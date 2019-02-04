В феврале 1946 года в вопросе о границе с Японией была поставлена точка Историческая справедливость восстановлена 2 февраля 1946 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ, пунктом 1 которого определялось: «Установить, что с 20 сентября 1945 г. вся земля с её недрами, лесами и водами на территории южной части острова Сахалина и Курильских островов является государственной собственностью СССР, то есть всенародным достоянием»[1]. Конечно же это было суверенным решением СССР, но оно принималось, очевидно, не без учета того, что накануне, а именно 29 января 1946 г. территориальный вопрос был решен (не без нашего настойчивого требования) союзнической Директивой №677, подписанной главнокомандующим оккупационными войсками в Японии американским генералом Д. Макартуром, приложением к которой являлась карта с... На чтение: 6 минут

Историческая справедливость восстановлена

2 февраля 1946 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ, пунктом 1 которого определялось: « Установить, что с 20 сентября 1945 г. вся земля с её недрами, лесами и водами на территории южной части острова Сахалина и Курильских островов является государственной собственностью СССР, то есть всенародным достоянием »[1].

Конечно же это было суверенным решением СССР, но оно принималось, очевидно, не без учета того, что накануне, а именно 29 января 1946 г. территориальный вопрос был решен (не без нашего настойчивого требования) союзнической Директивой №677, подписанной главнокомандующим оккупационными войсками в Японии американским генералом Д. Макартуром, приложением к которой являлась карта с обозначенными новыми границами побежденной Японии[2].

Границы Японии на карте-приложении к Меморандуму генерала Д. Макартура №677. Источник: https://regnum.ru/

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1946 г. исправлялись те ошибочные, а порой и ущербные для интересов российского государства и его народов, но исходившие из благородного стремления России к установлению взаимовыгодных, доверительных отношений со своей дальневосточной соседкой, решения по территориальному размежеванию с Японией.

В 1951 г. указанные в Директиве №677 границы Японии были закреплены Сан-Францискским мирным договором, подписав который японское правительство официально отказалось от Южного Сахалина и Курильских островов. Однако впоследствии, ссылаясь на то, что СССР не участвовал в подписании этого договора, и что в договоре не указано, в чью пользу произошел отказ, в Японии появились утверждения о якобы отсутствии окончательного решения о том, за кем закреплялись эти территории. При этом в Японии «забывается» об обязательности для нее положений Крымского (Ялтинского) соглашения союзников от 11 февраля 1945 г., предусматривавших вступление в войну на Дальнем Востоке СССР и переход Южного Сахалина и Курильских островов именно к Советскому Союзу[3], а, как вытекает из текста Сан-Францискского договора, Япония обязалась признавать все решения и все договоры союзников периода Второй мировой войны (следовательно, и Ялтинского соглашения). Неправомерными являются и утверждения о якобы «незаконности аннексии» этих территорий, ибо в Каирской и Потсдамской декларациях союзников 1945 г., а затем и в Сан-Францискском договоре подтверждается принцип международного права о возможности ограничения территориального суверенитета государства-агрессора в качестве меры наказания за осуществленную агрессию[4].

Джон Ф. Даллес и японская делегация на подписании Сан-Францискского мирного договора. Источник: https://regnum.ru/

Кому нужны переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японией?

Однако вот уже более 70 лет с разной степенью интенсивности ведутся инициированные в свое время Японией и тупиковые по сути переговоры по мирному договору между нашими странами. Самым странным в этом является, на мой взгляд, то, что сам по себе мирный договор ни Японии, ни России не нужен: все вопросы, связанные с восстановлением после окончания Второй мировой войны, одной из главных зачинщиц которой явилась Япония, всесторонних межгосударственных отношений решены Сан-Францискским мирным договором 1951 г. с ней союзников по антияпонской коалиции и «Совместной Декларацией Союза Советских Социалистических Республик и Японии» 1956 г., в которой заявлено о прекращении состояния войны (пункт 1 Декларации), восстановлении дипломатических и консульских (пункт 2-й) [5], а также экономических и других отношений (кстати, именно Япония тогда под нажимом США отказалась от заключения именно мирного договора, т.к. советская сторона вполне обоснованно не желала идти на территориальные уступки).

В принципе, в условиях, когда между нашими державами нет состояния войны, для России, на мой взгляд, нет никакой объективной необходимости заключать даже во имя дальнейшего развития добрососедских отношений с Японией именно мирный договор (нет у нас такого же договора с другим агрессором периода Второй мировой войны – Германией, и это не мешает выстраивать полноценные отношения между Москвой и Берлином /ранее – Бонном/). Абсолютно необъяснимым выглядит согласие России (а ранее и СССР) идти навстречу инициативам Японии, главной целью которых и одновременно главным препятствием к достижению согласия и в прежние годы, и сегодня являются неправомерные территориальные претензии японской стороны, наказанной мировым сообществом за преступления против мира и человечности лишением ее всех ранее приобретенных в результате алчной политики территорий, в том числе Южного Сахалина и всех Курильских островов. Чтобы придать новый мощный импульс нашим отношениям, вполне оправданным и достаточным для достижения этой цели, было бы заключение между Россией и Японией Договора о дружбе, добрососедстве и развитии деловых, научных и культурных связей, который не предполагает ревизии давно решенного территориального вопроса. Однако Россия позволяет втянуть себя в бесперспективные переговоры именно о мирном договоре и продолжать их даже после однозначного отказа японского премьер-министра Абэ Синдзо пойти на его подписание без предварительных условий в ответ на прямое предложение об этом президента России В. В. Путина в сентябре 2018 г. в Сингапуре[6], что, очевидно, Японии не нужно, а необходимо лишь удовлетворение ее настойчивых территориальных притязаний. Очевидно, что малейшее послабление российской стороны в этом вопросе (то ли четыре, то ли два острова Курильской гряды, а в японском политическом истеблишменте понятие «северные территории» трактуется гораздо более фривольно, о чем будет сказано ниже) будет означать нарушение положений Конституции Российской Федерации о незыблемости территориальной целостности государства, ущемление национальных, в том числе экономических, интересов России, нанесение урона ее системе безопасности, что особенно опасно с учетом наличия японо-американского военного союза, в котором Япония занимает подчиненное положение, и размещения на постоянной основе на Японских островах около 100 военных баз и до 50 тыс. военнослужащих США.

Даже передача Японии только четырех курильских островов лишит Россию стратегически важной экономической зоны (выделено желтым цветом), а Охотское море потеряет статус российского внутреннего моря и позволит иностранным военным кораблям беспрепятственно проникать в его акваторию

Есть ли у Японии основания для каких-либо территориальных претензий к России?

Исторический опыт показывает, что территориальная проблема всегда была служанкой нечистоплотных политиков и поводом для военных конфликтов между странами. В этом деле особенно преуспела Япония.

«В начале эры Мэйдзи (а до этого периода даже Хоккайдо считался для Японии «заграницей». – В.З. ), около 1867 года, в Японии было немало людей, которые старались упрочить национальные права путем экспансии в сторону Курильского архипелага и Сахалина с тем, чтобы усилить оборону севера и колонизировать эти земли. В последующее время между Россией и Японией была достигнута договоренность относительно разграничения территории. Несмотря на это Япония хотела обладать Сахалином как в интересах национальной обороны, так и экономики. В результате русско-японской войны Япония получила от России Южной Сахалин», – это часть обширных «собственноручных показаний» оказавшегося в советском плену японского генерала, главнокомандующего капитулировавшей перед советскими войсками миллионной Квантунской группировкой войск в конце Второй мировой войны Отодзо Ямады от 8-9 апреля 1946 г.[7]

Территория Японии до реформы императора Мэйдзи, 1868 г. (Complete Atlas of Japan. Tokyo: Teikoku-Shoin Co., Ltd., 1982): не только Сахалин и Курилы, но и Хоккайдо не являлись территорией Японии

Откровенные рассуждения бывшего властелина Маньчжурии о названных и других причинах «агрессивной политики Японии на Дальнем Востоке», как и само нахождение в результате агрессии японских войск на обширных территориях Китая, Кореи, стран Юго-Восточной Азии, весьма убедительно говорят о том, что при решении вопроса о территориальной экспансии официальный Токио никогда не обращал внимания на такие «пустяки» как международное право, исконность принадлежности и приоритетность в освоении захватываемых земель.

Как свидетельствуют карты «Полного атласа Японии», не только Курильские острова, но и один из крупнейших островов современной Японии – Хоккайдо не входили официально в состав этой страны[8].

Курильские острова в соответствии с нормами международного права тех лет исконно принадлежали именно Российской империи. Жесты доброй воли по передаче южных Курил (а фактически и Хоккайдо, независимое от Японии и заселенное преимущественно айнами княжество Матмай, половина населения которого платило ясак в российскую казну) Японии в 1855 г. во имя установления добрососедских отношений и развития торговли, а затем в 1875 г. и всех Курил в обмен на полный отказ японской стороны от претензий на Сахалин, были восприняты императорской Японией отнюдь не адекватно.

В результате Японско-русской войны 1904−1905 гг. Япония аннексировала южную часть принадлежавшего России Сахалина, проводила агрессивную политику в отношении Советской России в годы иностранной интервенции.

Япония возглавляла войска Антанты в годы иностранной интервенции, пыталась хозяйничать на Дальнем Востоке и в Сибири, захватила и удерживала вплоть до 1925 г. и северную часть Сахалина. Япония являлась союзницей фашистской Германии в канун и в годы Второй мировой войны (события у приграничного оз. Хасан и агрессия в дружественной Монголии на р. Халхин-гол в целях создания плацдарма агрессии против СССР в сторону Байкала, провокационная активность миллионной Квантунской группировки войск в Маньчжурии в период войны).

В сложный для наших союзников период лета 1945 г., когда ими считалось, что для победы над Японией понадобится не менее 1,5 лет (а по мнению генерала Д. Макартура, имевшего печальный опыт поражения от японцев на Филиппинах в 1942 г. и бегства с них, и 5-7 лет), при потерях миллиона американских и полумиллиона солдат британских войск[9], Советский Союз в ответ на многочисленные просьбы руководителей союзных держав вступил в войну против Японии. При решающей роли советских войск под командованием Маршала Советского Союза А. М. Василевского, разгромивших миллионную Квантунскую группировку японских войск в Маньчжурии и Северной Корее, а также войска 5-го фронта на Сахалине и Курилах, Япония была вынуждена признать безоговорочную капитуляцию, подписание которой от имени СССР осуществил генерал-лейтенант К. Н. Деревянко[10].

Операции советских Вооруженных сил в войне против милитаристской Японии

В этой связи трудно объяснить попытки Японии, начатые в 1950-х годах и активизировавшиеся с конца 1980-х годов, обосновать свои претензии именно с точки зрения международного права на так называемые «северные территории», под которыми общепринято, но далеко не точно, понимать четыре острова Южно-Курильской гряды. Вот как, например, обозначались подходы к решению проблемы «северных территорий» в «Промежуточном отчете по исследованию внешней политики и комплексного обеспечения национальной безопасности» (Токио, май 1988 г., с. 13), подготовленном по заказу японского кабинета министров: «Япония должна продолжать требования о возврате всех северных территорий… Заключить японо-советский мирный договор после возвращения четырех северных островов. Япония должна также пытаться заключить японо-советский мирный договор, включая возвращение всех Курильских островов… Объявить пункт с) 2-й статьи Мирного Договора с Японией (Сан-Франциско, 1951 г.), в котором утверждается, что Япония отказывается от Курил, недействительным».

И в официальном правительственном документе «Белая книга по обороне Японии», начиная с 1980-х годов «северные территории» обозначаются фривольно. Японские границы обозначаются в «Белых книгах» в районе Курильских островов севернее острова Итуруп (что отражено и в принятой японским парламентом в 2009 г. специальной поправке к закону о территориях[11]), а «спорные территории» простираются до середины острова Сахалин и до полуострова Камчатка.

Образчик картографической агрессии Японии против России в «Белой книге» за 1996 г.

Не брезгуют картографическими фальсификациями и показом растущих амбиций Японии и чисто гражданские издания, как это видно по «Полному атласу Японии», 1982 г.

В заключение хочу еще раз подчеркнуть: очевидно, что мирный договор вообще никому не нужен, и ведение переговоров по нему вне зависимости от целей сторон не имеет перспективы, да и вредно, т.к. это подразумевает возврат к проблеме принадлежности островов, которой для России не существует. Все вопросы дипломатических отношений уже давно решены прекрасно действующей Совместной Декларацией 1956 г. с учетом того, что обе стороны (фактически добровольно каждая) в 1960 г. официально дезавуировали ее ст. 9-ю, в которой указывалось, что в случае подписания в будущем мирного договора СССР будет готов после его подписания в качестве доброй воли передать Японии о. Сикотан (Шикотан) и группу островов Хабомаи. Нужно исходить из того, что в 1960 г. советское правительство направило Японии три Ноты, каждая из которых описывала соответствующие нарушения Японией условий Декларации 1956 г. Заявление о том, что «территориальный вопрос между СССР и Японией решен и закреплен соответствующими международными соглашениями» содержится в третьей, апрельской Ноте. То есть в части, касающейся территорий, действуют директива Д. Макартура и Сан-Францискский мирный договор, признанные Японией, а также внутреннее российское законодательство. Лучше бы власти РФ и Японии сконцентрировали свое внимание на взаимовыгодном наполнении отношений осязаемым экономическим сотрудничеством. Япония блефует, обещая (но не торопясь выполнять обещания) в случае удовлетворения ее требований бурное развитие экономических связей между нашими странами, но более чем 20-летняя стагнация ее экономики и перспектива прогнозируемой потери в ближайшие 25-30 лет 26,5 млн своего населения (до 100 млн чел.) и без территориальных уступок со стороны России заставят Токио занять более реалистическую позицию в отношениях с ней, что, безусловно, будет соответствовать интересам обеих сторон.

Для России все вопросы послевоенного территориального размежевания с Японией решены. Решены они соглашениями с союзниками в годы войны против японского агрессора, пролитой кровью советских солдат за возвращение ранее отторгнутых Японией островов.

Это Япония под предлогом «необходимости» мирного договора лелеет единственную цель: а вдруг Россия не устоит под давлением и отдаст острова. А больше вопросов, мешающих мирным отношениям между Россией и Японией, нет, кроме, правда, того, что Япония, несмотря на растущую вопреки положениям 9-й статьи собственной конституции военную мощь, не суверенна в своих решениях из-за подчиненного положения в военном союзе с США и нередко действует под их диктовку.

Авианесущие и ракетные корабли японским ВМС в боевом строю

Совместная Декларация 1956 г. в том варианте, в котором она сейчас работает, – это то, что нужно отстаивать, и очень важно прекратить реагировать на яркие вбросы японских политиков и средств массовой информации о якобы незавершенности оформления наших границ, а значит, и российско-японских отношений в целом, и необходимости для этого подписания мирного договора. То есть пересмотра Россией себе в ущерб отношений с одним из главных агрессоров Второй мировой войны. Точка в той войне поставлена. Чтобы развивать добрососедские отношения между нашими странами, есть все, кроме достаточно честной доброй воли со стороны Японии и, возможно, чьих-то личных интересов в российском истеблишменте и олигархате в расчете на то, что Япония, получив богатый природными ресурсами островной район с внушительной морской экономической зоной, не поскупится на щедрые откаты.

[1] Из Указов Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1946 г. // Документы ХХ века. Ведомости Верховного Совета СССР от 16.II.1946 / http:doc20vek.ru/node/1322. 29.01.2019.

[2] См.: Великая Отечественная война 1941 – 1945. Документы и материалы. В. 18 т. Т. 4. М.: «Воевода», 2015. С. 39.

[3] См.: там же. С. 38.

[4] См. об этом подробнее: Кошкин А. В 1951 году в мирном договоре Япония отказалась от всех Курильских островов // ИА REGNUM. 2019. 24 января https://regnum.ru/news/polit/2558585.html

[5] Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. Москва, 1956. № 24. С. 612.

[6] Зайцев С. Заветные курильские «зёрнышки» // Русская планета. 2019. 10 января

[7] Российский государственный военный архив. Ф. 451/п. Оп. 5. Д. 72. Л. 3-28.

[8] Complete Atlas of Japan. Tokyo: Teikoku-Shoin Co., Ltd., 1982.

[9] См.: Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. В 12 т. Т. 5. М.: Кучково поле, 2013. С. 429.

[10] См.: там же. С. 582.

[11] См.: https://regnum.ru/news/polit/2529575.html. 2018. 30 ноября

Зимонин В.П. , доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академический советник РАРАН, академик АВН РФ и РАЕН