запада и Востока дана автором на основе дипломатических документов, разведдонесений и других материалов, которые свидетельствуют о широте и накале противостояния двух социальных систем во второй половине XX века. Читателю, без сомнения, интересно будет увидеть изнанку борьбы, определившей вектор мирового развития на десятилетия вперед. Как начиналось эпическое противостояние СССР и США? Как Европа оказалась расколота на два лагеря? Кто спровоцировал венгерское восстание и «Пражскую весну»? Как Запад боролся за «демократию», а СССР — за «мир во всем мире»? Как Горбачев предал Советский Союз?